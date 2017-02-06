Те саме було, тільки з 1 курсу (а до того ще в школі). Теж більше так не буду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 тра, 2018 16:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Те саме було, тільки з 1 курсу (а до того ще в школі). Теж більше так не буду
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Вів 15 тра, 2018 16:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В кооперативі немає "дяді", який це б оплатив Договори не прямі, а через кооператив, тобто "уже".
Секрети як при продажу менше платити зборів/податків - це хтось інших розповідав в темі?
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Додано: Вів 15 тра, 2018 16:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Робили недавно ремонт. Меблі робили дядьки віком під 60. Головна тема - пенсійна реформа і необхідність наявності стажу. Питання чи оформленні вони хоча б ФоПАМИ для стажу, викликало непорозуміння з лозунгами в точності з маніфесту Риби-сома.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Вів 15 тра, 2018 16:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Оператор учёткий "Первый", напомните, Вы когда купили свою первую квартиру?
Были тогда женаты или нет?
с Продажи общажки на Подвысоцкого сколько налогов заплатили?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 15 тра, 2018 16:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Виділи, будь ласка, конкретні тези, з якими ти не погоджуєшся.
І на питання про "оптимізації" податків-зборів при операціях з нерухомістю теж хотілося б почути відповідь.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Додано: Вів 15 тра, 2018 16:28
Всі секрети написані в податковому кодексі України.
Читайте, плз, нпа. Про це і було розясненно представниці прекрасної статі.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Вів 15 тра, 2018 16:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
На счет продажи квартиры.
Адекватный продавец всегда сможет относительно быстро продать свою квартиру.
Яркий пример, мой приятель продал квартиру за 2 недели. Цена соответствовала рыночной на тот момент. Но перед этим изучил рынок, поставил адекватную цену, и правильно прорекламировал. В этом доме выставлено на продажу 15 квартир, сосед точно такую с похожим ремонтом продает 2 года, покупателей нет, т. к. хотелки высокие, а мог продать дороже, чем стоит реально сейчас.
Кстати, продал без рыл.
Додано: Вів 15 тра, 2018 16:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Угу. Головне, щоб тіпа не доколупалися, а хто каже інакше – той ханжа та фарисей, так? )))
І угоди, звичайно ж, здійснювались в гривні (безготівковій) по реальній вартості?
ЗІ До речі, у випадку загальної мобілізації, куди приходити за патріотом Першим, бо я той самий жахливий замполіт-«політрук», що буде тебе мотивувати до атаки, тикаючи автоматом під ребра?
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Додано: Вів 15 тра, 2018 16:51
На телефоні це складно зробити.
Але текст звичайне маніпулювання і набір лозунгів.
Наприклад. Відволікають тим що пісяє по підїздам порошенко. Але там явно хтось сцить. І це реально мешканці будинку. Як варіант собаки, яких хазяєва пізно виводять гулять.
Неякісні послуги по утриманню будинку. Так хто ж зацікавлений у їх якості, як не мешканці? Ось і нпа підготували. Мешканці будуть діяти. Проте якщо не будуть, А ВОНИ НЕ БУДУТЬ ІБО НАХ ОСНОВНІЙ МАСІ ТРЕ, то виберуть цю компанію ОМС.
Я знаю про що кажу - Я намагався створити осбб в новому будинку і кооператив в паркінгу під будинком - доходило до демонстрації вогнепальної зброї...
Небідних Людей крім зниження низького тарифу більше нічого не цікавить.
Щодо національних лідерів.
Давай спитаємо у натахи біти чи тре позакривати шахти (тетчер)?
А, Я зрозумів - давай оголосимо всіх етнічних росіян українцями, а російську мову ЗАБОРОНИМО, аля Ататюрк з курдами, на якого Ти посилаєшся.
Зи. Приходити в Київ. Молодший лейтенант. Військова спеціальність щось аля бухгалтер. Медогляд пройшов.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Вів 15 тра, 2018 16:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Жилищные пирамиды: сколько денег скрывается в теневом строительстве.
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