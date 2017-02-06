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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1099110011011102

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 851
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
23
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
133
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
158
Якість будівництва
15%
131
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 19:12

  airmax78 написав:Первый Еще автомобили хотим с нулевой растаможкой. А техосмотр - не хотим. Потому что хотим за 500ЕВРО 2000го года, дизель, с выпиленным катализатором. А шо? Он все рамно в 100500 раз лучче Богдана по выбросам. Ну ок, пусть такой же. А почему Богданам можно чадить, а мне на б*** нельзя? Не для того мы на Майдане стояли! Мы за полную свободу.
А че, смог над Киевом начал появляться? Мы то тут при чем? Петя виноват! Пусть свои Богданы с улиц уберет! А проезд должен стоить 4 грн и ни копейкой больше. Потому шо зажрались и так!


Я на фейсбуці в групі б ляхам нет. Нереальна жесть. На их фоне по уровню популизма и лозунгов Риба-сом превращается в рибку соміка.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 19:25

  airmax78 написав:Первый Еще автомобили хотим с нулевой растаможкой. А техосмотр - не хотим. Потому что хотим за 500ЕВРО 2000го года, дизель, с выпиленным катализатором. А шо? Он все рамно в 100500 раз лучче Богдана по выбросам. Ну ок, пусть такой же. А почему Богданам можно чадить, а мне на б*** нельзя? Не для того мы на Майдане стояли! Мы за полную свободу.
А че, смог над Киевом начал появляться? Мы то тут при чем? Петя виноват! Пусть свои Богданы с улиц уберет! А проезд должен стоить 4 грн и ни копейкой больше. Потому шо зажрались и так!

Нет нужно, как при совке без Киевской прописки на работу не брать, без разрешения на прописку квартиры иногородним не продавать.И сразу с транспортом в городе легче будет, в школы и садики детей без проблем можно отправить(по школам молодцы,теперь без Киевской регистрации все в сад), а то понаехало кого ни попадя немеряно, хорошо, что в основном на ПОХе селятся.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 19:25

  Рыба-сом написав:А як же батьківщина, тіпо на фронт і т.д.? Чи будеш прикриватися Захаром, що не дав тобі "родіну любіть"?

Я до речі в 2015 проходив медкоміссію у райвіськоматі.
Цікаво чи стоїть на обліку у райвіськоматі оператор учьотки первий? Чи він бува не ховався від мобілізацїї, щоб не йти воювати за Україну проти агресора у донецькій та луганьській областях?
Востаннє редагувалось zahar_ в Вів 15 тра, 2018 19:34, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 19:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

innamax2008 написав:
  airmax78 написав:Первый Еще автомобили хотим с нулевой растаможкой. А техосмотр - не хотим. Потому что хотим за 500ЕВРО 2000го года, дизель, с выпиленным катализатором. А шо? Он все рамно в 100500 раз лучче Богдана по выбросам. Ну ок, пусть такой же. А почему Богданам можно чадить, а мне на б*** нельзя? Не для того мы на Майдане стояли! Мы за полную свободу.
А че, смог над Киевом начал появляться? Мы то тут при чем? Петя виноват! Пусть свои Богданы с улиц уберет! А проезд должен стоить 4 грн и ни копейкой больше. Потому шо зажрались и так!

Нет нужно, как при совке без Киевской прописки на работу не брать, без разрешения на прописку квартиры иногородним не продавать.И сразу с транспортом в городе легче будет, в школы и садики детей без проблем можно отправить(по школам молодцы,теперь без Киевской регистрации все в сад), а то понаехало кого ни попадя немеряно, хорошо, что в основном на ПОХе селятся.
И Киев сразу станет примерно на уровне Харькова/Львова и по ЗП и по всему прочему, правда, и под треть "киевлян" без работы окажется
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 19:33

  Первый написав:Про фарисейство. Захар вимагає того, за що не платить. І це доведено конкретними посиланнями на структуру тарифу квартплати. В квартплаті, на сьогодні, відсутній елемент витрат капремонт.

Є діючі нормативні документи де передбачено, хто має робити капрепот, та ремонтні роботи у будинках.
Треба депутатам та владі менше кошти було дерибанити і виконувати закон.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 19:38

  innamax2008 написав:
  airmax78 написав:Первый Еще автомобили хотим с нулевой растаможкой. А техосмотр - не хотим. Потому что хотим за 500ЕВРО 2000го года, дизель, с выпиленным катализатором. А шо? Он все рамно в 100500 раз лучче Богдана по выбросам. Ну ок, пусть такой же. А почему Богданам можно чадить, а мне на б*** нельзя? Не для того мы на Майдане стояли! Мы за полную свободу.
А че, смог над Киевом начал появляться? Мы то тут при чем? Петя виноват! Пусть свои Богданы с улиц уберет! А проезд должен стоить 4 грн и ни копейкой больше. Потому шо зажрались и так!

Нет нужно, как при совке без Киевской прописки на работу не брать, без разрешения на прописку квартиры иногородним не продавать.И сразу с транспортом в городе легче будет, в школы и садики детей без проблем можно отправить(по школам молодцы,теперь без Киевской регистрации все в сад), а то понаехало кого ни попадя немеряно, хорошо, что в основном на ПОХе селятся.


Жизнь - боль. Жизнь лимитой - даблболь. Можно не чувствовать двойную боль - крутить коровам хвости у мамки под сиськой.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 19:50

Нет нужно, как при совке без Киевской прописки на работу не брать, без разрешения на прописку квартиры иногородним не продавать.И сразу с транспортом в городе легче будет, в школы и садики детей без проблем можно отправить(по школам молодцы,теперь без Киевской регистрации все в сад), а то понаехало кого ни попадя немеряно, хорошо, что в основном на ПОХе селятся.[/quote]

Жизнь - боль. Жизнь лимитой - даблболь. Можно не чувствовать двойную боль - крутить коровам хвости у мамки под сиськой.[/quote]
Правильно при совке равномерно развивались Киев, Львов, Одесса и другие города, все не ехали в Киев, были заградительные барьеры, закончил ВУЗ в Киеве и чеши по распределению в Нарьян-Мар. До 1990-х годов город развивался более менее равномерно, но лимита Омельченко решил по высотке в каждый киевский двор засадить, а Бабушкин с Товкачем (оба лимита) на оболонской набережной ур** настроили, такое место изуродовали (эта набережной только лимите и нравится)
innamax2008
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 20:02

http://kievvlast.com.ua/text/sud-zapret ... ereznyakah
Суд запретил строительство скандального McDonald’s на Березняках

15 мая 2018 г. 11:00
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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