Richi написав: Если кому-то ещё интересна сама тема ветки, то вести с полей... Мониторю цены на Троещине, 2-3 комнатные в течении последних 2-3 месяцев просели процентов на 8-10. Подчеркиваю, на протяжении 2-3 месяцев! Мониторю - это не значит изучаю объявления, а хожу на просмотры, реально выбираю для покупки. После нового года 2-ка с качественным ремонтом ушла за 39, за 3-ку просили в среднем 57-65. Сейчас 2-ки с качественным ремонтом и мебелью уже от 31-33, а 3-ки дороже 50 стоят, как вкопанные. Стартуют с 53-58 и это с качественным ремонтом. За 55-56 меблированные с техникой.

Так же хочу подлить масла в огонь относительно всеми нелюбимых рыл. Часто читал, что они деньги берут не за что и все такое. По сути так оно и есть, но у них есть, к сожалению, незаменимая функция ``третейского судьи``. Когда встречаются продавец и покупатель, то от напряжение воздух звенит. Сама по себе ситуация конфликтна изначально т.к. каждый относится друг к другу с подозрением в ожидании, что сейчас один другого будет обманывать. Один хочет продать дороже, другой купить дешевле и спусковым крючком служит первый же аргумент с любой стороны ... Подобные сделки, большинство людей проводят 1 раз в жизни и для всех это большой стресс, они не знают как себя вести. Услышав предложение с ценой, которое отличается от их ожиданий, они сразу категорично говорят ``нет``, зачастую даже не беря паузу и не дослушав предложение до конца. А сказав категорично ``Нет``, уже не хватает мужества признать поспешность ответа. Так видел, как цена, через некоторое время опускалась ниже той, что была предложена мной при встрече. Поэтому, к большому сожалению, нужен риелтор. Он выступает буферной зоной, как в фильмах психолог, для семейный пары, которая зашла в путик. Он говорит о простых и понятных вещах, которые все знают. Только когда это говорит человек со стороны к которому обратились за помощью - это одно, а от заинтересованного лица информация воспринимается совершенно иначе.