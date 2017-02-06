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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1103110411051106>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 854
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
23
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
134
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
132
Всього голосів : 854
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 12:59

  antey1969 написав:Новости автостоянки на Шалом-Алейхема
https://tsn.ua/kyiv/u-kiyevi-mistyani-p ... 56014.html
Я так понял, теперь охраной автостоянки озаботились "Рішучі громадяни" Борислава Березы, по крайней мере над парковкой сейчас гордо реют их флаги.
https://www.facebook.com/rishuchi/
Грызу попкорн и наслаждаюсь предвыборным годом

А вообще шикарно будет, если вся эта дурацкая затея с уплотнением района провалится. :mrgreen:
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Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 13:10

  Faceless написав:
  antey1969 написав:Новости автостоянки на Шалом-Алейхема
https://tsn.ua/kyiv/u-kiyevi-mistyani-p ... 56014.html
Я так понял, теперь охраной автостоянки озаботились "Рішучі громадяни" Борислава Березы, по крайней мере над парковкой сейчас гордо реют их флаги.
https://www.facebook.com/rishuchi/
Грызу попкорн и наслаждаюсь предвыборным годом

А вообще шикарно будет, если вся эта дурацкая затея с уплотнением района провалится. :mrgreen:

Кто-то на эту затею лихо поставил неслабые такие деньги, иначе не было бы благоустроя с ментами по ночам. Но не уверен, что деньги настолько серьезные, чтобы всерьез бодаться перед выборами с Березой, накачивая тем самым его политический рейтинг в Киеве. А если учесть еще и журналиста 5-го канала...
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 13:36

Хомякоид а можна было просто пройтись под кветучими каштанами
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 14:16

  Faceless написав:
  antey1969 написав:Новости автостоянки на Шалом-Алейхема
https://tsn.ua/kyiv/u-kiyevi-mistyani-p ... 56014.html
Я так понял, теперь охраной автостоянки озаботились "Рішучі громадяни" Борислава Березы, по крайней мере над парковкой сейчас гордо реют их флаги.
https://www.facebook.com/rishuchi/
Грызу попкорн и наслаждаюсь предвыборным годом

А вообще шикарно будет, если вся эта дурацкая затея с уплотнением района провалится. :mrgreen:


Не могу понять, кто ее может поддерживать? Как можно поменять гостинку с плантацией черной плесени на бездушную квартиру в скворечнике. Вот люди и против!
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 14:17

JP ка кажется искал недалеко от метро на Оболони с ремонтиком.

Оболонский район, Оболонь, ул.Героев Днепра,29
Дом 96 серии, 1977 года постройки, 9/9 этаж, (есть полноценный технический этаж высотой 2,7 м) Квартира общей площадью 68 кв.м, кухня увеличена за счет кладовой 11 кв.м., комнаты все раздельные, с двух спален выходы на застекленные большие лоджии. Зал большой, просторный. Квартира в отличном состоянии с новым, хорошим свежим ремонтом в котором никто не жил, новая сантехника, полная замена труб, проводки, стеклопакеты, кондиционер. На полу везде хороший ламинат. Натяжной потолок в зале с декоративным освещением. В кухне на полу и рабочей стене – кафель. Квартира очень теплая!Подача тепла и горячей воды идёт сверху, поэтому зимой – жарко. Метро Героев Днепра 4 минуты. Рядом в 1 минуте ходьбы супермаркет Кишеня, рынок Героев Днепра – 3 минуты. Продажа без комиссии для покупателя.

Цена 52000 у.е. без комиссии! Либо стоимость 50 000 у.е. хозяину «на руки» + 1000 у.е. комиссия агентства, и все расходы по оформлению квартиры на Покупателя

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/bez-komissii-3h-k-m-geroev-dnepra-29-s-remontom-IDyN3H4.html#c50e209c3b
Риелторы к 2% съехали...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 14:56

  antey1969 написав:Новости автостоянки на Шалом-Алейхема
https://tsn.ua/kyiv/u-kiyevi-mistyani-p ... 56014.html
Я так понял, теперь охраной автостоянки озаботились "Рішучі громадяни" Борислава Березы, по крайней мере над парковкой сейчас гордо реют их флаги.
https://www.facebook.com/rishuchi/
Грызу попкорн и наслаждаюсь предвыборным годом

Это педалька.Зображення
Он бетоноголовый.
Имея возможности разрулить по уму - оно тупо решило ламать через колено, бубня себе под нос "Мы власть".
Теперь Береза отымеет педальку и мусоров по полной. https://www.facebook.com/borislav.berez ... 6576262434
Как народный депутат, я так просто такую работу полиции без внимания не оставлю. Ну, не можем мы себе позволить откатиться в ноябрь 2013 года. Прошу всех неравнодушных Киевлян меня поддержать. И если полицейские в нарушении 171 статьи мешают действиям журналиста 5-го канала, который снимал этот беспредел, выбивают у него из рук камеру и заламав одевают наручники, то это прямое нарушение закона и ПРЕСТУПЛЕНИЕ за которое придется отвечать. Если полицейские незаконно задерживают помощника нардепа, после того, как он представился, за то, что он фиксирует правонарушение и пытаются ему приписать, что он в них камни кидал, то это прямое ПРЕСТУПЛЕНИЕ за которое им придется отвечать. И опять часть полиции без номеров на шлемах, как Беркут на Майдане. Самое интересное, что и полицейской титушней и благоустрием руководила девушка в штатском. Я так понимаю, что у нас в Киеве теперь есть новая услуга, когда заказчик беспредела может нанять полицейских и коммунальщиков? А сколько это стоит и кому платят?

Поэтому все заявления будут оформлены и переданы в прокуратуру и МВД. Будем чистить полицию от этого налета. Титушня в форме всех утомила. Действовать будем строго по закону.
Востаннє редагувалось zahar_ в Сер 16 тра, 2018 15:07, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 15:03

  Serg-ik написав:JP ка кажется искал недалеко от метро на Оболони с ремонтиком.

Оболонский район, Оболонь, ул.Героев Днепра,29
Дом 96 серии, 1977 года постройки, 9/9 этаж, (есть полноценный технический этаж высотой 2,7 м) Квартира общей площадью 68 кв.м, кухня увеличена за счет кладовой 11 кв.м., комнаты все раздельные, с двух спален выходы на застекленные большие лоджии. Зал большой, просторный. Квартира в отличном состоянии с новым, хорошим свежим ремонтом в котором никто не жил, новая сантехника, полная замена труб, проводки, стеклопакеты, кондиционер. На полу везде хороший ламинат. Натяжной потолок в зале с декоративным освещением. В кухне на полу и рабочей стене – кафель. Квартира очень теплая!Подача тепла и горячей воды идёт сверху, поэтому зимой – жарко. Метро Героев Днепра 4 минуты. Рядом в 1 минуте ходьбы супермаркет Кишеня, рынок Героев Днепра – 3 минуты. Продажа без комиссии для покупателя.

Цена 52000 у.е. без комиссии! Либо стоимость 50 000 у.е. хозяину «на руки» + 1000 у.е. комиссия агентства, и все расходы по оформлению квартиры на Покупателя

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/bez-komissii-3h-k-m-geroev-dnepra-29-s-remontom-IDyN3H4.html#c50e209c3b
Риелторы к 2% съехали...

Вам родычи джи-пи шо лохи на 9 9 эт. покупать да ещё за 52 куе?
Давайте за 65 куе ибо пАдАрАжало. :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 15:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:Он бетоноголовый.

Или наоборот. Нашел неплохой способ, как спрыгнуть с этой дурацкой темы, и "по требованию общественности" оставят парковку в покое, а проблемы старых гостинок оставят решать тем, кто и должен их решать - владельцам старых гостинок, не за счет ущерба всем жителям района
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 16:10

  Faceless написав:
  zahar_ написав:Он бетоноголовый.

Или наоборот. Нашел неплохой способ, как спрыгнуть с этой дурацкой темы, и "по требованию общественности" оставят парковку в покое, а проблемы старых гостинок оставят решать тем, кто и должен их решать - владельцам старых гостинок, не за счет ущерба всем жителям района

ДПТ никто не отменял.
Над - "ущерба всем жителям района"- посмеялся.
пешЫте ЫСЧЁ про "всех" жителей района в количестве погрешности. :mrgreen:
Земля на которой стоянка - практически вся комунальной собственности.
Сейчас могут разделить участок - и на ту часть где стоят автомобили разорвут договор аренды. И усё автомобилистам - со своими тазиками на "выход".
Востаннє редагувалось zahar_ в Сер 16 тра, 2018 16:20, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 16:17

  zahar_ написав:
  Faceless написав:
  zahar_ написав:Он бетоноголовый.

Или наоборот. Нашел неплохой способ, как спрыгнуть с этой дурацкой темы, и "по требованию общественности" оставят парковку в покое, а проблемы старых гостинок оставят решать тем, кто и должен их решать - владельцам старых гостинок, не за счет ущерба всем жителям района

ДПТ никто не отменял.
Над - "ущерба всем жителям района"- посмеялся.
пешЫте ЫСЧЁ про "всех" жителей района в количестве погрешности. :mrgreen:

От этой дурной затеи пострадают все жители близлежащих домов на Шолома, у которых под боком вырастут три скворешника вместо стоянки со всеми вытекающими последствиями (такие себе микро-Позняки), и все, кто пользовался той парковкой
Там не настолько большой район, это никак не уровень погрешности
Банальный популизм, рассчитанный на тех, кто надеется отхапать новостроя за свою "уютную обжитую полуаварийную гостинку"
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