Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А вообще шикарно будет, если вся эта дурацкая затея с уплотнением района провалится.
Кто-то на эту затею лихо поставил неслабые такие деньги, иначе не было бы благоустроя с ментами по ночам. Но не уверен, что деньги настолько серьезные, чтобы всерьез бодаться перед выборами с Березой, накачивая тем самым его политический рейтинг в Киеве. А если учесть еще и журналиста 5-го канала...
JP ка кажется искал недалеко от метро на Оболони с ремонтиком.
Оболонский район, Оболонь, ул.Героев Днепра,29 Дом 96 серии, 1977 года постройки, 9/9 этаж, (есть полноценный технический этаж высотой 2,7 м) Квартира общей площадью 68 кв.м, кухня увеличена за счет кладовой 11 кв.м., комнаты все раздельные, с двух спален выходы на застекленные большие лоджии. Зал большой, просторный. Квартира в отличном состоянии с новым, хорошим свежим ремонтом в котором никто не жил, новая сантехника, полная замена труб, проводки, стеклопакеты, кондиционер. На полу везде хороший ламинат. Натяжной потолок в зале с декоративным освещением. В кухне на полу и рабочей стене – кафель. Квартира очень теплая!Подача тепла и горячей воды идёт сверху, поэтому зимой – жарко. Метро Героев Днепра 4 минуты. Рядом в 1 минуте ходьбы супермаркет Кишеня, рынок Героев Днепра – 3 минуты. Продажа без комиссии для покупателя.
Цена 52000 у.е. без комиссии! Либо стоимость 50 000 у.е. хозяину «на руки» + 1000 у.е. комиссия агентства, и все расходы по оформлению квартиры на Покупателя