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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 тра, 2018 18:38
Хомякоид написав:
Меня просили сравнить ценs в Немецком метро и Киевском, дескать в Киеве все очень дешево.
Так вот средняя
зарплата в Украине 3200грн./22 рабочих дня/8 часов/ =18 грн. в час.
8 грн. это чуть меньше 50 процентов от часового зароботка.
Когда Хомякоид
сообщил, что пишет аналитику для Гриценко по Германии в сравнении с Украиной, я уже начал представлять "уровень" это "аналитики".
И я не ошибся
Брать минимальную ЗП, которая была ранее, выдавать её за среднюю, а потом делить на будущую цену разовой поездки в метро - это очень "потужный уровень аналитики".
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pesikot
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Додано: Сер 16 тра, 2018 18:58
pesikot написав: Хомякоид написав:
Меня просили сравнить ценs в Немецком метро и Киевском, дескать в Киеве все очень дешево.
Так вот средняя
зарплата в Украине 3200грн./22 рабочих дня/8 часов/ =18 грн. в час.
8 грн. это чуть меньше 50 процентов от часового зароботка.
Когда Хомякоид
сообщил, что пишет аналитику для Гриценко по Германии в сравнении с Украиной, я уже начал представлять "уровень" это "аналитики".
И я не ошибся
Брать минимальную ЗП, которая была ранее, выдавать её за среднюю, а потом делить на будущую цену разовой поездки в метро - это очень "потужный уровень аналитики".
Нічого дивного. Як раз такий як необхідно для листівки і статей у вечірніх вістях.
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Сер 16 тра, 2018 19:11
hume написав:
Теперь вопрос стоит так - стоит ли покупать первичку по новым ценникам?
Для себя сделал вывод - нет. Кума тоже ищет только вторичку. Шаромыги оторвались от реальности с ценами
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Mazay256
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