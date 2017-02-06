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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1098109911001101>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 851
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
23
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
133
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
158
Якість будівництва
15%
131
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 17:19

  Tribeca написав:
  Эгоист написав:
  Tribeca написав:Конечно цены падают!

Нам каждый год по более чем 300млрд грн отдавать долгов нужно!

Это считай по одному Ахметову в год отдавать нужно.

Где падают, а где и растут:
Цена на проезд в Киеве с 14 июля вырастет до 6,30 грн для постоянных пассажиров, и до 8 грн - за разовую поездку.



Так и отлично! #переможниреформи!


Меня просили сравнить ценs в Немецком метро и Киевском, дескать в Киеве все очень дешево.
Так вот средняя зарплата в Украине 3200грн./22 рабочих дня/8 часов/ =18 грн. в час.
8 грн. это чуть меньше 50 процентов от часового зароботка.

В Нюрнберге я ехал от ж.д. вокзала до аеропорта, заплатил 3 евро. Это 30 % от минимальной часовой зарплаты.
Минимальна часовая зарплата в Германии 9 евро.

Еще в Германии очень много всяких проездных, скидок, бонусных програм.
У меня проездной на пол года за 60 евро по всему городу и пригороду.

Так что каждый сам может сравнить.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 17:21

Рыба-сом

Якось швидко злився. А Я вже думав на фейсбук запулить що люди вимагають реформ Ататюрка!

Щодо сумнівів. Чи виникали у мене сумніви коли Я встановлював зовнішній блок кондиціонеру у спеціально встановлену нішу на фасадній частині будинку? Ні не виникало - це передбачено проектом. Чи виникали у мене сумніви при такій же операції але без спецніші - виникали і Я НЕ ВСТАНОВЛЮВАВ, а прокладав трасу в 17 метрів і встановлював не на фасадній частині. Чи спілкувався Я з мешканцями крюоли замість стандартних коричневих рам вони встановлювали білі - так.
Чи виникали сумніви в податках? Ні, не виникало. Платив рівно стільки, скільки визначено в податковому кодексі.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 17:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Меня просили сравнить ценs в Немецком метро и Киевском, дескать в Киеве все очень дешево.
Так вот средняя зарплата в Украине 3200грн./22 рабочих дня/8 часов/ =18 грн. в час.
8 грн. это чуть меньше 50 процентов от часового зароботка.

В Нюрнберге я ехал от ж.д. вокзала до аеропорта, заплатил 3 евро. Это 30 % от минимальной часовой зарплаты.
Минимальна часовая зарплата в Германии 9 евро.

Еще в Германии очень много всяких проездных, скидок, бонусных програм.
У меня проездной на пол года за 60 евро по всему городу и пригороду.

3200 грн это не средняя даже по Украине, не то что в Киеве. Сравнение минималок тут вообще не к месту.
Если уж речь о Киеве, и вы все же решили сравнивать с минимальной почасовой в Германии, то берите например ЗП неквалифицированного работника (типа охранник), и это примерно вдвое больше, чем 3200. И проезд не 8 грн, а 5 грн, итого в Киеве действительно будет дешевле. Намного.
И в Киеве тоже есть проездные, и проезд выйдет еще дешевле.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 17:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Якось швидко злився. А Я вже думав на фейсбук запулить що люди вимагають реформ Ататюрка!

Ага, реформи Ататюрка ) В т.ч. скасування шаріату та перехід з арабиці на латиницю )) Не петросянь, все ти добре зрозумів ;)

  Первый написав:Щодо сумнівів. Чи виникали у мене сумніви коли Я встановлював зовнішній блок кондиціонеру у спеціально встановлену нішу на фасадній частині будинку? Ні не виникало - це передбачено проектом. Чи виникали у мене сумніви при такій же операції але без спецніші - виникали і Я НЕ ВСТАНОВЛЮВАВ, а прокладав трасу в 17 метрів і встановлював не на фасадній частині. Чи спілкувався Я з мешканцями крюоли замість стандартних коричневих рам вони встановлювали білі - так.
Чи виникали сумніви в податках? Ні, не виникало. Платив рівно стільки, скільки визначено в податковому кодексі.

То які в тебе після цього претензії до Захара, що за якісь там десять-двадцать чи скільки там гривень в місяць на капремонт в комунальному платежі тепер вимагає оце саме? Це ж по закону?
І за Трібекою ніби криміналу немає?
То що це тоді за фарисейство тоді?
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 17:42

  Faceless написав:
  Хомякоид написав:Меня просили сравнить ценs в Немецком метро и Киевском, дескать в Киеве все очень дешево.
Так вот средняя зарплата в Украине 3200грн./22 рабочих дня/8 часов/ =18 грн. в час.
8 грн. это чуть меньше 50 процентов от часового зароботка.

В Нюрнберге я ехал от ж.д. вокзала до аеропорта, заплатил 3 евро. Это 30 % от минимальной часовой зарплаты.
Минимальна часовая зарплата в Германии 9 евро.

Еще в Германии очень много всяких проездных, скидок, бонусных програм.
У меня проездной на пол года за 60 евро по всему городу и пригороду.

3200 грн это не средняя даже по Украине, не то что в Киеве. Сравнение минималок тут вообще не к месту.
Если уж речь о Киеве, и вы все же решили сравнивать с минимальной почасовой в Германии, то берите например ЗП неквалифицированного работника (типа охранник), и это примерно вдвое больше, чем 3200. И проезд не 8 грн, а 5 грн, итого в Киеве действительно будет дешевле. Намного.
И в Киеве тоже есть проездные, и проезд выйдет еще дешевле.


Так это, сравнивать надо сравнивое с сравнивым, что вы мне к минимальной зарплате среднюю тулите.
В Германии 9 евро это тоже очень неквалифицированный труд, кваливицированный на заводе около 15 за евро на конвеере и около от 30 евро за инженерній состав.
Давайте сравнивать средние зарпалты по городу, сколько там у вас в Киеве ?
Я сравню с зарплатами в Нюрнберге.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 17:47

  Рыба-сом написав:
  Первый написав:Якось швидко злився. А Я вже думав на фейсбук запулить що люди вимагають реформ Ататюрка!

Ага, реформи Ататюрка ) В т.ч. скасування шаріату та перехід з арабиці на латиницю )) Не петросянь, все ти добре зрозумів ;)

  Первый написав:Щодо сумнівів. Чи виникали у мене сумніви коли Я встановлював зовнішній блок кондиціонеру у спеціально встановлену нішу на фасадній частині будинку? Ні не виникало - це передбачено проектом. Чи виникали у мене сумніви при такій же операції але без спецніші - виникали і Я НЕ ВСТАНОВЛЮВАВ, а прокладав трасу в 17 метрів і встановлював не на фасадній частині. Чи спілкувався Я з мешканцями крюоли замість стандартних коричневих рам вони встановлювали білі - так.
Чи виникали сумніви в податках? Ні, не виникало. Платив рівно стільки, скільки визначено в податковому кодексі.

То які в тебе після цього претензії до Захара, що за якісь там десять-двадцать чи скільки там гривень в місяць на капремонт в комунальному платежі тепер вимагає оце саме? Це ж по закону?
І за Трібекою ніби криміналу немає?
То що це тоді за фарисейство тоді?

Я все добре зрозумів, тому і написав, що влада слаба, і ЧИ ГОТОВІ МИ? особливо до реформ вказаних вами діячів, наприклад Ататюрка у вигляді заборони російської мови і визнання всіх росіян українцями.
Про фарисейство. Захар вимагає того, за що не платить. І це доведено конкретними посиланнями на структуру тарифу квартплати. В квартплаті, на сьогодні, відсутній елемент витрат капремонт.
З липня 2018 це зміниться. Всім напружитися.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 17:50

  Хомякоид написав: В Германии 9 евро это тоже очень неквалифицированный труд, кваливицированный на заводе около 15 за евро на конвеере и около от 30 евро за инженерній состав.

Насколько я понимаю, в ФРГ все цифры брутто, и если с 9евро налог минимальный, то с 15 уже повыше, а с 30 вздымается, верно? т.е разница значительно нивелируется налогами?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 17:53

  Хомякоид написав:
  Faceless написав:
  Хомякоид написав:Меня просили сравнить ценs в Немецком метро и Киевском, дескать в Киеве все очень дешево.
Так вот средняя зарплата в Украине 3200грн./22 рабочих дня/8 часов/ =18 грн. в час.
8 грн. это чуть меньше 50 процентов от часового зароботка.

В Нюрнберге я ехал от ж.д. вокзала до аеропорта, заплатил 3 евро. Это 30 % от минимальной часовой зарплаты.
Минимальна часовая зарплата в Германии 9 евро.

Еще в Германии очень много всяких проездных, скидок, бонусных програм.
У меня проездной на пол года за 60 евро по всему городу и пригороду.

3200 грн это не средняя даже по Украине, не то что в Киеве. Сравнение минималок тут вообще не к месту.
Если уж речь о Киеве, и вы все же решили сравнивать с минимальной почасовой в Германии, то берите например ЗП неквалифицированного работника (типа охранник), и это примерно вдвое больше, чем 3200. И проезд не 8 грн, а 5 грн, итого в Киеве действительно будет дешевле. Намного.
И в Киеве тоже есть проездные, и проезд выйдет еще дешевле.


Так это, сравнивать надо сравнивое с сравнивым, что вы мне к минимальной зарплате среднюю тулите.
В Германии 9 евро это тоже очень неквалифицированный труд, кваливицированный на заводе около 15 за евро на конвеере и около от 30 евро за инженерній состав.
Давайте сравнивать средние зарпалты по городу, сколько там у вас в Киеве ?
Я сравню с зарплатами в Нюрнберге.

Одні іканамісти, млять.
Тре встановити всі тарифи у вигляді відсотків від мінзара/середньої зп.
Нє. Середнього платежу ФОПа.
Рельса - 2 минзара /метр. Колодки - 0,5мінзара. Ставка по кредиту - 0,2 минзара.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 17:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Так это, сравнивать надо сравнивое с сравнивым, что вы мне к минимальной зарплате среднюю тулите.
В Германии 9 евро это тоже очень неквалифицированный труд, кваливицированный на заводе около 15 за евро на конвеере и около от 30 евро за инженерній состав.
Давайте сравнивать средние зарпалты по городу, сколько там у вас в Киеве ?
Я сравню с зарплатами в Нюрнберге.

Минимальная в 3200 для Киеве - это разве что официальная часть для серых зарплат, даже неквалифицированный труд, разнорабочие и пр зарабатывают в Киеве больше минималки. Не стоит сравнивать это со 100% официальной минималкой в Германии.
Средние - да возьмите хоть тот же Госстат тогда, 12к, чтобы меньше было споров о субъективности оценки. Тогда 1 проезд в метро - это 7,3% от почасового среднего дохода, и это по единичным поездкам, по проездным еще дешевле.
В Нюрнберге 3 евро? Тогда, чтобы уровень "дешевизны" был такой же, там средний доход за час должен быть 41,1 евро, или 7230 евро в месяц. Чистыми. Средняя.
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Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 17:57

  Первый написав:Тре встановити всі тарифи у вигляді відсотків від мінзара/середньої зп.
Нє. Середнього платежу ФОПа.
Рельса - 2 минзара /метр. Колодки - 0,5мінзара. Ставка по кредиту - 0,2 минзара.

так несправедливо. еще вырастет разрыв между бедными и богатыми, а он и так запредельный почти повсеместно. %% от доходов.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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