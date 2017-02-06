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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1101110211031104

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 851
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
23
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
133
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
158
Якість будівництва
15%
131
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 00:06

Че-то Первый рано начал предвыборную агитацию, да еще и так агрессивно?

Цены на шлак падают, на новострой растут?

В связи с новым законом по пересичным вдарят повышенным комуналом и обязаностью самим скидываться на ремонт дома?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 08:01

  Tribeca написав:http://www.dsnews.ua/economics/shtormovoe-preduprezhdenie-kak-ukraine-podgotovit-ekonomiku-14052018222000

А это уже не оффтоп, это серьезно.


Не рассмотрен фактор заробитчан, которые давят вниз наличный курс и кратно перекрывают все те смешные цифирьки.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 09:34

  Tribeca написав:Че-то Первый рано начал предвыборную агитацию, да еще и так агрессивно?

Цены на шлак падают, на новострой растут?

В связи с новым законом по пересичным вдарят повышенным комуналом и обязаностью самим скидываться на ремонт дома?

мну ОСББ уже з квітня запуляло
Для комерційних приміщень - 7,41 грн., тобто в два раза підняло оплату.
е.е. по 10 центів КВт від Київенерго, прям як в Ельфії...
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 09:48

  flyman написав:
  Tribeca написав:Че-то Первый рано начал предвыборную агитацию, да еще и так агрессивно?

Цены на шлак падают, на новострой растут?

В связи с новым законом по пересичным вдарят повышенным комуналом и обязаностью самим скидываться на ремонт дома?

мну ОСББ уже з квітня запуляло
Для комерційних приміщень - 7,41 грн., тобто в два раза підняло оплату.
е.е. по 10 центів КВт від Київенерго, прям як в Ельфії...

Похоже с майнингом в цоколе у Вас будет пролет
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 09:57

  Tribeca написав:Че-то Первый рано начал предвыборную агитацию, да еще и так агрессивно?

Цены на шлак падают, на новострой растут?

А как там идут дела со строительством мостов в Украине?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 10:01

  Эгоист написав:
  Tribeca написав:Че-то Первый рано начал предвыборную агитацию, да еще и так агрессивно?

Цены на шлак падают, на новострой растут?

А как там идут дела со строительством мостов в Украине?

Нормально идет. Крым - це Украина!)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 10:41

  antey1969 написав:
  Эгоист написав:
  Tribeca написав:Че-то Первый рано начал предвыборную агитацию, да еще и так агрессивно?

Цены на шлак падают, на новострой растут?

А как там идут дела со строительством мостов в Украине?

Нормально идет. Крым - це Украина!)))

Да, но Украина, это же не только Крым)
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 11:04

  antey1969 написав:
  flyman написав:
  Tribeca написав:Че-то Первый рано начал предвыборную агитацию, да еще и так агрессивно?

Цены на шлак падают, на новострой растут?

В связи с новым законом по пересичным вдарят повышенным комуналом и обязаностью самим скидываться на ремонт дома?

мну ОСББ уже з квітня запуляло
Для комерційних приміщень - 7,41 грн., тобто в два раза підняло оплату.
е.е. по 10 центів КВт від Київенерго, прям як в Ельфії...

Похоже с майнингом в цоколе у Вас будет пролет

не зовсім, тре закінчити жлоб ремонт та перевести у житловий фонт і заключити угоду як для населення. Але смисл, якщо планують у 2019 вирівняти тарифи для населення та комерції і позбутися нарешті перехресного субсидування.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 11:13

  flyman написав:
  antey1969 написав:
  flyman написав:мну ОСББ уже з квітня запуляло
Для комерційних приміщень - 7,41 грн., тобто в два раза підняло оплату.
е.е. по 10 центів КВт від Київенерго, прям як в Ельфії...

Похоже с майнингом в цоколе у Вас будет пролет

не зовсім, тре закінчити жлоб ремонт та перевести у житловий фонт і заключити угоду як для населення. Але смисл, якщо планують у 2019 вирівняти тарифи для населення та комерції і позбутися нарешті перехресного субсидування.

угу, уже 20 лет собираются
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