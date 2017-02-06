Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Первый Еще автомобили хотим с нулевой растаможкой. А техосмотр - не хотим. Потому что хотим за 500ЕВРО 2000го года, дизель, с выпиленным катализатором. А шо? Он все рамно в 100500 раз лучче Богдана по выбросам. Ну ок, пусть такой же. А почему Богданам можно чадить, а мне на б*** нельзя? Не для того мы на Майдане стояли! Мы за полную свободу. А че, смог над Киевом начал появляться? Мы то тут при чем? Петя виноват! Пусть свои Богданы с улиц уберет! А проезд должен стоить 4 грн и ни копейкой больше. Потому шо зажрались и так!
Пусть реально уберет свои Богданы с улиц, это не транспорт и пусть наладит производство, хотя бы Солярисов, если у нас на мерс денех не хватает! Каждый гражданин имеет право на одну б*** в год бесплатно, т.е. без податков!
Клоун, какое твое забаненое имя?
О, коллега, привет и спасибо! У меня нет других имен тут, ничего от народа не скрываю. Весь, как на ладони! п.с. Думал, прикупить что-то ближе к центру Киева, но наблюдая всю эту клоунаду от коллех, задумался о Манчестере или Бирмингеме. Дорого, правда, однушка с поставкой через год 160-180К фунтов.