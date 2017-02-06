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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1097109810991100

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 851
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
23
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
133
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
158
Якість будівництва
15%
131
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 17:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Наприклад. Відволікають тим що пісяє по підїздам порошенко. Але там явно хтось сцить. І це реально мешканці будинку. Як варіант собаки, яких хазяєва пізно виводять гулять.

Ну, почнемо з того, що сам автор фрази про «Порошенко сцить» вже зводить тему на сміхуйочки та петросянщину. То може краще в дзеркало подивитись?
ЗІ По секрету: в більшості випадків – це хтось «прийдешній», бо проблема зменшується кардинально у випадку консьєржа ;)

  Первый написав:Неякісні послуги по утриманню будинку. Так хто ж зацікавлений у їх якості, як не мешканці? Ось і нпа підготували. Мешканці будуть діяти. Проте якщо не будуть, А ВОНИ НЕ БУДУТЬ ІБО НАХ ОСНОВНІЙ МАСІ ТРЕ, то виберуть цю компанію ОМС.
Я знаю про що кажу - Я намагався створити осбб в новому будинку і кооператив в паркінгу під будинком - доходило до демонстрації вогнепальної зброї...
Небідних Людей крім зниження низького тарифу більше нічого не цікавить.

Ну ок, хай хавають НПА. Я не проти. У нас вже кооператив, якось живемо.

  Первый написав:Давай спитаємо у натахи біти чи тре позакривати шахти (тетчер)?

А ти ще не зрозумів, що події 2014 вже «явочним порядком» вирішили «соціальне» питання проблем з вугільною галуззю – тіпо закриття неефективних шахт і т.п.? ;)

  Первый написав:А, Я зрозумів - давай оголосимо всіх етнічних росіян українцями, а російську мову ЗАБОРОНИМО, аля Ататюрк з курдами, на якого Ти посилаєшся.

Якщо ти не зрозумів, то питання було навіть не в тому, ЩО робити, а ЯК робити. Тобто, активно, весело, не скиглячи, що «народ нєтакой».

ЗІ Чи виникали моральні сумніви під час «оптимізації» податків/зборів «суто в межах податкового кодексу»?
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 17:19

  Tribeca написав:
  Эгоист написав:
  Tribeca написав:Конечно цены падают!

Нам каждый год по более чем 300млрд грн отдавать долгов нужно!

Это считай по одному Ахметову в год отдавать нужно.

Где падают, а где и растут:
Цена на проезд в Киеве с 14 июля вырастет до 6,30 грн для постоянных пассажиров, и до 8 грн - за разовую поездку.



Так и отлично! #переможниреформи!


Меня просили сравнить ценs в Немецком метро и Киевском, дескать в Киеве все очень дешево.
Так вот средняя зарплата в Украине 3200грн./22 рабочих дня/8 часов/ =18 грн. в час.
8 грн. это чуть меньше 50 процентов от часового зароботка.

В Нюрнберге я ехал от ж.д. вокзала до аеропорта, заплатил 3 евро. Это 30 % от минимальной часовой зарплаты.
Минимальна часовая зарплата в Германии 9 евро.

Еще в Германии очень много всяких проездных, скидок, бонусных програм.
У меня проездной на пол года за 60 евро по всему городу и пригороду.

Так что каждый сам может сравнить.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 17:21

Рыба-сом

Якось швидко злився. А Я вже думав на фейсбук запулить що люди вимагають реформ Ататюрка!

Щодо сумнівів. Чи виникали у мене сумніви коли Я встановлював зовнішній блок кондиціонеру у спеціально встановлену нішу на фасадній частині будинку? Ні не виникало - це передбачено проектом. Чи виникали у мене сумніви при такій же операції але без спецніші - виникали і Я НЕ ВСТАНОВЛЮВАВ, а прокладав трасу в 17 метрів і встановлював не на фасадній частині. Чи спілкувався Я з мешканцями крюоли замість стандартних коричневих рам вони встановлювали білі - так.
Чи виникали сумніви в податках? Ні, не виникало. Платив рівно стільки, скільки визначено в податковому кодексі.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 17:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Меня просили сравнить ценs в Немецком метро и Киевском, дескать в Киеве все очень дешево.
Так вот средняя зарплата в Украине 3200грн./22 рабочих дня/8 часов/ =18 грн. в час.
8 грн. это чуть меньше 50 процентов от часового зароботка.

В Нюрнберге я ехал от ж.д. вокзала до аеропорта, заплатил 3 евро. Это 30 % от минимальной часовой зарплаты.
Минимальна часовая зарплата в Германии 9 евро.

Еще в Германии очень много всяких проездных, скидок, бонусных програм.
У меня проездной на пол года за 60 евро по всему городу и пригороду.

3200 грн это не средняя даже по Украине, не то что в Киеве. Сравнение минималок тут вообще не к месту.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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