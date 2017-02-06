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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1101110211031104

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 851
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
23
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
133
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
158
Якість будівництва
15%
131
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 00:06

Че-то Первый рано начал предвыборную агитацию, да еще и так агрессивно?

Цены на шлак падают, на новострой растут?

В связи с новым законом по пересичным вдарят повышенным комуналом и обязаностью самим скидываться на ремонт дома?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 07:37

  Tribeca написав:https://strana.ua/news/141061-v-kieve-obstreljali-marshrutku.html

Неизвестные люди обстреляли маршрутный автобус "Киев - Бровары".


Первый, как тут начать с себя
нужно было? Расскажи плиз.

Для початку необхідно віддати бутилку віскі.
І подумати, що конкретно тобі, заважає перестати поводити себе як бидло, та ще й розказувати про це на форумі.
Востаннє редагувалось Первый в Сер 16 тра, 2018 08:02, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 08:01

  Tribeca написав:http://www.dsnews.ua/economics/shtormovoe-preduprezhdenie-kak-ukraine-podgotovit-ekonomiku-14052018222000

А это уже не оффтоп, это серьезно.


Не рассмотрен фактор заробитчан, которые давят вниз наличный курс и кратно перекрывают все те смешные цифирьки.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 08:09

  Первый написав:
  Tribeca написав:https://strana.ua/news/141061-v-kieve-obstreljali-marshrutku.html

Неизвестные люди обстреляли маршрутный автобус "Киев - Бровары".


Первый, как тут начать с себя
нужно было? Расскажи плиз.

Для початку необхідно віддати бутилку віскі.
І подумати, що конкретно тобі, заважає перестати поводити себе як бидло, та ще й розказувати про це на форумі.


второе условие пари было куда интерестнее - проигравший должен был признать публично скупость своих аналитических способностей. я надеялся, что после такого признания, пациент будет постить меньше ватной зродоепской куйни. но шо делать, если дитя укакалось и отказывается это признавать, делая вид, что оно не причем :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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  #<1 ... 1101110211031104
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