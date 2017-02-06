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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11051106110711081109>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 854
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
23
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
134
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
132
Всього голосів : 854
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 18:38

  Хомякоид написав:Меня просили сравнить ценs в Немецком метро и Киевском, дескать в Киеве все очень дешево.
Так вот средняя зарплата в Украине 3200грн./22 рабочих дня/8 часов/ =18 грн. в час.
8 грн. это чуть меньше 50 процентов от часового зароботка.

Когда Хомякоид сообщил, что пишет аналитику для Гриценко по Германии в сравнении с Украиной, я уже начал представлять "уровень" это "аналитики".
И я не ошибся :)
Брать минимальную ЗП, которая была ранее, выдавать её за среднюю, а потом делить на будущую цену разовой поездки в метро - это очень "потужный уровень аналитики".
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 18:58

  pesikot написав:
  Хомякоид написав:Меня просили сравнить ценs в Немецком метро и Киевском, дескать в Киеве все очень дешево.
Так вот средняя зарплата в Украине 3200грн./22 рабочих дня/8 часов/ =18 грн. в час.
8 грн. это чуть меньше 50 процентов от часового зароботка.

Когда Хомякоид сообщил, что пишет аналитику для Гриценко по Германии в сравнении с Украиной, я уже начал представлять "уровень" это "аналитики".
И я не ошибся :)
Брать минимальную ЗП, которая была ранее, выдавать её за среднюю, а потом делить на будущую цену разовой поездки в метро - это очень "потужный уровень аналитики".


Нічого дивного. Як раз такий як необхідно для листівки і статей у вечірніх вістях.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 19:11

  hume написав:Теперь вопрос стоит так - стоит ли покупать первичку по новым ценникам?


Для себя сделал вывод - нет. Кума тоже ищет только вторичку. Шаромыги оторвались от реальности с ценами
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 19:32

І тут така зрада

https://hmarochos.kiev.ua/2018/05/16/ak ... -borispil/
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 19:32

  Mazay256 написав:
  hume написав:Теперь вопрос стоит так - стоит ли покупать первичку по новым ценникам?


Для себя сделал вывод - нет. Кума тоже ищет только вторичку. Шаромыги оторвались от реальности с ценами

Если все последуют примеру вашей кумы, то цены подтянутся следом за шаромыгами.
remark
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 19:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.rbc.ua/rus/news/kieve-stroy ... 81384.html
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 20:04

По поводу темпа строительства новостроев

Продажи стройматериалов в начале года сократились по всем позициям
https://news.finance.ua/ru/news/-/42643 ... pozitsiyam
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 20:08

  Первый написав:І тут така зрада

https://hmarochos.kiev.ua/2018/05/16/ak ... -borispil/

Тут один персонаж жаловался, что нет метро/жд сообщения c аэропортом. А вот оно чё :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 20:11

  Faceless написав:https://www.rbc.ua/rus/news/kieve-stroyploshchadke-proizoshla-draka-mezhdu-1526481384.html


драка произошла между спортсменами, которым платит застройщик, и между спортсменами, которым застройщик еще не заплатил :mrgreen:

  antey1969 написав:Продажи стройматериалов в начале года сократились по всем позициям
https://news.finance.ua/ru/news/-/42643 ... pozitsiyam


президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов (ВСПС) Иван Салий на выставке WorldBuild Kyiv-2018 в среду.

По его словам, падение продаж связано с замедлением темпов строительства. Он считает, что для роста данного рынка государство должно увеличить количество заказов на строительство.


:D
Востаннє редагувалось trololo в Сер 16 тра, 2018 20:14, всього редагувалось 2 разів.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 20:13

antey1969
А цифры, где цифры ? Одни эмоции.
“Если в первом квартале 2017 года строительная отрасль показала рост на 25%, а по итогам года – на 21%, то в этом году мы видим “минус” или “ноль”"
Цифры за 2017 год приводятся, за 2018 одни эмоции, без цифр.
А уж эксперт всем экспертам :) Иван Салий :)
pesikot
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