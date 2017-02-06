RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1101110211031104

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 851
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
23
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
133
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
158
Якість будівництва
15%
131
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 22:22

  Первый написав:
  change_pm написав:
  airmax78 написав:Первый Еще автомобили хотим с нулевой растаможкой. А техосмотр - не хотим. Потому что хотим за 500ЕВРО 2000го года, дизель, с выпиленным катализатором. А шо? Он все рамно в 100500 раз лучче Богдана по выбросам. Ну ок, пусть такой же. А почему Богданам можно чадить, а мне на б*** нельзя? Не для того мы на Майдане стояли! Мы за полную свободу.
А че, смог над Киевом начал появляться? Мы то тут при чем? Петя виноват! Пусть свои Богданы с улиц уберет! А проезд должен стоить 4 грн и ни копейкой больше. Потому шо зажрались и так!

Пусть реально уберет свои Богданы с улиц, это не транспорт и пусть наладит производство, хотя бы Солярисов, если у нас на мерс денех не хватает!
Каждый гражданин имеет право на одну б*** в год бесплатно, т.е. без податков!



Клоун, какое твое забаненое имя?

О, коллега, привет и спасибо! У меня нет других имен тут, ничего от народа не скрываю. Весь, как на ладони!
п.с. Думал, прикупить что-то ближе к центру Киева, но наблюдая всю эту клоунаду от коллех, задумался о Манчестере или Бирмингеме. Дорого, правда, однушка с поставкой через год 160-180К фунтов.
change_pm
 
Повідомлень: 90
З нами з: 03.02.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 22:33

change_pm
завязывай нищебродствовать, не по понятиям как то...бери уже в Лондоне, желательно пентхауз в Сити или в Вестмистере :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 9549
З нами з: 05.06.13
Подякував: 412 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 23:05

change_pm
Купите лучше на свой хуллиард гривен Биток.
Он скоро подорожает и вы, как и Респект, сможете в Гудвайне не только столоваться, но и отливать прям на пыку персонала.
барабашов
 
Повідомлень: 893
З нами з: 16.06.15
Подякував: 100 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 23:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Что сегодня понравилось, то что никто не возразил против падения цен на совкошлак.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18582
З нами з: 20.04.08
Подякував: 350 раз.
Подякували: 436 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1101110211031104
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Оранжевый-хит сезона і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
104 83396
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 16:51
vladimir07
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1069, 1070, 1071
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10706 1945614
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 12:12
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 23295
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Squeeze-out (249)
16.05.2018 00:33
Золото XAU/USD (2231)
16.05.2018 00:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.