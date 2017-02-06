Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А вообще шикарно будет, если вся эта дурацкая затея с уплотнением района провалится.
Кто-то на эту затею лихо поставил неслабые такие деньги, иначе не было бы благоустроя с ментами по ночам. Но не уверен, что деньги настолько серьезные, чтобы всерьез бодаться перед выборами с Березой, накачивая тем самым его политический рейтинг в Киеве. А если учесть еще и журналиста 5-го канала...
JP ка кажется искал недалеко от метро на Оболони с ремонтиком.
Оболонский район, Оболонь, ул.Героев Днепра,29 Дом 96 серии, 1977 года постройки, 9/9 этаж, (есть полноценный технический этаж высотой 2,7 м) Квартира общей площадью 68 кв.м, кухня увеличена за счет кладовой 11 кв.м., комнаты все раздельные, с двух спален выходы на застекленные большие лоджии. Зал большой, просторный. Квартира в отличном состоянии с новым, хорошим свежим ремонтом в котором никто не жил, новая сантехника, полная замена труб, проводки, стеклопакеты, кондиционер. На полу везде хороший ламинат. Натяжной потолок в зале с декоративным освещением. В кухне на полу и рабочей стене – кафель. Квартира очень теплая!Подача тепла и горячей воды идёт сверху, поэтому зимой – жарко. Метро Героев Днепра 4 минуты. Рядом в 1 минуте ходьбы супермаркет Кишеня, рынок Героев Днепра – 3 минуты. Продажа без комиссии для покупателя.
Цена 52000 у.е. без комиссии! Либо стоимость 50 000 у.е. хозяину «на руки» + 1000 у.е. комиссия агентства, и все расходы по оформлению квартиры на Покупателя
Как народный депутат, я так просто такую работу полиции без внимания не оставлю. Ну, не можем мы себе позволить откатиться в ноябрь 2013 года. Прошу всех неравнодушных Киевлян меня поддержать. И если полицейские в нарушении 171 статьи мешают действиям журналиста 5-го канала, который снимал этот беспредел, выбивают у него из рук камеру и заламав одевают наручники, то это прямое нарушение закона и ПРЕСТУПЛЕНИЕ за которое придется отвечать. Если полицейские незаконно задерживают помощника нардепа, после того, как он представился, за то, что он фиксирует правонарушение и пытаются ему приписать, что он в них камни кидал, то это прямое ПРЕСТУПЛЕНИЕ за которое им придется отвечать. И опять часть полиции без номеров на шлемах, как Беркут на Майдане. Самое интересное, что и полицейской титушней и благоустрием руководила девушка в штатском. Я так понимаю, что у нас в Киеве теперь есть новая услуга, когда заказчик беспредела может нанять полицейских и коммунальщиков? А сколько это стоит и кому платят?
Поэтому все заявления будут оформлены и переданы в прокуратуру и МВД. Будем чистить полицию от этого налета. Титушня в форме всех утомила. Действовать будем строго по закону.
Востаннє редагувалось zahar_ в Сер 16 тра, 2018 15:07, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Serg-ik написав:JP ка кажется искал недалеко от метро на Оболони с ремонтиком.
Оболонский район, Оболонь, ул.Героев Днепра,29 Дом 96 серии, 1977 года постройки, 9/9 этаж, (есть полноценный технический этаж высотой 2,7 м) Квартира общей площадью 68 кв.м, кухня увеличена за счет кладовой 11 кв.м., комнаты все раздельные, с двух спален выходы на застекленные большие лоджии. Зал большой, просторный. Квартира в отличном состоянии с новым, хорошим свежим ремонтом в котором никто не жил, новая сантехника, полная замена труб, проводки, стеклопакеты, кондиционер. На полу везде хороший ламинат. Натяжной потолок в зале с декоративным освещением. В кухне на полу и рабочей стене – кафель. Квартира очень теплая!Подача тепла и горячей воды идёт сверху, поэтому зимой – жарко. Метро Героев Днепра 4 минуты. Рядом в 1 минуте ходьбы супермаркет Кишеня, рынок Героев Днепра – 3 минуты. Продажа без комиссии для покупателя.
Цена 52000 у.е. без комиссии! Либо стоимость 50 000 у.е. хозяину «на руки» + 1000 у.е. комиссия агентства, и все расходы по оформлению квартиры на Покупателя
Вам родычи джи-пи шо лохи на 9 9 эт. покупать да ещё за 52 куе? Давайте за 65 куе ибо пАдАрАжало.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Или наоборот. Нашел неплохой способ, как спрыгнуть с этой дурацкой темы, и "по требованию общественности" оставят парковку в покое, а проблемы старых гостинок оставят решать тем, кто и должен их решать - владельцам старых гостинок, не за счет ущерба всем жителям района
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia