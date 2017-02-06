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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 тра, 2018 00:06
Че-то Первый рано начал предвыборную агитацию, да еще и так агрессивно?
Цены на шлак падают, на новострой растут?
В связи с новым законом по пересичным вдарят повышенным комуналом и обязаностью самим скидываться на ремонт дома?
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Tribeca
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Додано: Сер 16 тра, 2018 08:01
Tribeca написав:
http://www.dsnews.ua/economics/shtormovoe-preduprezhdenie-kak-ukraine-podgotovit-ekonomiku-14052018222000
А это уже не оффтоп, это серьезно.
Не рассмотрен фактор заробитчан, которые давят вниз наличный курс и кратно перекрывают все те смешные цифирьки.
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Alex6
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Додано: Сер 16 тра, 2018 09:34
Tribeca написав:
Че-то Первый рано начал предвыборную агитацию, да еще и так агрессивно?
Цены на шлак падают, на новострой растут?
В связи с новым законом по пересичным вдарят повышенным комуналом и обязаностью самим скидываться на ремонт дома?
мну ОСББ уже з квітня запуляло Для комерційних приміщень - 7,41 грн.
, тобто в два раза підняло оплату.
е.е. по 10 центів КВт від Київенерго, прям як в Ельфії...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Сер 16 тра, 2018 09:48
flyman написав: Tribeca написав:
Че-то Первый рано начал предвыборную агитацию, да еще и так агрессивно?
Цены на шлак падают, на новострой растут?
В связи с новым законом по пересичным вдарят повышенным комуналом и обязаностью самим скидываться на ремонт дома?
мну ОСББ уже з квітня запуляло Для комерційних приміщень - 7,41 грн.
, тобто в два раза підняло оплату.
е.е. по 10 центів КВт від Київенерго, прям як в Ельфії...
Похоже с майнингом в цоколе у Вас будет пролет
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antey1969
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Додано: Сер 16 тра, 2018 09:57
Tribeca написав:
Че-то Первый рано начал предвыборную агитацию, да еще и так агрессивно?
Цены на шлак падают, на новострой растут?
А как там идут дела со строительством мостов в Украине?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Эгоист
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Додано: Сер 16 тра, 2018 10:01
Эгоист написав: Tribeca написав:
Че-то Первый рано начал предвыборную агитацию, да еще и так агрессивно?
Цены на шлак падают, на новострой растут?
А как там идут дела со строительством мостов в Украине?
Нормально идет. Крым - це Украина!)))
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antey1969
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Додано: Сер 16 тра, 2018 10:41
antey1969 написав: Эгоист написав: Tribeca написав:
Че-то Первый рано начал предвыборную агитацию, да еще и так агрессивно?
Цены на шлак падают, на новострой растут?
А как там идут дела со строительством мостов в Украине?
Нормально идет. Крым - це Украина!)))
Да, но Украина, это же не только Крым)
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Эгоист
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