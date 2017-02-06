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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 тра, 2018 23:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Бомбер отрисовывает пике вниз.
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Додано: Сер 16 тра, 2018 00:06
Че-то Первый рано начал предвыборную агитацию, да еще и так агрессивно?
Цены на шлак падают, на новострой растут?
В связи с новым законом по пересичным вдарят повышенным комуналом и обязаностью самим скидываться на ремонт дома?
Додано: Сер 16 тра, 2018 00:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Неизвестные люди обстреляли маршрутный автобус "Киев - Бровары".
Первый, как тут начать с себя нужно было? Расскажи плиз.
Востаннє редагувалось Tribeca в Сер 16 тра, 2018 00:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 16 тра, 2018 00:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А это уже не оффтоп, это серьезно.
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