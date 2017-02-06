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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1098109911001101

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 851
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
23
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
133
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
158
Якість будівництва
15%
131
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 18:01

  antonivs3 написав:
  Первый написав:Тре встановити всі тарифи у вигляді відсотків від мінзара/середньої зп.
Нє. Середнього платежу ФОПа.
Рельса - 2 минзара /метр. Колодки - 0,5мінзара. Ставка по кредиту - 0,2 минзара.

так несправедливо. еще вырастет разрыв между бедными и богатыми, а он и так запредельный почти повсеместно. %% от доходов.

Хомякоид говорит че супер.
% от минзара. Даже расчет привел. Просто тогда нужно и затрат формировать в процентах от минзара. Даешь рельс за минзара!
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 18:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Я все добре зрозумів, тому і написав, що влада слаба, і ЧИ ГОТОВІ МИ? особливо до реформ вказаних вами діячів, наприклад Ататюрка у вигляді заборони російської мови і визнання всіх росіян українцями.

Ох, знов петросянство... Для загального розвитку, раджу почитати про цього діяча та зрозуміти, що до "такого" народ в основній своїй масі загалом ніколи не готовий.
Зараз влада мала (і поки що має) великий кредит довіри, тому здійснює те, за 1/10 чого Пьодирич би вже тікав з країни.
Питання в тому, що робиться замало. І це думка не лише "зрадичів", а й наших "шановних західних партнерів".
То чому ти став в позицію "всьохарашо" а-ля путіноїди? Це найкращий шлях до процвітання? Ніби-то приклад Путі з "охранітєлямі" показує іншу картину.

  Первый написав:Про фарисейство. Захар вимагає того, за що не платить. І це доведено конкретними посиланнями на структуру тарифу квартплати. В квартплаті, на сьогодні, відсутній елемент витрат капремонт.
З липня 2018 це зміниться. Всім напружитися.

Ок, будемо чекати.
ЗІ А з Трібекою що не так? Ніби ж її на "криміналі" ніхто не спіймав? То...?
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 18:30

  Рыба-сом написав:
  Первый написав:Я все добре зрозумів, тому і написав, що влада слаба, і ЧИ ГОТОВІ МИ? особливо до реформ вказаних вами діячів, наприклад Ататюрка у вигляді заборони російської мови і визнання всіх росіян українцями.

Ох, знов петросянство... Для загального розвитку, раджу почитати про цього діяча та зрозуміти, що до "такого" народ в основній своїй масі загалом ніколи не готовий.
Зараз влада мала (і поки що має) великий кредит довіри, тому здійснює те, за 1/10 чого Пьодирич би вже тікав з країни.
Питання в тому, що робиться замало. І це думка не лише "зрадичів", а й наших "шановних західних партнерів".
То чому ти став в позицію "всьохарашо" а-ля путіноїди? Це найкращий шлях до процвітання? Ніби-то приклад Путі з "охранітєлямі" показує іншу картину.

  Первый написав:Про фарисейство. Захар вимагає того, за що не платить. І це доведено конкретними посиланнями на структуру тарифу квартплати. В квартплаті, на сьогодні, відсутній елемент витрат капремонт.
З липня 2018 це зміниться. Всім напружитися.

Ок, будемо чекати.
ЗІ А з Трібекою що не так? Ніби ж її на "криміналі" ніхто не спіймав? То...?


Хіба Я сказав що з кимось щось не так? Все так. Всі ми люди. Просто хочемо в європу з заскленим як попало балконом і авто на смузі для громадського транспорту.

Не беруть. Значить винні політики. Значить їх досвідос, і хомякоїд пише гриценку що метро дороге, давай дешевше! На цьому коротенької все. Без розбору, а чого воно дорожчає.
Петя дрогне і скаже, да гори воно, і зробить дешевше, сплять як хочете і не платять за комунальні взагалі. Пеня з червня? Відмінити!
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 18:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Не беруть. Значить винні політики. Значить їх досвідос, і хомякоїд пише гриценку що метро дороге, давай дешевше! На цьому коротенької все. Без розбору, а чого воно дорожчає.
Петя дрогне і скаже, да гори воно, і зробить дешевше, сплять як хочете і не платять за комунальні взагалі. Пеня з червня? Відмінити!

Ну, тоді він виявиться просто невідповідним данній посаді та покладеним на нього сподіванням. Якось так.
Бо якщо його навіть Гриценко повалить, то... все, кароч, з ним буде ясно.

Але - ще раз - ні Тетчер, ні хто інший у 99% випадків ніколи не проводив реформи під одні тільки оплески. Ну і, звичайно, у більшості випадків "рехворми" накривалися отим самим. Чи використає Україна свій шанс, чи ще більше зануриться у болото, а народ - до Польщі, то це ми в найближчі років з 10 побачимо.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 18:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Просто хочемо в європу з заскленим як попало балконом

Так це ж в рамках закону, чи нє?
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 18:38

Арендатор ищет для аренды 1к на Борщаговке и будет там жить как минимум втроём https://www.facebook.com/groups/rieltor ... 429273740/
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Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 18:39

Первый Еще автомобили хотим с нулевой растаможкой. А техосмотр - не хотим. Потому что хотим за 500ЕВРО 2000го года, дизель, с выпиленным катализатором. А шо? Он все рамно в 100500 раз лучче Богдана по выбросам. Ну ок, пусть такой же. А почему Богданам можно чадить, а мне на б*** нельзя? Не для того мы на Майдане стояли! Мы за полную свободу.
А че, смог над Киевом начал появляться? Мы то тут при чем? Петя виноват! Пусть свои Богданы с улиц уберет! А проезд должен стоить 4 грн и ни копейкой больше. Потому шо зажрались и так!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 18:41

  Рыба-сом написав:
  Первый написав:Просто хочемо в європу з заскленим як попало балконом

Так це ж в рамках закону, чи нє?

Нє. То в рамках народного трактования закона и в рамках отсутствия контроля и наказания.
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 18:49

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:
  Первый написав:Просто хочемо в європу з заскленим як попало балконом

Так це ж в рамках закону, чи нє?

Нє. То в рамках народного трактования закона и в рамках отсутствия контроля и наказания.

Можно указать, какой именно закон или иной нормативно-правовой акт нарушается этим? Спасибо.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 18:53

  Рыба-сом написав:
  Первый написав:Просто хочемо в європу з заскленим як попало балконом

Так це ж в рамках закону, чи нє?

Нє, але ж сніг засипає консервацію, то наче й да. Чого сніг не засипає консервацію в Варшаві це риторичне питання.

А че пропустив паркування? Міг би щось і написати.



Ладно, пане популіст. Тре закінчувати. В прямому і переносному сенсі.

Здам ielts і відчуваю, що будеш саменький з захаром на пару вирішувати Петя чи вітя вам сцить в під'їзді. А те, як це буде робити Юля ще й на камеру знімати.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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