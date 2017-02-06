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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1100110111021103

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 851
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
23
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
133
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
158
Якість будівництва
15%
131
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 21:15

похоже скоро все заробитчане "обломаются" с субсидиями

Минсоцполитики обнародовало формы заявления и декларации о доходах для оформления субсидий по новым правилам
https://censor.net.ua/photo_news/306595 ... bsidiyi_po

*...інформація про перебування особи за кордоном сукупно протягом 60 днів...
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 21:39

  Первый написав:Рыба-сом

Якось швидко злився. А Я вже думав на фейсбук запулить що люди вимагають реформ Ататюрка!

Щодо сумнівів. Чи виникали у мене сумніви коли Я встановлював зовнішній блок кондиціонеру у спеціально встановлену нішу на фасадній частині будинку? Ні не виникало - це передбачено проектом. Чи виникали у мене сумніви при таксй же операції але без спецніші - виникали і Я НЕ ВСТАНОВЛЮВАВ, а прокладав трасу в 17 метрів і встановлював не на фасадній частині. Чи спілкувався Я з мешканцями крюоли замість стандартних коричневих рам вони встановлювали білі - так.
Чи виникали сумніви в податках? Ні, не виникало. Платив рівно стільки, скільки визначено в податковому кодексі.

Це походу не той Первый, що зараз Перший.
Де це ти прокладав трасу в 17 метрів? В якому будинку?
Ти там запули на фейсбук, що мы не против реформ Ататюрка и скинь тут ссылку на свой пост, мы посмотрим, шо ты там из себя представляешь.
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 21:41

  Рыба-сом написав:
  Первый написав:Я все добре зрозумів, тому і написав, що влада слаба, і ЧИ ГОТОВІ МИ? особливо до реформ вказаних вами діячів, наприклад Ататюрка у вигляді заборони російської мови і визнання всіх росіян українцями.

Ох, знов петросянство... Для загального розвитку, раджу почитати про цього діяча та зрозуміти, що до "такого" народ в основній своїй масі загалом ніколи не готовий.
Зараз влада мала (і поки що має) великий кредит довіри, тому здійснює те, за 1/10 чого Пьодирич би вже тікав з країни.
Питання в тому, що робиться замало. І це думка не лише "зрадичів", а й наших "шановних західних партнерів".
То чому ти став в позицію "всьохарашо" а-ля путіноїди? Це найкращий шлях до процвітання? Ніби-то приклад Путі з "охранітєлямі" показує іншу картину.

  Первый написав:Про фарисейство. Захар вимагає того, за що не платить. І це доведено конкретними посиланнями на структуру тарифу квартплати. В квартплаті, на сьогодні, відсутній елемент витрат капремонт.
З липня 2018 це зміниться. Всім напружитися.

Ок, будемо чекати.
ЗІ А з Трібекою що не так? Ніби ж її на "криміналі" ніхто не спіймав? То...?

Я так думаю, что учетку продал и там уже другой персонаж нам что-то рассказывает.
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 21:44

  Первый написав:Рыба-сом

... Чи виникали у мене сумніви при такій же операції але без спецніші - виникали і Я НЕ ВСТАНОВЛЮВАВ, а прокладав трасу в 17 метрів і встановлював не на фасадній частині. ...

Зображення
Видели мы такие трассы... раз без спец ниши - то в в МОПы, где и срет под ноги...
Хотелось бы услышать мнение Макса о МОПах от Первого...
MMM++
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 21:46

  Первый написав:
  Рыба-сом написав:
  Первый написав:Якось швидко злився. А Я вже думав на фейсбук запулить що люди вимагають реформ Ататюрка!

Ага, реформи Ататюрка ) В т.ч. скасування шаріату та перехід з арабиці на латиницю )) Не петросянь, все ти добре зрозумів ;)

  Первый написав:Щодо сумнівів. Чи виникали у мене сумніви коли Я встановлював зовнішній блок кондиціонеру у спеціально встановлену нішу на фасадній частині будинку? Ні не виникало - це передбачено проектом. Чи виникали у мене сумніви при такій же операції але без спецніші - виникали і Я НЕ ВСТАНОВЛЮВАВ, а прокладав трасу в 17 метрів і встановлював не на фасадній частині. Чи спілкувався Я з мешканцями крюоли замість стандартних коричневих рам вони встановлювали білі - так.
Чи виникали сумніви в податках? Ні, не виникало. Платив рівно стільки, скільки визначено в податковому кодексі.

То які в тебе після цього претензії до Захара, що за якісь там десять-двадцать чи скільки там гривень в місяць на капремонт в комунальному платежі тепер вимагає оце саме? Це ж по закону?
І за Трібекою ніби криміналу немає?
То що це тоді за фарисейство тоді?

Я все добре зрозумів, тому і написав, що влада слаба, і ЧИ ГОТОВІ МИ? особливо до реформ вказаних вами діячів, наприклад Ататюрка у вигляді заборони російської мови і визнання всіх росіян українцями.
Про фарисейство. Захар вимагає того, за що не платить. І це доведено конкретними посиланнями на структуру тарифу квартплати. В квартплаті, на сьогодні, відсутній елемент витрат капремонт.
З липня 2018 це зміниться. Всім напружитися.

Ты там еще и Косюка напряги, чтоб прекратил субсидии на курочку получать, а то даже с субсидиями курочка процентов на 20 дороже, чем в Польше. Или может ему на новый завод во Франции не хватает? Так, накой из наших карманов тащить?
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 21:52

  Рыба-сом написав:
  Первый написав:Не беруть. Значить винні політики. Значить їх досвідос, і хомякоїд пише гриценку що метро дороге, давай дешевше! На цьому коротенької все. Без розбору, а чого воно дорожчає.
Петя дрогне і скаже, да гори воно, і зробить дешевше, сплять як хочете і не платять за комунальні взагалі. Пеня з червня? Відмінити!

Ну, тоді він виявиться просто невідповідним данній посаді та покладеним на нього сподіванням. Якось так.
Бо якщо його навіть Гриценко повалить, то... все, кароч, з ним буде ясно.

Але - ще раз - ні Тетчер, ні хто інший у 99% випадків ніколи не проводив реформи під одні тільки оплески. Ну і, звичайно, у більшості випадків "рехворми" накривалися отим самим. Чи використає Україна свій шанс, чи ще більше зануриться у болото, а народ - до Польщі, то це ми в найближчі років з 10 побачимо.

Чет у меня такое ощущение, что от корыта ты его ни х..ра не оторвешь, так просисосался с любыми друзями по партии, що аж уже всем места из-за размера рож не хватает.
Украина свой шанс использует, если научится спрашивать с обещающих, и гнать их задолго до окончания их полномочий, если натрындели и нешмогли...
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 21:55

  airmax78 написав:Первый Еще автомобили хотим с нулевой растаможкой. А техосмотр - не хотим. Потому что хотим за 500ЕВРО 2000го года, дизель, с выпиленным катализатором. А шо? Он все рамно в 100500 раз лучче Богдана по выбросам. Ну ок, пусть такой же. А почему Богданам можно чадить, а мне на б*** нельзя? Не для того мы на Майдане стояли! Мы за полную свободу.
А че, смог над Киевом начал появляться? Мы то тут при чем? Петя виноват! Пусть свои Богданы с улиц уберет! А проезд должен стоить 4 грн и ни копейкой больше. Потому шо зажрались и так!

Пусть реально уберет свои Богданы с улиц, это не транспорт и пусть наладит производство, хотя бы Солярисов, если у нас на мерс денех не хватает!
Каждый гражданин имеет право на одну б*** в год бесплатно, т.е. без податков!
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