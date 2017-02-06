Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Якось швидко злився. А Я вже думав на фейсбук запулить що люди вимагають реформ Ататюрка!
Щодо сумнівів. Чи виникали у мене сумніви коли Я встановлював зовнішній блок кондиціонеру у спеціально встановлену нішу на фасадній частині будинку? Ні не виникало - це передбачено проектом. Чи виникали у мене сумніви при таксй же операції але без спецніші - виникали і Я НЕ ВСТАНОВЛЮВАВ, а прокладав трасу в 17 метрів і встановлював не на фасадній частині. Чи спілкувався Я з мешканцями крюоли замість стандартних коричневих рам вони встановлювали білі - так. Чи виникали сумніви в податках? Ні, не виникало. Платив рівно стільки, скільки визначено в податковому кодексі.
Це походу не той Первый, що зараз Перший. Де це ти прокладав трасу в 17 метрів? В якому будинку? Ти там запули на фейсбук, що мы не против реформ Ататюрка и скинь тут ссылку на свой пост, мы посмотрим, шо ты там из себя представляешь.
Первый написав:Я все добре зрозумів, тому і написав, що влада слаба, і ЧИ ГОТОВІ МИ? особливо до реформ вказаних вами діячів, наприклад Ататюрка у вигляді заборони російської мови і визнання всіх росіян українцями.
Ох, знов петросянство... Для загального розвитку, раджу почитати про цього діяча та зрозуміти, що до "такого" народ в основній своїй масі загалом ніколи не готовий. Зараз влада мала (і поки що має) великий кредит довіри, тому здійснює те, за 1/10 чого Пьодирич би вже тікав з країни. Питання в тому, що робиться замало. І це думка не лише "зрадичів", а й наших "шановних західних партнерів". То чому ти став в позицію "всьохарашо" а-ля путіноїди? Це найкращий шлях до процвітання? Ніби-то приклад Путі з "охранітєлямі" показує іншу картину.
Первый написав:Про фарисейство. Захар вимагає того, за що не платить. І це доведено конкретними посиланнями на структуру тарифу квартплати. В квартплаті, на сьогодні, відсутній елемент витрат капремонт. З липня 2018 це зміниться. Всім напружитися.
Ок, будемо чекати. ЗІ А з Трібекою що не так? Ніби ж її на "криміналі" ніхто не спіймав? То...?
Я так думаю, что учетку продал и там уже другой персонаж нам что-то рассказывает.
Первый написав:Якось швидко злився. А Я вже думав на фейсбук запулить що люди вимагають реформ Ататюрка!
Ага, реформи Ататюрка ) В т.ч. скасування шаріату та перехід з арабиці на латиницю )) Не петросянь, все ти добре зрозумів
Первый написав:Щодо сумнівів. Чи виникали у мене сумніви коли Я встановлював зовнішній блок кондиціонеру у спеціально встановлену нішу на фасадній частині будинку? Ні не виникало - це передбачено проектом. Чи виникали у мене сумніви при такій же операції але без спецніші - виникали і Я НЕ ВСТАНОВЛЮВАВ, а прокладав трасу в 17 метрів і встановлював не на фасадній частині. Чи спілкувався Я з мешканцями крюоли замість стандартних коричневих рам вони встановлювали білі - так. Чи виникали сумніви в податках? Ні, не виникало. Платив рівно стільки, скільки визначено в податковому кодексі.
То які в тебе після цього претензії до Захара, що за якісь там десять-двадцать чи скільки там гривень в місяць на капремонт в комунальному платежі тепер вимагає оце саме? Це ж по закону? І за Трібекою ніби криміналу немає? То що це тоді за фарисейство тоді?
Я все добре зрозумів, тому і написав, що влада слаба, і ЧИ ГОТОВІ МИ? особливо до реформ вказаних вами діячів, наприклад Ататюрка у вигляді заборони російської мови і визнання всіх росіян українцями. Про фарисейство. Захар вимагає того, за що не платить. І це доведено конкретними посиланнями на структуру тарифу квартплати. В квартплаті, на сьогодні, відсутній елемент витрат капремонт. З липня 2018 це зміниться. Всім напружитися.
Ты там еще и Косюка напряги, чтоб прекратил субсидии на курочку получать, а то даже с субсидиями курочка процентов на 20 дороже, чем в Польше. Или может ему на новый завод во Франции не хватает? Так, накой из наших карманов тащить?
Первый написав:Не беруть. Значить винні політики. Значить їх досвідос, і хомякоїд пише гриценку що метро дороге, давай дешевше! На цьому коротенької все. Без розбору, а чого воно дорожчає. Петя дрогне і скаже, да гори воно, і зробить дешевше, сплять як хочете і не платять за комунальні взагалі. Пеня з червня? Відмінити!
Ну, тоді він виявиться просто невідповідним данній посаді та покладеним на нього сподіванням. Якось так. Бо якщо його навіть Гриценко повалить, то... все, кароч, з ним буде ясно.
Але - ще раз - ні Тетчер, ні хто інший у 99% випадків ніколи не проводив реформи під одні тільки оплески. Ну і, звичайно, у більшості випадків "рехворми" накривалися отим самим. Чи використає Україна свій шанс, чи ще більше зануриться у болото, а народ - до Польщі, то це ми в найближчі років з 10 побачимо.
Чет у меня такое ощущение, что от корыта ты его ни х..ра не оторвешь, так просисосался с любыми друзями по партии, що аж уже всем места из-за размера рож не хватает. Украина свой шанс использует, если научится спрашивать с обещающих, и гнать их задолго до окончания их полномочий, если натрындели и нешмогли...
airmax78 написав:Первый Еще автомобили хотим с нулевой растаможкой. А техосмотр - не хотим. Потому что хотим за 500ЕВРО 2000го года, дизель, с выпиленным катализатором. А шо? Он все рамно в 100500 раз лучче Богдана по выбросам. Ну ок, пусть такой же. А почему Богданам можно чадить, а мне на б*** нельзя? Не для того мы на Майдане стояли! Мы за полную свободу. А че, смог над Киевом начал появляться? Мы то тут при чем? Петя виноват! Пусть свои Богданы с улиц уберет! А проезд должен стоить 4 грн и ни копейкой больше. Потому шо зажрались и так!
Пусть реально уберет свои Богданы с улиц, это не транспорт и пусть наладит производство, хотя бы Солярисов, если у нас на мерс денех не хватает! Каждый гражданин имеет право на одну б*** в год бесплатно, т.е. без податков!
Первый написав:Нє, але ж сніг засипає консервацію, то наче й да. Чого сніг не засипає консервацію в Варшаві це риторичне питання.
Аналогічно риторичне питання, чи купують нєдвігу у Варшаві за готівкові долари з труселів, якщо по закону - в нацвалюті по безготівковому, пане мораліст Але ж - ніби в межах закону (?)
Первый написав:А че пропустив паркування? Міг би щось і написати.
Про це в тому самому опусі, від якого шановного бомбануло. Треба читати уважніше
Первый написав:Ладно, пане популіст. Тре закінчувати. В прямому і переносному сенсі.
Здам ielts і відчуваю, що будеш саменький з захаром на пару вирішувати Петя чи вітя вам сцить в під'їзді. А те, як це буде робити Юля ще й на камеру знімати.
А як же батьківщина, тіпо на фронт і т.д.? Чи будеш прикриватися Захаром, що не дав тобі "родіну любіть"? ЗІ А тупо "популістами" кидатися - то багато розуму не треба. Ось сміхуйовіну про "Порошенка у під'їзді" - за це Першого пам'ятати будуть, тут ріспєкт (в хорошому сенсі слова).
Ну, теперь все, вообщем то, понятно. Сначала менторским тоном нам рассказывает, как нам тут жить, где каждого место и все остальное. А сам, тихонько, чемодан спаковал и ждет летную погоду в сторону североамериканского континента, поближе к Арктике. Будет там про тугу и милу Украину розповидать, и ходить на сборы патриотов. Удачи, друх! Ежели че, пиши, у меня там друзи есть, дадут где пописать и сможешь даже написать, что там был твой герой, тот который тоже Первый.
airmax78 написав:Первый Еще автомобили хотим с нулевой растаможкой. А техосмотр - не хотим. Потому что хотим за 500ЕВРО 2000го года, дизель, с выпиленным катализатором. А шо? Он все рамно в 100500 раз лучче Богдана по выбросам. Ну ок, пусть такой же. А почему Богданам можно чадить, а мне на б*** нельзя? Не для того мы на Майдане стояли! Мы за полную свободу. А че, смог над Киевом начал появляться? Мы то тут при чем? Петя виноват! Пусть свои Богданы с улиц уберет! А проезд должен стоить 4 грн и ни копейкой больше. Потому шо зажрались и так!
Пусть реально уберет свои Богданы с улиц, это не транспорт и пусть наладит производство, хотя бы Солярисов, если у нас на мерс денех не хватает! Каждый гражданин имеет право на одну б*** в год бесплатно, т.е. без податков!
airmax78 написав:Первый Еще автомобили хотим с нулевой растаможкой. А техосмотр - не хотим. Потому что хотим за 500ЕВРО 2000го года, дизель, с выпиленным катализатором. А шо? Он все рамно в 100500 раз лучче Богдана по выбросам. Ну ок, пусть такой же. А почему Богданам можно чадить, а мне на б*** нельзя? Не для того мы на Майдане стояли! Мы за полную свободу. А че, смог над Киевом начал появляться? Мы то тут при чем? Петя виноват! Пусть свои Богданы с улиц уберет! А проезд должен стоить 4 грн и ни копейкой больше. Потому шо зажрались и так!
Пусть реально уберет свои Богданы с улиц, это не транспорт и пусть наладит производство, хотя бы Солярисов, если у нас на мерс денех не хватает! Каждый гражданин имеет право на одну б*** в год бесплатно, т.е. без податков!
Клоун, какое твое забаненое имя?
О, коллега, привет и спасибо! У меня нет других имен тут, ничего от народа на скрываю. Весь, как на ладони! п.с. Думал, прикупить что-то ближе к центру Киева, но наблюдая всю эту клоунаду от коллех, задумался о Манчестере или Бирмингеме. Дорого, правда, однушка с поставкой через год 160-180К фунтов.