Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Я все добре зрозумів, тому і написав, що влада слаба, і ЧИ ГОТОВІ МИ? особливо до реформ вказаних вами діячів, наприклад Ататюрка у вигляді заборони російської мови і визнання всіх росіян українцями.
Ох, знов петросянство... Для загального розвитку, раджу почитати про цього діяча та зрозуміти, що до "такого" народ в основній своїй масі загалом ніколи не готовий. Зараз влада мала (і поки що має) великий кредит довіри, тому здійснює те, за 1/10 чого Пьодирич би вже тікав з країни. Питання в тому, що робиться замало. І це думка не лише "зрадичів", а й наших "шановних західних партнерів". То чому ти став в позицію "всьохарашо" а-ля путіноїди? Це найкращий шлях до процвітання? Ніби-то приклад Путі з "охранітєлямі" показує іншу картину.
Первый написав:Про фарисейство. Захар вимагає того, за що не платить. І це доведено конкретними посиланнями на структуру тарифу квартплати. В квартплаті, на сьогодні, відсутній елемент витрат капремонт. З липня 2018 це зміниться. Всім напружитися.
Ок, будемо чекати. ЗІ А з Трібекою що не так? Ніби ж її на "криміналі" ніхто не спіймав? То...?
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Первый написав:Я все добре зрозумів, тому і написав, що влада слаба, і ЧИ ГОТОВІ МИ? особливо до реформ вказаних вами діячів, наприклад Ататюрка у вигляді заборони російської мови і визнання всіх росіян українцями.
Ох, знов петросянство... Для загального розвитку, раджу почитати про цього діяча та зрозуміти, що до "такого" народ в основній своїй масі загалом ніколи не готовий. Зараз влада мала (і поки що має) великий кредит довіри, тому здійснює те, за 1/10 чого Пьодирич би вже тікав з країни. Питання в тому, що робиться замало. І це думка не лише "зрадичів", а й наших "шановних західних партнерів". То чому ти став в позицію "всьохарашо" а-ля путіноїди? Це найкращий шлях до процвітання? Ніби-то приклад Путі з "охранітєлямі" показує іншу картину.
Первый написав:Про фарисейство. Захар вимагає того, за що не платить. І це доведено конкретними посиланнями на структуру тарифу квартплати. В квартплаті, на сьогодні, відсутній елемент витрат капремонт. З липня 2018 це зміниться. Всім напружитися.
Ок, будемо чекати. ЗІ А з Трібекою що не так? Ніби ж її на "криміналі" ніхто не спіймав? То...?
Хіба Я сказав що з кимось щось не так? Все так. Всі ми люди. Просто хочемо в європу з заскленим як попало балконом і авто на смузі для громадського транспорту.
Не беруть. Значить винні політики. Значить їх досвідос, і хомякоїд пише гриценку що метро дороге, давай дешевше! На цьому коротенької все. Без розбору, а чого воно дорожчає. Петя дрогне і скаже, да гори воно, і зробить дешевше, сплять як хочете і не платять за комунальні взагалі. Пеня з червня? Відмінити!
Первый написав:Не беруть. Значить винні політики. Значить їх досвідос, і хомякоїд пише гриценку що метро дороге, давай дешевше! На цьому коротенької все. Без розбору, а чого воно дорожчає. Петя дрогне і скаже, да гори воно, і зробить дешевше, сплять як хочете і не платять за комунальні взагалі. Пеня з червня? Відмінити!
Ну, тоді він виявиться просто невідповідним данній посаді та покладеним на нього сподіванням. Якось так. Бо якщо його навіть Гриценко повалить, то... все, кароч, з ним буде ясно.
Але - ще раз - ні Тетчер, ні хто інший у 99% випадків ніколи не проводив реформи під одні тільки оплески. Ну і, звичайно, у більшості випадків "рехворми" накривалися отим самим. Чи використає Україна свій шанс, чи ще більше зануриться у болото, а народ - до Польщі, то це ми в найближчі років з 10 побачимо.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Первый написав:Просто хочемо в європу з заскленим як попало балконом
Так це ж в рамках закону, чи нє?
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
1 ком квартиру на Борщаговке.Бюджет 5000 и ком.В квартире должно быть 2 раскладных дивана.Идеально-рынок Днепр,роддом,Калибрис .Дети ходят в 13 школу.Порядок и своевременную оплату гарантирую.
"Отака *** малята" "С".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Первый Еще автомобили хотим с нулевой растаможкой. А техосмотр - не хотим. Потому что хотим за 500ЕВРО 2000го года, дизель, с выпиленным катализатором. А шо? Он все рамно в 100500 раз лучче Богдана по выбросам. Ну ок, пусть такой же. А почему Богданам можно чадить, а мне на б*** нельзя? Не для того мы на Майдане стояли! Мы за полную свободу. А че, смог над Киевом начал появляться? Мы то тут при чем? Петя виноват! Пусть свои Богданы с улиц уберет! А проезд должен стоить 4 грн и ни копейкой больше. Потому шо зажрались и так!
Первый написав:Просто хочемо в європу з заскленим як попало балконом
Так це ж в рамках закону, чи нє?
Нє. То в рамках народного трактования закона и в рамках отсутствия контроля и наказания.
Можно указать, какой именно закон или иной нормативно-правовой акт нарушается этим? Спасибо.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Первый написав:Нє, але ж сніг засипає консервацію, то наче й да. Чого сніг не засипає консервацію в Варшаві це риторичне питання.
Аналогічно риторичне питання, чи купують нєдвігу у Варшаві за готівкові долари з труселів, якщо по закону - в нацвалюті по безготівковому, пане мораліст Але ж - ніби в межах закону (?)
Первый написав:А че пропустив паркування? Міг би щось і написати.
Про це в тому самому опусі, від якого шановного бомбануло. Треба читати уважніше
Первый написав:Ладно, пане популіст. Тре закінчувати. В прямому і переносному сенсі.
Здам ielts і відчуваю, що будеш саменький з захаром на пару вирішувати Петя чи вітя вам сцить в під'їзді. А те, як це буде робити Юля ще й на камеру знімати.
А як же батьківщина, тіпо на фронт і т.д.? Чи будеш прикриватися Захаром, що не дав тобі "родіну любіть"? ЗІ А тупо "популістами" кидатися - то багато розуму не треба. Ось сміхуйовіну про "Порошенка у під'їзді" - за це Першого пам'ятати будуть, тут ріспєкт (в хорошому сенсі слова).
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.