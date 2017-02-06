Как народный депутат, я так просто такую работу полиции без внимания не оставлю. Ну, не можем мы себе позволить откатиться в ноябрь 2013 года. Прошу всех неравнодушных Киевлян меня поддержать. И если полицейские в нарушении 171 статьи мешают действиям журналиста 5-го канала, который снимал этот беспредел, выбивают у него из рук камеру и заламав одевают наручники, то это прямое нарушение закона и ПРЕСТУПЛЕНИЕ за которое придется отвечать. Если полицейские незаконно задерживают помощника нардепа, после того, как он представился, за то, что он фиксирует правонарушение и пытаются ему приписать, что он в них камни кидал, то это прямое ПРЕСТУПЛЕНИЕ за которое им придется отвечать. И опять часть полиции без номеров на шлемах, как Беркут на Майдане. Самое интересное, что и полицейской титушней и благоустрием руководила девушка в штатском. Я так понимаю, что у нас в Киеве теперь есть новая услуга, когда заказчик беспредела может нанять полицейских и коммунальщиков? А сколько это стоит и кому платят?



Поэтому все заявления будут оформлены и переданы в прокуратуру и МВД. Будем чистить полицию от этого налета. Титушня в форме всех утомила. Действовать будем строго по закону.