Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Tribeca написав:Че-то Первый рано начал предвыборную агитацию, да еще и так агрессивно?
Цены на шлак падают, на новострой растут?
В связи с новым законом по пересичным вдарят повышенным комуналом и обязаностью самим скидываться на ремонт дома?
мну ОСББ уже з квітня запуляло Для комерційних приміщень - 7,41 грн., тобто в два раза підняло оплату. е.е. по 10 центів КВт від Київенерго, прям як в Ельфії...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Tribeca написав:Че-то Первый рано начал предвыборную агитацию, да еще и так агрессивно?
Цены на шлак падают, на новострой растут?
А как там идут дела со строительством мостов в Украине?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Tribeca написав:Че-то Первый рано начал предвыборную агитацию, да еще и так агрессивно?
Цены на шлак падают, на новострой растут?
А как там идут дела со строительством мостов в Украине?
Нормально идет. Крым - це Украина!)))
Да, но Украина, это же не только Крым)
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Tribeca написав:Че-то Первый рано начал предвыборную агитацию, да еще и так агрессивно?
Цены на шлак падают, на новострой растут?
В связи с новым законом по пересичным вдарят повышенным комуналом и обязаностью самим скидываться на ремонт дома?
мну ОСББ уже з квітня запуляло Для комерційних приміщень - 7,41 грн., тобто в два раза підняло оплату. е.е. по 10 центів КВт від Київенерго, прям як в Ельфії...
Похоже с майнингом в цоколе у Вас будет пролет
не зовсім, тре закінчити жлоб ремонт та перевести у житловий фонт і заключити угоду як для населення. Але смисл, якщо планують у 2019 вирівняти тарифи для населення та комерції і позбутися нарешті перехресного субсидування.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:мну ОСББ уже з квітня запуляло Для комерційних приміщень - 7,41 грн., тобто в два раза підняло оплату. е.е. по 10 центів КВт від Київенерго, прям як в Ельфії...
Похоже с майнингом в цоколе у Вас будет пролет
не зовсім, тре закінчити жлоб ремонт та перевести у житловий фонт і заключити угоду як для населення. Але смисл, якщо планують у 2019 вирівняти тарифи для населення та комерції і позбутися нарешті перехресного субсидування.
угу, уже 20 лет собираются
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