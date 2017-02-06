Faceless написав:

zahar_ написав: Фейслесс насёт -вместо парковки, которая была рядом, теперь идти хз куда, - подтяните матчасть: альтернативная стоянка вместо этой есть. Фейслесс насёт -вместо парковки, которая была рядом, теперь идти хз куда, - подтяните матчасть: альтернативная стоянка вместо этой есть.

С чего вы взяли что львиная доля паркующихся автомобилей "с парковкой прямо у дома."?

zahar_ написав: А вопросы места парковки автолюбителей новостроек решается постройкой паркингов в этих самых новостройка А вопросы места парковки автолюбителей новостроек решается постройкой паркингов в этих самых новостройка

Это как раз хз куда, по сравнению с парковкой прямо у дома.Ржал.