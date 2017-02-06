Додано: Вів 15 тра, 2018 19:50

Нет нужно, как при совке без Киевской прописки на работу не брать, без разрешения на прописку квартиры иногородним не продавать.И сразу с транспортом в городе легче будет, в школы и садики детей без проблем можно отправить(по школам молодцы,теперь без Киевской регистрации все в сад), а то понаехало кого ни попадя немеряно, хорошо, что в основном на ПОХе селятся.[/quote]



Жизнь - боль. Жизнь лимитой - даблболь. Можно не чувствовать двойную боль - крутить коровам хвости у мамки под сиськой.[/quote]

Правильно при совке равномерно развивались Киев, Львов, Одесса и другие города, все не ехали в Киев, были заградительные барьеры, закончил ВУЗ в Киеве и чеши по распределению в Нарьян-Мар. До 1990-х годов город развивался более менее равномерно, но лимита Омельченко решил по высотке в каждый киевский двор засадить, а Бабушкин с Товкачем (оба лимита) на оболонской набережной ур** настроили, такое место изуродовали (эта набережной только лимите и нравится)