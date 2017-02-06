Додано: Сер 16 тра, 2018 17:39

Опять понаписывали блин. Пока отпишусь, а затем перечитывать сяду. Форум как наркотик, и ведь бросить не могу.В общем:1. То, что ещё продавалось осенью в Кардинале по 38 кгрн уже как бэ по 44 кгрн (однушки на высоких этажах). Такое себе небольшое подорожание.2. То, что Гринвиль парк (он же ПП2) на предварительном бронировании предлагал подписать по 1100 уе уже по 1400 уе (10ые этажи с кошерным видом в уютный азерский дворик)3. В Борисполе практически 100 метров с ремонтом не могут толкнуть за 55 куе (дом относительно новый).Если есть возможность купить хорошую вторичку - покупайте. Если есть возможность купить хорошую вторичку с хорошим ремонтом - покупайте. Застройщики ценники передвигают не по дням, а по часам. Продавцы вторички отчаялись за последние три года и упали, иногда до смешного (не путать с акуевшими продавцами "своей прелести").Теперь вопрос стоит так - стоит ли покупать первичку по новым ценникам?ПСБаварский студент из чабанов как всегда отжигает))ППСБыл на оболонской набережной, мало того что её копают под мост метро, так ещё бурная деятельность началась ещё возле гольф клуба. Кличко, чтоты делаешь, АСТАНАВИСЬ!!!