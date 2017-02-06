Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Или наоборот. Нашел неплохой способ, как спрыгнуть с этой дурацкой темы, и "по требованию общественности" оставят парковку в покое, а проблемы старых гостинок оставят решать тем, кто и должен их решать - владельцам старых гостинок, не за счет ущерба всем жителям района
ДПТ никто не отменял. Над - "ущерба всем жителям района"- посмеялся. пешЫте ЫСЧЁ про "всех" жителей района в количестве погрешности.
От этой дурной затеи пострадают все жители близлежащих домов на Шолома, у которых под боком вырастут три скворешника вместо стоянки со всеми вытекающими последствиями (такие себе микро-Позняки), и все, кто пользовался той парковкой Там не настолько большой район, это никак не уровень погрешности Банальный популизм, рассчитанный на тех, кто надеется отхапать новостроя за свою "уютную обжитую полуаварийную гостинку"
Там не будет нарушений ДБН по количеству населения на один га как на Позняки-2. Есть дпт который не противоречит Генплан 2020. И по ДПТ и по ДБН строить высотки на територии ограниченных улицами Ш. Алейхема, Милютенко, Лесной проспект, Братиславская - МОЖНО.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:Там не будет нарушений ДБН по количеству населения на один га как на Позняки-2. Есть дпт который не противоречит Генплан 2020. И по ДПТ и по ДБН строить высотки на територии ограниченных улицами Ш. Алейхема, Милютенко, Лесной проспект, Братиславская - МОЖНО.
Захар, всем и так понятно, что вы - заинтересованная сторона, и будете оправдывать что угодно, потому что вам это выгодно. А вот нахрена жителям домов на Шолома эти высотки, из-за которых все дворы будут забиты авто, перегружены коммуникации, вместо парковки, которая была рядом, теперь идти хз куда, и один дом из-за высоток окажется в без солнца? То, что вы сейчас будете прикрываться нормами и дэпэтэ, и так понятно, вопрос в другом - никому, кроме кучки халявщиков, эта затея не нужна
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
zahar_ написав:Там не будет нарушений ДБН по количеству населения на один га как на Позняки-2. Есть дпт который не противоречит Генплан 2020. И по ДПТ и по ДБН строить высотки на територии ограниченных улицами Ш. Алейхема, Милютенко, Лесной проспект, Братиславская - МОЖНО.
Захар, всем и так понятно, что вы - заинтересованная сторона, и будете оправдывать что угодно, потому что вам это выгодно. А вот нахрена жителям домов на Шолома эти высотки, из-за которых все дворы будут забиты авто, перегружены коммуникации, вместо парковки, которая была рядом, теперь идти хз куда, и один дом из-за высоток окажется в без солнца? То, что вы сейчас будете прикрываться нормами и дэпэтэ, и так понятно, вопрос в другом - никому, кроме кучки халявщиков, эта затея не нужна
Фейслесс насчёт -вместо парковки, которая была рядом, теперь идти хз куда, - подтяните матчасть: альтернативная стоянка вместо этой есть. И идти туда не "хз куда". Просто руководство кооператива потеряет кормушку. Вот оно и сопротивляется полному переходу автолюбителей на альтернативную стоянку. А вопросы места парковки автолюбителей новостроек решается постройкой паркингов в этих самых новостройках. Пусть шаромыги не ломят цены за парка места - инвесторы могут инвестировать в паркоместа.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:Фейслесс насёт -вместо парковки, которая была рядом, теперь идти хз куда, - подтяните матчасть: альтернативная стоянка вместо этой есть.
Это как раз хз куда, по сравнению с парковкой прямо у дома. С чего вы взяли что львиная доля паркующихся автомобилей "с парковкой прямо у дома."?
zahar_ написав:А вопросы места парковки автолюбителей новостроек решается постройкой паркингов в этих самых новостройка
Ржал.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Serg-ik написав:JP ка кажется искал недалеко от метро на Оболони с ремонтиком.
Оболонский район, Оболонь, ул.Героев Днепра,29 Дом 96 серии, 1977 года постройки, 9/9 этаж, (есть полноценный технический этаж высотой 2,7 м) Квартира общей площадью 68 кв.м, кухня увеличена за счет кладовой 11 кв.м., комнаты все раздельные, с двух спален выходы на застекленные большие лоджии. Зал большой, просторный. Квартира в отличном состоянии с новым, хорошим свежим ремонтом в котором никто не жил, новая сантехника, полная замена труб, проводки, стеклопакеты, кондиционер. На полу везде хороший ламинат. Натяжной потолок в зале с декоративным освещением. В кухне на полу и рабочей стене – кафель. Квартира очень теплая!Подача тепла и горячей воды идёт сверху, поэтому зимой – жарко. Метро Героев Днепра 4 минуты. Рядом в 1 минуте ходьбы супермаркет Кишеня, рынок Героев Днепра – 3 минуты. Продажа без комиссии для покупателя.
Цена 52000 у.е. без комиссии! Либо стоимость 50 000 у.е. хозяину «на руки» + 1000 у.е. комиссия агентства, и все расходы по оформлению квартиры на Покупателя
Опять понаписывали блин. Пока отпишусь, а затем перечитывать сяду. Форум как наркотик, и ведь бросить не могу.
В общем: 1. То, что ещё продавалось осенью в Кардинале по 38 кгрн уже как бэ по 44 кгрн (однушки на высоких этажах). Такое себе небольшое подорожание. 2. То, что Гринвиль парк (он же ПП2) на предварительном бронировании предлагал подписать по 1100 уе уже по 1400 уе (10ые этажи с кошерным видом в уютный азерский дворик) 3. В Борисполе практически 100 метров с ремонтом не могут толкнуть за 55 куе (дом относительно новый).
Если есть возможность купить хорошую вторичку - покупайте. Если есть возможность купить хорошую вторичку с хорошим ремонтом - покупайте. Застройщики ценники передвигают не по дням, а по часам. Продавцы вторички отчаялись за последние три года и упали, иногда до смешного (не путать с акуевшими продавцами "своей прелести").
Теперь вопрос стоит так - стоит ли покупать первичку по новым ценникам?
ПС Баварский студент из чабанов как всегда отжигает)) ППС Был на оболонской набережной, мало того что её копают под мост метро, так ещё бурная деятельность началась ещё возле гольф клуба. Кличко, чтоты делаешь, АСТАНАВИСЬ!!!
Востаннє редагувалось hume в Сер 16 тра, 2018 17:45, всього редагувалось 1 раз.
Serg-ik написав:JP ка кажется искал недалеко от метро на Оболони с ремонтиком.
Оболонский район, Оболонь, ул.Героев Днепра,29 Дом 96 серии, 1977 года постройки, 9/9 этаж, (есть полноценный технический этаж высотой 2,7 м) Квартира общей площадью 68 кв.м, кухня увеличена за счет кладовой 11 кв.м., комнаты все раздельные, с двух спален выходы на застекленные большие лоджии. Зал большой, просторный. Квартира в отличном состоянии с новым, хорошим свежим ремонтом в котором никто не жил, новая сантехника, полная замена труб, проводки, стеклопакеты, кондиционер. На полу везде хороший ламинат. Натяжной потолок в зале с декоративным освещением. В кухне на полу и рабочей стене – кафель. Квартира очень теплая!Подача тепла и горячей воды идёт сверху, поэтому зимой – жарко. Метро Героев Днепра 4 минуты. Рядом в 1 минуте ходьбы супермаркет Кишеня, рынок Героев Днепра – 3 минуты. Продажа без комиссии для покупателя.
Цена 52000 у.е. без комиссии! Либо стоимость 50 000 у.е. хозяину «на руки» + 1000 у.е. комиссия агентства, и все расходы по оформлению квартиры на Покупателя
Хомякоид написав: Юра за такое в 2013 году в худшем месте с двадцатилетним ремонтом вывалил 117 тыс. Поздравляю всех держателей недвиги, идем уверенно вниз.
Кто может расшифровать:
Цена 52000 у.е. без комиссии! Либо стоимость 50 000 у.е. хозяину «на руки» + 1000 у.е. комиссия агентства, и все расходы по оформлению квартиры на Покупателя
1) Интересен финальный cost c учетом комисии 2) Зачем в данном случае платить что-то агенству? Я этого не понимаю. 3) Давно ли стали слово "Покупатель" писать с большой буквы? 4) Возможен ли торг тут в реале. Условно скинуть еще 2-3к. 5) За сколько такое можно можно сдать? 450 usd в месяц реально?
zahar_ написав: альтернативная стоянка вместо этой есть. И идти туда не "хз куда". Просто руководство кооператива потеряет кормушку. Вот оно и сопротивляется полному переходу автолюбителей на альтернативную стоянку. А вопросы места парковки автолюбителей новостроек решается постройкой паркингов в этих самых новостройках. Пусть шаромыги не ломят цены за парка места - инвесторы могут инвестировать в паркоместа.
Парковка стоит там с советских времен (1981г), все документы на нее оформлены легально в начале 90-х. Суд отказал в принудительном расторжении договора. Закон на стороне парковщиков и КМДА даже не стало обжаловать решение суда. С какого такого будуна парковка должна съехать? Потому что Захару так захотелось и в какой-то момент его интересы вдруг совпали с интересами "шаромыг"? Или на Лесном нет других участков для маневрового дома?))) Нет, участки есть, но ровно для одного дома. Чем ценно место на углу Шалом-Алейхема? Тем, что туда сходу можно влупить 3-4 свечки, потом вырубить ночью лесопосадку, сказать "не мы рубили" и влупить там же еще 5-6 коробок. Вот поэтому и идет весь замес. Расселение хрущевок - это тупая лапша на терпеливые уши пересичных