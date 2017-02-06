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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1095109610971098>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 851
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
23
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
133
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
158
Якість будівництва
15%
131
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 14:16

  Richi написав:Если кому-то ещё интересна сама тема ветки, то вести с полей... Мониторю цены на Троещине, 2-3 комнатные в течении последних 2-3 месяцев просели процентов на 8-10. Подчеркиваю, на протяжении 2-3 месяцев! Мониторю - это не значит изучаю объявления, а хожу на просмотры, реально выбираю для покупки. После нового года 2-ка с качественным ремонтом ушла за 39, за 3-ку просили в среднем 57-65. Сейчас 2-ки с качественным ремонтом и мебелью уже от 31-33, а 3-ки дороже 50 стоят, как вкопанные. Стартуют с 53-58 и это с качественным ремонтом. За 55-56 меблированные с техникой.


Интересно конечно.
Наблюдал в конце 2016 г. за 2-к около остановки Фестивальная.
Квартира 54 м2, этаж кажется 8/9, ремонту 1 год.
Продавцы оставляли всю мебель и технику (покупалось после ремонта).
Изначальная цена 38, потом снизили до 36, на этой отметке объявление ушло, риелторша сказала, что продана.

После смотрел просто цены осенью 2017 на 2-к на Троещине.
Таких интересных вариантов не встречал. При этом вроде цены остались на месте по сравнению с годом ранее.

Цены 31-33, которые вы приводите это наверное после торга ? И какая площадь за эту цену ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 14:16

  rusramzik написав:
  Richi написав:Если кому-то ещё интересна сама тема ветки, то вести с полей... Мониторю цены на Троещине, 2-3 комнатные в течении последних 2-3 месяцев просели процентов на 8-10. Подчеркиваю, на протяжении 2-3 месяцев!

Во сколько вы оцените это предложение https://www.stroimdom.com.ua/forum/show ... p?t=223046 на основе своего опыта!? (к квартире отношения не имею, интересуюсь для оценки соотношения хотелок-реальность)

Я не могу оценить квартиру без просмотра и тем более без фото. Судя по описанию - шлак полный.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Richi
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 14:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vladimir07 написав:А что такого для детей делают в Польше чего нельзя сделать здесь ?


Уверенность в стабильном будущем, уровень жизни ...да хер его знает.
На работе за год два человека уехало.
Рыбу чистить не хотят (переписывался с одним), хочет по специальности, проектирование в SOLIDWORKS, а там своих таких пшеков умных хватает..пока мыкается.
Не агитирую за выезд, это плохо для страны, но была бы возможность...возможно сам бы уехал, но кому я там нах нужен.
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 14:30

  antey1969 написав:
  Faceless написав:
Richi написав:Если кому-то ещё интересна сама тема ветки, то вести с полей... Мониторю цены на Троещине, 2-3 комнатные в течении последних 2-3 месяцев просели процентов на 8-10. Подчеркиваю, на протяжении 2-3 месяцев! Мониторю - это не значит изучаю объявления, а хожу на просмотры, реально выбираю для покупки. После нового года 2-ка с качественным ремонтом ушла за 39, за 3-ку просили в среднем 57-65. Сейчас 2-ки с качественным ремонтом и мебелью уже от 31-33, а 3-ки дороже 50 стоят, как вкопанные. Стартуют с 53-58 и это с качественным ремонтом. За 55-56 меблированные с техникой.
Так же хочу подлить масла в огонь относительно всеми нелюбимых рыл. Часто читал, что они деньги берут не за что и все такое. По сути так оно и есть, но у них есть, к сожалению, незаменимая функция ``третейского судьи``. Когда встречаются продавец и покупатель, то от напряжение воздух звенит. Сама по себе ситуация конфликтна изначально т.к. каждый относится друг к другу с подозрением в ожидании, что сейчас один другого будет обманывать. Один хочет продать дороже, другой купить дешевле и спусковым крючком служит первый же аргумент с любой стороны ... Подобные сделки, большинство людей проводят 1 раз в жизни и для всех это большой стресс, они не знают как себя вести. Услышав предложение с ценой, которое отличается от их ожиданий, они сразу категорично говорят ``нет``, зачастую даже не беря паузу и не дослушав предложение до конца. А сказав категорично ``Нет``, уже не хватает мужества признать поспешность ответа. Так видел, как цена, через некоторое время опускалась ниже той, что была предложена мной при встрече. Поэтому, к большому сожалению, нужен риелтор. Он выступает буферной зоной, как в фильмах психолог, для семейный пары, которая зашла в путик. Он говорит о простых и понятных вещах, которые все знают. Только когда это говорит человек со стороны к которому обратились за помощью - это одно, а от заинтересованного лица информация воспринимается совершенно иначе.
То есть покупателю проще ходить вдвоем с товарищем с хорошо подвешенным языком, он будет разряжать обстановку и заодно сэкономит ему денег как риелтор :mrgreen:

Вы, как ни странно, попали в точку.
Никогда не ходил один на просмотры, и не раз выступал этим самым "товарищем".
1) Снижение градуса напряга
2) Легче "прощупать" продавца
3) Если на хате сидит посредник - сбиваем его комиссионные на 50%

При чем тут товарищ? Вы бы пошли решать семейные проблемы вместо психолога к соседу, пусть даже у него язык подвешен и бухает он здорово? Важно ``независимое`` мнение человека который обладает в силу своей профессии бОльшей информацией.
Например: У Вас 3-ка с ремонтом и техникой, за которую Вы хотите 60. Такая квартира без ремонта стоит 47 (готов предоставить не менее 3-5 вариантов на выбор). Вы потратили на ремонт 20-25 + 5 техника. Более чем в 50% эти затраты оценивать не стоит т.к. ремонт делали для себя и под себя и технику б/у вы реально более чем за 50% стоимости не продадите. Следовательно затраты можно оценить 37 + 15 (50% стоимости ремонта и техники) = 52. При этом стоит учитывать такие факторы как:
1) Сейчас найти покупателя с живыми деньгами, которому не надо ждать одобрения кредита, что-то свое продать прежде чем купить и пр - проблема.
2) Продавцу необходимо иметь дело с тем покупателем и договариваться, который предлагает максимальную цену и готов платить живыми деньгами. Если хотите иметь выбор покупателей, то придётся опуститься в цене, чтобы захватить бОльшую прослойку людей обладающих меньшими деньгами.
3) Покупатель, в отличии от продавца мобилен и у него есть выбор, начиная от района, площади, этажа и даже другой страны. Сейчас, когда рынок летит камнем, на пороге отмена субсидий, увеличение стоимости газа (платы за отопление) и пр. - перспективы затормозиться нет.
4) 50 и более - это уже на грани другого сегмента. Т.е. человек, который имеет 50-55 без особых усилий сможет найти ещё 5 и искать уже в более нормальных районах.
Года подобные аргументы прозвучат от риелтора, то каждое его слово будет услышано. Каждое подобное слово от покупателя будет расценено, как попытка сбить цену. Мозг продавца отключен полностью, он переходит в защищённый режим и любой аргумент расценивает как вирус.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Richi
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 14:34

  Richi написав:
  rusramzik написав:
  Richi написав:Если кому-то ещё интересна сама тема ветки, то вести с полей... Мониторю цены на Троещине, 2-3 комнатные в течении последних 2-3 месяцев просели процентов на 8-10. Подчеркиваю, на протяжении 2-3 месяцев!

Во сколько вы оцените это предложение https://www.stroimdom.com.ua/forum/show ... p?t=223046 на основе своего опыта!? (к квартире отношения не имею, интересуюсь для оценки соотношения хотелок-реальность)

Я не могу оценить квартиру без просмотра и тем более без фото. Судя по описанию - шлак полный.

http://fn.ua/view.php?ad_id=11985693
rusramzik
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 14:45

  vladimir07 написав:
  Richi написав:Если кому-то ещё интересна сама тема ветки, то вести с полей... Мониторю цены на Троещине, 2-3 комнатные в течении последних 2-3 месяцев просели процентов на 8-10. Подчеркиваю, на протяжении 2-3 месяцев! Мониторю - это не значит изучаю объявления, а хожу на просмотры, реально выбираю для покупки. После нового года 2-ка с качественным ремонтом ушла за 39, за 3-ку просили в среднем 57-65. Сейчас 2-ки с качественным ремонтом и мебелью уже от 31-33, а 3-ки дороже 50 стоят, как вкопанные. Стартуют с 53-58 и это с качественным ремонтом. За 55-56 меблированные с техникой.


Интересно конечно.
Наблюдал в конце 2016 г. за 2-к около остановки Фестивальная.
Квартира 54 м2, этаж кажется 8/9, ремонту 1 год.
Продавцы оставляли всю мебель и технику (покупалось после ремонта).
Изначальная цена 38, потом снизили до 36, на этой отметке объявление ушло, риелторша сказала, что продана.

После смотрел просто цены осенью 2017 на 2-к на Троещине.
Таких интересных вариантов не встречал. При этом вроде цены остались на месте по сравнению с годом ранее.

Цены 31-33, которые вы приводите это наверное после торга ? И какая площадь за эту цену ?

Признаться, я двушки только объявления мониторил, а смотрю трёшки т.к. между ними разница незначительная. Вот приме: http://fn.ua/view.php?ad_id=11974074
Но это скорее исключение или замануха. Но сначала, когда начинал просмотры и кидался на всякое описание, то пришлось побывать и в бывшем наркоманском притоне и у бабушке которая 12 лет живёт в квартире после строителей с видом на Днепровские башни (стойка) и просила она что-то около 70. Он слышала, что на каждый товар находиться свой покупатель. Аргумент? Неадекватных хватает, но и смотрел несколько квартир с хорошим ремонтом, который оцениваю не менее 25-30 т. Полная, грамотная разводка электричества, сигнализация, хорошая плитка, дорогая столярка, встроенный холодильник и т.д. Чем дороже и качественнее ремонт, тем проще с людьми общаться т.к. люди зарабатывают и понимают экономическую ситуацию отлично. Они разбираются в людях, привыкшие к стрессовым ситуациям и с ними проще договариваться.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Richi
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 14:51

  rusramzik написав:http://fn.ua/view.php?ad_id=11985693

Когда в обьявах читаешь аля
"На кухне оставим дорогую современную газовую плиту Gorenie, которую покупали взамен простой советской"
Или
"в большой комнате установлен кондиционер, который мы оставим новым владельцам квартиры"

Даже желание звонить пропадает. Потому что сразу понятно - неадекват
Востаннє редагувалось Первый в Вів 15 тра, 2018 14:51, всього редагувалось 1 раз.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 14:51

  vitaliy0734998884 написав:ребята кто в теме...
надежный застройщик "Святобор"... стоит вкладиватся в квартиру )
за ответ спасибо...

В Украине нет надежных застройщиков.
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 14:55

  rusramzik написав:
  Richi написав:
  rusramzik написав:Во сколько вы оцените это предложение https://www.stroimdom.com.ua/forum/show ... p?t=223046 на основе своего опыта!? (к квартире отношения не имею, интересуюсь для оценки соотношения хотелок-реальность)

Я не могу оценить квартиру без просмотра и тем более без фото. Судя по описанию - шлак полный.

http://fn.ua/view.php?ad_id=11985693

Если эта квартира не Ваша, то я выскажу свое предположение. 2 фотографии это крайне мало. Квартира дешевая с претензией на евроремонт. Дешевые двери, ламинат. Обычно если есть что показывать - показывают. Ванна, туалет, кухня - это основные затраты. Батареи, проводка ... Я бы даже не стал тратить время на просмотр.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Richi
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 14:59

  Первый написав:
  rusramzik написав:http://fn.ua/view.php?ad_id=11985693

Когда в обьявах читаешь аля
"На кухне оставим дорогую современную газовую плиту Gorenie, которую покупали взамен простой советской"
Или
"в большой комнате установлен кондиционер, который мы оставим новым владельцам квартиры"
Даже желание звонить пропадает. Потому что сразу понятно - неадекват

Согласен полностью, просто не хотел озвучивать. Одно наличие раскладного кресла с троещенского рынка и аляповатые обои, пусть не в тему, но в журнале подобное видели ...
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
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