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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1097109810991100>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 851
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
23
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
133
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
158
Якість будівництва
15%
131
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 16:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Про податки. Мав грішок. На 4 і 5 курсі писав курсові і дипломи за гроші. Податки не платив. Совість мучить до сих пір. Більше так не роблю - плачу податки, курсові і дипломи на замовлення не напишу.

Те саме було, тільки з 1 курсу (а до того ще в школі). Теж більше так не буду
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 16:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:100% про магніти навіть не смішно. Розказати на скільки в середньому є відхилення між загальнобудинковим лічильники і поквартирними?

В кооперативі немає "дяді", який це б оплатив ;) Договори не прямі, а через кооператив, тобто "уже".

  Первый написав:Про податки. Мав грішок. На 4 і 5 курсі писав курсові і дипломи за гроші. Податки не платив. Совість мучить до сих пір. Більше так не роблю - плачу податки, курсові і дипломи на замовлення не напишу.
Зи.блін ще листівки партій роздавав....
Більше так не буду. Обіцяю.

Секрети як при продажу менше платити зборів/податків - це хтось інших розповідав в темі?
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 16:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Робили недавно ремонт. Меблі робили дядьки віком під 60. Головна тема - пенсійна реформа і необхідність наявності стажу. Питання чи оформленні вони хоча б ФоПАМИ для стажу, викликало непорозуміння з лозунгами в точності з маніфесту Риби-сома.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 16:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Більше так не роблю - плачу податки, курсові і дипломи на замовлення не напишу.
Зи.блін ще листівки партій роздавав....
Більше так не буду. Обіцяю.

Оператор учёткий "Первый", напомните, Вы когда купили свою первую квартиру?
Были тогда женаты или нет?
с Продажи общажки на Подвысоцкого сколько налогов заплатили?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 16:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Робили недавно ремонт. Меблі робили дядьки віком під 60. Головна тема - пенсійна реформа і необхідність наявності стажу. Питання чи оформленні вони хоча б ФоПАМИ для стажу, викликало непорозуміння з лозунгами в точності з маніфесту Риби-сома.

Виділи, будь ласка, конкретні тези, з якими ти не погоджуєшся.
І на питання про "оптимізації" податків-зборів при операціях з нерухомістю теж хотілося б почути відповідь.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 16:28

  Рыба-сом написав:
  Первый написав:100% про магніти навіть не смішно. Розказати на скільки в середньому є відхилення між загальнобудинковим лічильники і поквартирними?

В кооперативі немає "дяді", який це б оплатив ;) Договори не прямі, а через кооператив, тобто "уже".

  Первый написав:Про податки. Мав грішок. На 4 і 5 курсі писав курсові і дипломи за гроші. Податки не платив. Совість мучить до сих пір. Більше так не роблю - плачу податки, курсові і дипломи на замовлення не напишу.
Зи.блін ще листівки партій роздавав....
Більше так не буду. Обіцяю.

Секрети як при продажу менше платити зборів/податків - це хтось інших розповідав в темі?


Всі секрети написані в податковому кодексі України.
Читайте, плз, нпа. Про це і було розясненно представниці прекрасної статі.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 16:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На счет продажи квартиры.
Адекватный продавец всегда сможет относительно быстро продать свою квартиру.
Яркий пример, мой приятель продал квартиру за 2 недели. Цена соответствовала рыночной на тот момент. Но перед этим изучил рынок, поставил адекватную цену, и правильно прорекламировал. В этом доме выставлено на продажу 15 квартир, сосед точно такую с похожим ремонтом продает 2 года, покупателей нет, т. к. хотелки высокие, а мог продать дороже, чем стоит реально сейчас.
Кстати, продал без рыл.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 16:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Всі секрети написані в податковому кодексі України.

Угу. Головне, щоб тіпа не доколупалися, а хто каже інакше – той ханжа та фарисей, так? )))
І угоди, звичайно ж, здійснювались в гривні (безготівковій) по реальній вартості?

ЗІ До речі, у випадку загальної мобілізації, куди приходити за патріотом Першим, бо я той самий жахливий замполіт-«політрук», що буде тебе мотивувати до атаки, тикаючи автоматом під ребра? ;)
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 16:51

  Рыба-сом написав:
  Первый написав:Робили недавно ремонт. Меблі робили дядьки віком під 60. Головна тема - пенсійна реформа і необхідність наявності стажу. Питання чи оформленні вони хоча б ФоПАМИ для стажу, викликало непорозуміння з лозунгами в точності з маніфесту Риби-сома.

Виділи, будь ласка, конкретні тези, з якими ти не погоджуєшся.
І на питання про "оптимізації" податків-зборів при операціях з нерухомістю теж хотілося б почути відповідь.

На телефоні це складно зробити.
Але текст звичайне маніпулювання і набір лозунгів.
Наприклад. Відволікають тим що пісяє по підїздам порошенко. Але там явно хтось сцить. І це реально мешканці будинку. Як варіант собаки, яких хазяєва пізно виводять гулять.
Неякісні послуги по утриманню будинку. Так хто ж зацікавлений у їх якості, як не мешканці? Ось і нпа підготували. Мешканці будуть діяти. Проте якщо не будуть, А ВОНИ НЕ БУДУТЬ ІБО НАХ ОСНОВНІЙ МАСІ ТРЕ, то виберуть цю компанію ОМС.
Я знаю про що кажу - Я намагався створити осбб в новому будинку і кооператив в паркінгу під будинком - доходило до демонстрації вогнепальної зброї...
Небідних Людей крім зниження низького тарифу більше нічого не цікавить.

Щодо національних лідерів.
Давай спитаємо у натахи біти чи тре позакривати шахти (тетчер)?

А, Я зрозумів - давай оголосимо всіх етнічних росіян українцями, а російську мову ЗАБОРОНИМО, аля Ататюрк з курдами, на якого Ти посилаєшся.

Зи. Приходити в Київ. Молодший лейтенант. Військова спеціальність щось аля бухгалтер. Медогляд пройшов.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 16:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Жилищные пирамиды: сколько денег скрывается в теневом строительстве.
https://censor.net.ua/resonance/3066191 ... roitelstve
Чукча2
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