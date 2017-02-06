Че-то Первый рано начал предвыборную агитацию, да еще и так агрессивно?
Цены на шлак падают, на новострой растут?
В связи с новым законом по пересичным вдарят повышенным комуналом и обязаностью самим скидываться на ремонт дома?
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Додано: Сер 16 тра, 2018 00:06
Че-то Первый рано начал предвыборную агитацию, да еще и так агрессивно?
Цены на шлак падают, на новострой растут?
В связи с новым законом по пересичным вдарят повышенным комуналом и обязаностью самим скидываться на ремонт дома?
Додано: Сер 16 тра, 2018 07:37
Для початку необхідно віддати бутилку віскі.
І подумати, що конкретно тобі, заважає перестати поводити себе як бидло, та ще й розказувати про це на форумі.
Востаннє редагувалось Первый в Сер 16 тра, 2018 08:02, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Додано: Сер 16 тра, 2018 08:01
Додано: Сер 16 тра, 2018 08:09
второе условие пари было куда интерестнее - проигравший должен был признать публично скупость своих аналитических способностей. я надеялся, что после такого признания, пациент будет постить меньше ватной зродоепской куйни. но шо делать, если дитя укакалось и отказывается это признавать, делая вид, что оно не причем
главное оружие рашистов - ложь
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