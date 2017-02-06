Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Нам каждый год по более чем 300млрд грн отдавать долгов нужно!
Это считай по одному Ахметову в год отдавать нужно.
Где падают, а где и растут: Цена на проезд в Киеве с 14 июля вырастет до 6,30 грн для постоянных пассажиров, и до 8 грн - за разовую поездку.
Так и отлично! #переможниреформи!
Меня просили сравнить ценs в Немецком метро и Киевском, дескать в Киеве все очень дешево. Так вот средняя зарплата в Украине 3200грн./22 рабочих дня/8 часов/ =18 грн. в час. 8 грн. это чуть меньше 50 процентов от часового зароботка.
В Нюрнберге я ехал от ж.д. вокзала до аеропорта, заплатил 3 евро. Это 30 % от минимальной часовой зарплаты. Минимальна часовая зарплата в Германии 9 евро.
Еще в Германии очень много всяких проездных, скидок, бонусных програм. У меня проездной на пол года за 60 евро по всему городу и пригороду.
Якось швидко злився. А Я вже думав на фейсбук запулить що люди вимагають реформ Ататюрка!
Щодо сумнівів. Чи виникали у мене сумніви коли Я встановлював зовнішній блок кондиціонеру у спеціально встановлену нішу на фасадній частині будинку? Ні не виникало - це передбачено проектом. Чи виникали у мене сумніви при такій же операції але без спецніші - виникали і Я НЕ ВСТАНОВЛЮВАВ, а прокладав трасу в 17 метрів і встановлював не на фасадній частині. Чи спілкувався Я з мешканцями крюоли замість стандартних коричневих рам вони встановлювали білі - так. Чи виникали сумніви в податках? Ні, не виникало. Платив рівно стільки, скільки визначено в податковому кодексі.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Хомякоид написав:Меня просили сравнить ценs в Немецком метро и Киевском, дескать в Киеве все очень дешево. Так вот средняя зарплата в Украине 3200грн./22 рабочих дня/8 часов/ =18 грн. в час. 8 грн. это чуть меньше 50 процентов от часового зароботка.
В Нюрнберге я ехал от ж.д. вокзала до аеропорта, заплатил 3 евро. Это 30 % от минимальной часовой зарплаты. Минимальна часовая зарплата в Германии 9 евро.
Еще в Германии очень много всяких проездных, скидок, бонусных програм. У меня проездной на пол года за 60 евро по всему городу и пригороду.
3200 грн это не средняя даже по Украине, не то что в Киеве. Сравнение минималок тут вообще не к месту. Если уж речь о Киеве, и вы все же решили сравнивать с минимальной почасовой в Германии, то берите например ЗП неквалифицированного работника (типа охранник), и это примерно вдвое больше, чем 3200. И проезд не 8 грн, а 5 грн, итого в Киеве действительно будет дешевле. Намного. И в Киеве тоже есть проездные, и проезд выйдет еще дешевле.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Первый написав:Якось швидко злився. А Я вже думав на фейсбук запулить що люди вимагають реформ Ататюрка!
Ага, реформи Ататюрка ) В т.ч. скасування шаріату та перехід з арабиці на латиницю )) Не петросянь, все ти добре зрозумів
Первый написав:Щодо сумнівів. Чи виникали у мене сумніви коли Я встановлював зовнішній блок кондиціонеру у спеціально встановлену нішу на фасадній частині будинку? Ні не виникало - це передбачено проектом. Чи виникали у мене сумніви при такій же операції але без спецніші - виникали і Я НЕ ВСТАНОВЛЮВАВ, а прокладав трасу в 17 метрів і встановлював не на фасадній частині. Чи спілкувався Я з мешканцями крюоли замість стандартних коричневих рам вони встановлювали білі - так. Чи виникали сумніви в податках? Ні, не виникало. Платив рівно стільки, скільки визначено в податковому кодексі.
То які в тебе після цього претензії до Захара, що за якісь там десять-двадцать чи скільки там гривень в місяць на капремонт в комунальному платежі тепер вимагає оце саме? Це ж по закону? І за Трібекою ніби криміналу немає? То що це тоді за фарисейство тоді?
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Хомякоид написав:Меня просили сравнить ценs в Немецком метро и Киевском, дескать в Киеве все очень дешево. Так вот средняя зарплата в Украине 3200грн./22 рабочих дня/8 часов/ =18 грн. в час. 8 грн. это чуть меньше 50 процентов от часового зароботка.
В Нюрнберге я ехал от ж.д. вокзала до аеропорта, заплатил 3 евро. Это 30 % от минимальной часовой зарплаты. Минимальна часовая зарплата в Германии 9 евро.
Еще в Германии очень много всяких проездных, скидок, бонусных програм. У меня проездной на пол года за 60 евро по всему городу и пригороду.
3200 грн это не средняя даже по Украине, не то что в Киеве. Сравнение минималок тут вообще не к месту. Если уж речь о Киеве, и вы все же решили сравнивать с минимальной почасовой в Германии, то берите например ЗП неквалифицированного работника (типа охранник), и это примерно вдвое больше, чем 3200. И проезд не 8 грн, а 5 грн, итого в Киеве действительно будет дешевле. Намного. И в Киеве тоже есть проездные, и проезд выйдет еще дешевле.
Так это, сравнивать надо сравнивое с сравнивым, что вы мне к минимальной зарплате среднюю тулите. В Германии 9 евро это тоже очень неквалифицированный труд, кваливицированный на заводе около 15 за евро на конвеере и около от 30 евро за инженерній состав. Давайте сравнивать средние зарпалты по городу, сколько там у вас в Киеве ? Я сравню с зарплатами в Нюрнберге.
Первый написав:Якось швидко злився. А Я вже думав на фейсбук запулить що люди вимагають реформ Ататюрка!
Ага, реформи Ататюрка ) В т.ч. скасування шаріату та перехід з арабиці на латиницю )) Не петросянь, все ти добре зрозумів
Первый написав:Щодо сумнівів. Чи виникали у мене сумніви коли Я встановлював зовнішній блок кондиціонеру у спеціально встановлену нішу на фасадній частині будинку? Ні не виникало - це передбачено проектом. Чи виникали у мене сумніви при такій же операції але без спецніші - виникали і Я НЕ ВСТАНОВЛЮВАВ, а прокладав трасу в 17 метрів і встановлював не на фасадній частині. Чи спілкувався Я з мешканцями крюоли замість стандартних коричневих рам вони встановлювали білі - так. Чи виникали сумніви в податках? Ні, не виникало. Платив рівно стільки, скільки визначено в податковому кодексі.
То які в тебе після цього претензії до Захара, що за якісь там десять-двадцать чи скільки там гривень в місяць на капремонт в комунальному платежі тепер вимагає оце саме? Це ж по закону? І за Трібекою ніби криміналу немає? То що це тоді за фарисейство тоді?
Я все добре зрозумів, тому і написав, що влада слаба, і ЧИ ГОТОВІ МИ? особливо до реформ вказаних вами діячів, наприклад Ататюрка у вигляді заборони російської мови і визнання всіх росіян українцями. Про фарисейство. Захар вимагає того, за що не платить. І це доведено конкретними посиланнями на структуру тарифу квартплати. В квартплаті, на сьогодні, відсутній елемент витрат капремонт. З липня 2018 це зміниться. Всім напружитися.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Хомякоид написав:Меня просили сравнить ценs в Немецком метро и Киевском, дескать в Киеве все очень дешево. Так вот средняя зарплата в Украине 3200грн./22 рабочих дня/8 часов/ =18 грн. в час. 8 грн. это чуть меньше 50 процентов от часового зароботка.
В Нюрнберге я ехал от ж.д. вокзала до аеропорта, заплатил 3 евро. Это 30 % от минимальной часовой зарплаты. Минимальна часовая зарплата в Германии 9 евро.
Еще в Германии очень много всяких проездных, скидок, бонусных програм. У меня проездной на пол года за 60 евро по всему городу и пригороду.
3200 грн это не средняя даже по Украине, не то что в Киеве. Сравнение минималок тут вообще не к месту. Если уж речь о Киеве, и вы все же решили сравнивать с минимальной почасовой в Германии, то берите например ЗП неквалифицированного работника (типа охранник), и это примерно вдвое больше, чем 3200. И проезд не 8 грн, а 5 грн, итого в Киеве действительно будет дешевле. Намного. И в Киеве тоже есть проездные, и проезд выйдет еще дешевле.
Так это, сравнивать надо сравнивое с сравнивым, что вы мне к минимальной зарплате среднюю тулите. В Германии 9 евро это тоже очень неквалифицированный труд, кваливицированный на заводе около 15 за евро на конвеере и около от 30 евро за инженерній состав. Давайте сравнивать средние зарпалты по городу, сколько там у вас в Киеве ? Я сравню с зарплатами в Нюрнберге.
Одні іканамісти, млять. Тре встановити всі тарифи у вигляді відсотків від мінзара/середньої зп. Нє. Середнього платежу ФОПа. Рельса - 2 минзара /метр. Колодки - 0,5мінзара. Ставка по кредиту - 0,2 минзара.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Хомякоид написав:Так это, сравнивать надо сравнивое с сравнивым, что вы мне к минимальной зарплате среднюю тулите. В Германии 9 евро это тоже очень неквалифицированный труд, кваливицированный на заводе около 15 за евро на конвеере и около от 30 евро за инженерній состав. Давайте сравнивать средние зарпалты по городу, сколько там у вас в Киеве ? Я сравню с зарплатами в Нюрнберге.
Минимальная в 3200 для Киеве - это разве что официальная часть для серых зарплат, даже неквалифицированный труд, разнорабочие и пр зарабатывают в Киеве больше минималки. Не стоит сравнивать это со 100% официальной минималкой в Германии. Средние - да возьмите хоть тот же Госстат тогда, 12к, чтобы меньше было споров о субъективности оценки. Тогда 1 проезд в метро - это 7,3% от почасового среднего дохода, и это по единичным поездкам, по проездным еще дешевле. В Нюрнберге 3 евро? Тогда, чтобы уровень "дешевизны" был такой же, там средний доход за час должен быть 41,1 евро, или 7230 евро в месяц. Чистыми. Средняя.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia