Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Рыба-сом написав:ЗЫ А «начать с себя» хочется пожелать авторам неоднократно публикуемых здесь душераздирающих постов из ФБ «не могу найти баристу за 10 килогрн!!!111». Суть их (кратко) такова: «вы вот говорите, что работы мало, охранники-кассиры-контролёры за 6000 работают, а я вот не могу на 10 найти баристу!!!111» Выводы: «народ зажрался, никто не хочет работать, реальная средняя з/п овер 15 килогрн».
Суть поста "про баристу" така: "Роботодавець неадекватно оцінює ринок праці і ставить занижену оплату/залишені вимоги". "Плач" роботодавця що немає працівників, не є нормальним. Працівники є, платити треба більше. І це не поодинокі пости, таких постів зараз тьма. І в пості немає ЗП в 10К, це ваші фантазії. А висновок такий: "Ринок праці поступово стає реальним ринком, а не ринком рабів". По аналогії з ринком нерухомості: коли це був ринок продавців - ціни були неадекватні, а зараз, коли це ринок покупців - все стало значно адекватніше.
change_pm написав:Приветствую. Тут у вас время от времени разговоры происходят по поводу; хочешь изменений, начни с себя. Часто оппоненты друг друга непонимают, и это неспроста, т.к. первые говорят об измениях в стране, а им отвечают - начни с себя. Мне вот интерестно, а простой сингапурский дворник Ху Ло 30 лет назад с себя начинал или был воодушевлен / вынужден (выберите сами) меняться по велению сердца / своего президента? Я занимаюсь управлением изменениями - change management уже более 12 лет и вам скажу, что ни одно изменение снизу ни разу не было воплощено в жизнь/не просуществовало долго, а если да, то это скорее исключение. Причину, думаю, не нужно объяснять? Не могу понять, кто вам бисер в мозг набросал по поводу - начни с себя? Я так понимаю, это было сделано лишь с одной целью - перессорить нас на более низких уровнях, занять активистов делом и отвлечь от контроля власть предержащих, чтоб им вопросы не задавали. А если кто критиковать станет, так тут дежурное - начни с себя. Кстати, я с себя начал, активничал в ОСББ на Донца, 2 а, но как-то дело у нас заглохло, ЖЭК продолжает управлять нашим имуществом, какие-то непонятки происходят с тех.этажами.
«Начни с себя» – это просто такой способ переноса ответственности с неэффективно функционирующих институций на получателей их услуг. Как всегда, всё это преподносится в гипертрофированном виде типо «Порошенко гадит в подъезде» – т.е. высмеивание оппонента как эдакого эталонного совка-амёбы, которому нужно постановление ЦК КПСС и милиционер с нагайкой за спиной чтоб смывать воду в своём же туалете.
Либо переход на уровень «а тебе шо, самому тяжело сделать?» Дворник: «Мне мало платят, в других дворах тоже грязно. А может это ты намусорил? Почему бы самому и не убрать, если не нравится?» Учитель: «Если ребёнок старательный, а родители им занимаются, то можно и дома знания подтянуть, у меня нет времени и мне мало платят, что вы хотите?» И так далее: «Если нет горячей воды – поставь бойлер». «Нет дорог – купи джЫп». «Преступность – купи травмат». Если не будет отопления или электричества, то, уверен, услышим: «Что, буржуйку или генератор слабо поставить?» Но только не критикуй! Хотя критика – это кагбэ обратная связь, её анализ нужен для улучшений системы, но у нас (и в Запоребрике) критика «охранителями» приравнивается к пособничеству врагу.
При этом все эти Ли Куан Ю, Ататюрки, Пиночеты и даже самые «несоциалистические» персонажи вроде Тэтчер, на которых модно равняться, никогда не ждали «созревания» населения, а двигали свою политику с помощью принуждения. Но тут речь о революционной «переделке людей» и построении нового общества не идёт, о шведском или ещё каком-то социализме – тоже, сугубо о выполнении государством его базовых функций в рамках либеральной теории. (Притом, например, опыт отечественной сферы услуг «отдых на море», доказывает, что рост стоимости услуг не несёт за собой обязательного повышения качества. Потом, правда, бузинесмены удивляются: а чо они в Турцию все едут? Сейчас аналогичное удивление по поводу Польши у работодателей. Но то такэ.)
Или вон как в теме было неоднократно про попандосы с новостроями: «надо самим думать», «проверяйте, а то Кличко потом всем виноват», но суть в том, что если покупатели сами могли бы контролировать качество строительства, соблюдение норм, урегулирование вопроса с коммуникациями и пр., то на кой тогда нужны все контролирующе-регулирующие службы в данной сфере? Смысл их существования?
Или же, когда в теме высказывались «фе» касательно мордор-стайл 25-этажных стеночек без придомовой и прочей инфраструктуры, то пановэ «начни-с-себя» опять заявляли в стиле «эторынок», типо «строят, значит кто-то покупает», «этомироваяпрактика» и т.п., но стоило представителю власти в лице Парцхаладзе анонсировать новые требования к новостроям, которые по идее призваны как раз бороться с подобной антигуманистической застройкой, то неожиданно оказалось, что подобное регулирование – благо и архинужная вещь.
Т.е. логика прослеживается такая: что-то не так функционирует => «а самому слабо? начни с себя / во всём мире так / изживайте совок». Если вдруг проблема как-то решается (или анонсируется её решение) => «а вы говорили! / зрадычи, умойтесь / Кличко/ПАП/имярек работает!»
Если б можно всё было делать самотужки, то все вот эти институции, которые существуют на бюджетные деньги/коммунальные платежи/акцизы, да и вообще государство как машина принуждения, потеряли бы свою социальную полезность и были бы ликвидированы за ненадобностью.
С другой стороны, когда Захар с «Азовом» самоорганизовались и пошли воевать за условное озеро Утиное (т.е. не ныл на форумах и не кричал «Кличко помоги», а «начал с себя»), то пановэ тоже недовольны, потому что такая самоорганизация им тоже не нравится, «инициатива масс» должна быть идеологически правильной и лояльной власти, типо как комсомол в СССР или «Наши» в РФ.
Кстати, в «первом мире» волонтёрство – это не от некомпетентности и неспособности госинституций, а в основном по призванию души чтоб сделать мир лучше. У нас – от соцзащиты до добробатов – вследствие суровой необходимости закрывать дыры. При этом при всё тот же Виталий Дейнега признал, что волонтёры могут лишь решать определённые узкие вопросы (тепловизоры и т.п.), но даже всех сил/средств всех украинских армейских волонтёров не хватит чтоб даже одеть всю армию в берцы. Это к тому, что «самоорганизация» и «начни с себя» – хорошо, но без функционирующего государственного механизма не обойтись как ни крути.
При этом всём можно «начинать с себя», сколько угодно, но что делать, если проблема не в тебе, а в окружающих? Я иду отдыхать в лес или на берег, убираю поляну от мусора, но быдлo легко всё возвращает в изначальное состояние (ещё, небось, меня и подобных лохами считает). Можно долго ждать пока Трибека Крушельницкая «начнёт с себя» и перестанет парковаться во втором или третьем ряду, но реальные изменения начнутся лишь, когда её тачелу увезёт эвакуатор или раскурочат граждане в порыве творческой инициативы масс. И так во многих подобных случаях. Т.е. не «начинать с себя» для многих сограждан просто выгодно и удобно. С этим может справиться сугубо государство как машина принуждения с соответствующими своими институциями. Либо нужно дожидаться, когда за дело возьмётся сферический «Азов».
Короче, грустное в этом то, что идёт реальное скатывание в россеяно-путинское «охранительство», когда у них народ на полном серьёзе вещает, например, что коррупция (такая как в РФ) есть везде, просто ТАМ масоны и либерасты это замалчивают, а в Расее-матушке выпячивают и врут-гипертрофируют. И не бузотёрствуйте, Путен работает, он всё знает и всё сделает, просто нужно время, а вы мешаете, отвлекаете своими протестами, работаете на госдеп.
Прекрасный пример – это когда в теме касательно новости о том, что Тиллерсон и депутаты бундестага высказались в стиле «в Украине всё ещё слишком много коррупции, притом и на самом высшем уровне она покрывается/замалчивается», то некто Кингконговец заявил, что коррумпированным немецким депутатам лучше вообще помолчать. Читая это, возникает логичный вопрос: а куда ж мы движемся? Если Германия (достижение её уровня социально-экономического развития для нас – программа-максимум и путеводная мечта) с её депутатами не дотягивает до «рыцаря в сияющих доспехах Петра Алексеевича», то может ну его нах ту евроинтеграцию? А то ещё и «стрефимся», пусть сами у нас учатся!
ЗЫ А «начать с себя» хочется пожелать авторам неоднократно публикуемых здесь душераздирающих постов из ФБ «не могу найти баристу за 10 килогрн!!!111». Суть их (кратко) такова: «вы вот говорите, что работы мало, охранники-кассиры-контролёры за 6000 работают, а я вот не могу на 10 найти баристу!!!111» Выводы: «народ зажрался, никто не хочет работать, реальная средняя з/п овер 15 килогрн». При этом персонаж почему-то не спешит задуматься о том, что «охранника ПА6000» он, наверное, баристой бы себе не взял и что вокруг, оказывается, люди не сидят дома на некоем «пособии», а где-то кем-то работают в основной своей массе, в т.ч. и баристами. Но «начать с себя» и подумать, почему идут работать к соседу, а не ко мне, не позволяет либо недостаток ума, либо вот это самое «мне все должны». В т.ч. работать на него. Самый клинический случай – «работы в стране куча, но ленивый народ не хочет вкалывать и едет в Польшу» (sic!)
Блин, Я и поверить не мог, но всетаки Порошенко писает в парадном. Власть слаба но начинает подниматься. А чи готовий Ти і решта до сильної влади? Чи готова натаха біта, що за паркування в третьому ряді відгребе по повній? Чи готов Захар заплатити з власної кишені за капремонт БУДИНКУ в якому розташована його квартира ? Чи готовий Ти до призову і команди в бій і померти на вимогу сильної влади? Чи готовий послати когось на смерть? Чи готовий заплатити всі до єдиного податки і повідомити про злочин брата/сестри/батька? Чи готов розвалити балкон, або хоча привести його до єдиного архітектурного вигляду будинку?
Ти навіть не готовий надати пропозиції до проектів нпа мінрегіону щодо нового закону жкх і договорів з управителями посилання на які Я вчора викладав.. тому злазь із трибуни і не чекай що за тебе хтось буде робити інший - читай нпа, і думай як будеш ставити в стойло співвласників твого багатоквартирного будинку. Влада для тебе зробила нпа. Дій.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Richi написав:Важно ``независимое`` мнение человека который обладает в силу своей профессии бОльшей информацией. ................ Года подобные аргументы прозвучат от риелтора, то каждое его слово будет услышано. Каждое подобное слово от покупателя будет расценено, как попытка сбить цену. Мозг продавца отключен полностью, он переходит в защищённый режим и любой аргумент расценивает как вирус.
Есть еще маленький момент: покупатель ходит на просмотры, а продавец может не ходить и не видеть что продаётся за аналогичные суммы. Конечно, как только он найдёт покупателя на свою квартиру, станет Покупателем 2, если расширяется или разъезжается. Но на начальном этапе логика такова: зачем искать сейчас себе варианты? Их полно, надо сначала найти покупателя на свой товар. Потому на каком то этапе риелтор и Покупатель поймут друг друга, а Продавец останется при своём мнении.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Первый написав:Чи готов Захар заплатити з власної кишені за капремонт БУДИНКУ в якому розташована його квартира ? Чи готовий Ти до призову і команди в бій і померти на вимогу сильної влади? Чи готовий послати когось на смерть? Чи готовий заплатити всі до єдиного податки і повідомити про злочин брата/сестри/батька? Чи готов розвалити балкон, або хоча привести його до єдиного архітектурного вигляду будинку?
О, запел.... Сначала обитатаеле хрущовок обдирали лет 20, не доплачивая им з/п, а теперь -ремонтируй за свои. Конеччно, они в основной массе не готовы. Нафига помирать в бою? В бой идут выигрывать и жить после победы. Налоги с зарплаты удерживает работодатель, готов к этому гражданин или нет.А вот налоги с продажи банка , телеканала, угля Роттердамского надо быть готовым заплатить? и т.д. до бесконечности Первый, Вы б еще кинули клич: ты готов проложить за своё бабло 20 метров дороги? Готов отремонтировать трубу горячего водоснабжения около дома? Скинуться на новый трансформатор, ведь старому уже 50 лет, а в новостроях все за деньги инвестора и ты не отставай...и т.д. до бесконечности.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Первый написав:Блин, Я и поверить не мог, но всетаки Порошенко писает в парадном. Власть слаба но начинает подниматься. А чи готовий Ти і решта до сильної влади? Чи готова натаха біта, що за паркування в третьому ряді відгребе по повній? Чи готов Захар заплатити з власної кишені за капремонт БУДИНКУ в якому розташована його квартира ? Чи готовий Ти до призову і команди в бій і померти на вимогу сильної влади? Чи готовий послати когось на смерть? Чи готовий заплатити всі до єдиного податки і повідомити про злочин брата/сестри/батька? Чи готов розвалити балкон, або хоча привести його до єдиного архітектурного вигляду будинку?
Ти навіть не готовий надати пропозиції до проектів нпа мінрегіону щодо нового закону жкх і договорів з управителями посилання на які Я вчора викладав.. тому злазь із трибуни і не чекай що за тебе хтось буде робити інший - читай нпа, і думай як будеш ставити в стойло співвласників твого багатоквартирного будинку. Влада для тебе зробила нпа. Дій.
Ок, раз ми вже на ти, то відповім тобі. На зазначені питання можу не вагаючись дати відповіді. Але, по-перше, декларації та клятви ноунеймів на якихось форумах – це щось карикатурне. По-друге, я зараз відповідаю не герою України, а якомусь ноунейму з форуму, соціальна корисність якого дуже сумнівна. Як і моральне право щось у когось питати. Але можу сказати одне (ближче до теми і щоб не дуже пафосно): за все своє життя я не оплатив податки з доходів лише десь з суми біля 500 USD, а що може сказати «совість України» Перший? ЗІ Закон не читав, бо не є спеціалістом і цій царині, отже не хочу ставати в ряди диванних експердів у всіх питаннях – від євроінтеграції до космічних кораблів. Почекаю відгуків людей, що в цьому розбираються.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом написав:ЗЫ А «начать с себя» хочется пожелать авторам неоднократно публикуемых здесь душераздирающих постов из ФБ «не могу найти баристу за 10 килогрн!!!111». Суть их (кратко) такова: «вы вот говорите, что работы мало, охранники-кассиры-контролёры за 6000 работают, а я вот не могу на 10 найти баристу!!!111» Выводы: «народ зажрался, никто не хочет работать, реальная средняя з/п овер 15 килогрн».
Суть поста "про баристу" така: "Роботодавець неадекватно оцінює ринок праці і ставить занижену оплату/залишені вимоги". "Плач" роботодавця що немає працівників, не є нормальним. Працівники є, платити треба більше. І це не поодинокі пости, таких постів зараз тьма. І в пості немає ЗП в 10К, це ваші фантазії. А висновок такий: "Ринок праці поступово стає реальним ринком, а не ринком рабів". По аналогії з ринком нерухомості: коли це був ринок продавців - ціни були неадекватні, а зараз, коли це ринок покупців - все стало значно адекватніше.
Цілком з Вами погоджуюсь. Сума в 10к ніби була названа в темі в ході дискусії.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
2 Риба сом. Навіщо дискусії? Необхідно просто написати правду - не готовий і не намагаюся. Проте зрозумів і буду намагатися.
А по нпа, позиція взагалі дивна - виконувати не експертам а нам. Влада "тупа і безголова". Проте є інструмент вплинути. А Вам відповідно до встановлениж тим нпа правилам жити із вашими сусідами, ділити вартість утримання і вирішувати що робити в будинку, а що не робити. І це стосується кожного хто є власником квартири в багатоквартирному будинку. КОЖНОГО!!!! Але, ми хочемо щоб було заіпіся, але разом із сусідами ділимся хто де купляв лічильники на воду і які магніти ставив. ... Зи. Там написано що управитель за 20 днів пише що тре зробити і рахунок власникам. Справедливо?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый написав:Навіщо дискусії? Необхідно просто написати правду - не готовий і не намагаюся. Проте зрозумів і буду намагатися.
Нє-нє-нє, шановний, ти за мене не розписуйся А про податки – відповіси чи зараховувати злив?
Первый написав:А по нпа, позиція взагалі дивна - виконувати не експертам а нам. Влада "тупа і безголова". Проте є інструмент вплинути. А Вам відповідно до встановлениж тим нпа правилам жити із вашими сусідами, ділити вартість утримання і вирішувати що робити в будинку, а що не робити. І це стосується кожного хто є власником квартири в багатоквартирному будинку. КОЖНОГО!!!! Але, ми хочемо щоб було заіпіся, але разом із сусідами ділимся хто де купляв лічильники на воду і які магніти ставив. ... Зи. Там написано що управитель за 20 днів пише що тре зробити і рахунок власникам. Справедливо?
У нас вже кооператив, магніти ніколи не ставив, шукай ЦА в іншому місці для жахів на ніч.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Richi написав:Важно ``независимое`` мнение человека который обладает в силу своей профессии бОльшей информацией. ................ Года подобные аргументы прозвучат от риелтора, то каждое его слово будет услышано. Каждое подобное слово от покупателя будет расценено, как попытка сбить цену. Мозг продавца отключен полностью, он переходит в защищённый режим и любой аргумент расценивает как вирус.
Есть еще маленький момент: покупатель ходит на просмотры, а продавец может не ходить и не видеть что продаётся за аналогичные суммы. Конечно, как только он найдёт покупателя на свою квартиру, станет Покупателем 2, если расширяется или разъезжается. Но на начальном этапе логика такова: зачем искать сейчас себе варианты? Их полно, надо сначала найти покупателя на свой товар. Потому на каком то этапе риелтор и Покупатель поймут друг друга, а Продавец останется при своём мнении.
Продавцы утверждают, что они мониторят рынок и типа не хуже вашего знают сколько стоит их квартира. Но они трактуют ситуацию, как правило, в удобное для себя русло. Вот такая же квартира как у меня, но дешевле ... Так у него 10 этаж а у меня 3 ( у меня лучше, вдруг лифт отключат). Вот квартира чуть лучше, но она на одну остановку дальше, а о том что там школа и магазин ближе - никто не рассматривает. Вот квартира лучше и ремонт лучше и этаж и .... - точно замануха, даже звонить не буду. Они находят для себя обоснование своей хотелки и на этом вопрос решен. Но самый простой и верный вариант правильности цены - это когда продавцу первый раз предлагают реальные деньги. Только это является сигналом, что продавец на верном пути. Но сложно признать, что не все идиоты а продавец т.к. оценивает ситуацию именно продавец.
Первый написав:Навіщо дискусії? Необхідно просто написати правду - не готовий і не намагаюся. Проте зрозумів і буду намагатися.
Нє-нє-нє, шановний, ти за мене не розписуйся А про податки – відповіси чи зараховувати злив?
Первый написав:А по нпа, позиція взагалі дивна - виконувати не експертам а нам. Влада "тупа і безголова". Проте є інструмент вплинути. А Вам відповідно до встановлениж тим нпа правилам жити із вашими сусідами, ділити вартість утримання і вирішувати що робити в будинку, а що не робити. І це стосується кожного хто є власником квартири в багатоквартирному будинку. КОЖНОГО!!!! Але, ми хочемо щоб було заіпіся, але разом із сусідами ділимся хто де купляв лічильники на воду і які магніти ставив. ... Зи. Там написано що управитель за 20 днів пише що тре зробити і рахунок власникам. Справедливо?
У нас вже кооператив, магніти ніколи не ставив, шукай ЦА в іншому місці для жахів на ніч.
100% про магніти навіть не смішно. Розказати на скільки в середньому є відхилення між загальнобудинковим лічильники і поквартирними?
Про податки. Мав грішок. На 4 і 5 курсі писав курсові і дипломи за гроші. Податки не платив. Совість мучить до сих пір. Більше так не роблю - плачу податки, курсові і дипломи на замовлення не напишу. Зи.блін ще листівки партій роздавав.... Більше так не буду. Обіцяю.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!