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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 тра, 2018 18:38
Хомякоид написав:
Меня просили сравнить ценs в Немецком метро и Киевском, дескать в Киеве все очень дешево.
Так вот средняя
зарплата в Украине 3200грн./22 рабочих дня/8 часов/ =18 грн. в час.
8 грн. это чуть меньше 50 процентов от часового зароботка.
Когда Хомякоид
сообщил, что пишет аналитику для Гриценко по Германии в сравнении с Украиной, я уже начал представлять "уровень" это "аналитики".
И я не ошибся
Брать минимальную ЗП, которая была ранее, выдавать её за среднюю, а потом делить на будущую цену разовой поездки в метро - это очень "потужный уровень аналитики".
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pesikot
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Додано: Сер 16 тра, 2018 18:58
pesikot написав: Хомякоид написав:
Меня просили сравнить ценs в Немецком метро и Киевском, дескать в Киеве все очень дешево.
Так вот средняя
зарплата в Украине 3200грн./22 рабочих дня/8 часов/ =18 грн. в час.
8 грн. это чуть меньше 50 процентов от часового зароботка.
Когда Хомякоид
сообщил, что пишет аналитику для Гриценко по Германии в сравнении с Украиной, я уже начал представлять "уровень" это "аналитики".
И я не ошибся
Брать минимальную ЗП, которая была ранее, выдавать её за среднюю, а потом делить на будущую цену разовой поездки в метро - это очень "потужный уровень аналитики".
Нічого дивного. Як раз такий як необхідно для листівки і статей у вечірніх вістях.
Всім процвітання!
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Додано: Сер 16 тра, 2018 19:11
hume написав:
Теперь вопрос стоит так - стоит ли покупать первичку по новым ценникам?
Для себя сделал вывод - нет. Кума тоже ищет только вторичку. Шаромыги оторвались от реальности с ценами
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Mazay256
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Додано: Сер 16 тра, 2018 19:32
Всім процвітання!
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Додано: Сер 16 тра, 2018 19:32
Mazay256 написав: hume написав:
Теперь вопрос стоит так - стоит ли покупать первичку по новым ценникам?
Для себя сделал вывод - нет. Кума тоже ищет только вторичку. Шаромыги оторвались от реальности с ценами
Если все последуют примеру вашей кумы, то цены подтянутся следом за шаромыгами.
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remark
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Додано: Сер 16 тра, 2018 19:40
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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3
Додано: Сер 16 тра, 2018 20:04
Продажи стройматериалов в начале года сократились по всем позициямhttps://news.finance.ua/ru/news/-/42643 ... pozitsiyam
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antey1969
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2
1
Додано: Сер 16 тра, 2018 20:11
Faceless написав:
https://www.rbc.ua/rus/news/kieve-stroyploshchadke-proizoshla-draka-mezhdu-1526481384.html
драка произошла между спортсменами, которым платит застройщик, и между спортсменами, которым застройщик еще не заплатил
президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов (ВСПС) Иван Салий на выставке WorldBuild Kyiv-2018 в среду.
По его словам, падение продаж связано с замедлением темпов строительства. Он считает, что для роста данного рынка государство должно увеличить количество заказов на строительство.
Востаннє редагувалось trololo
в Сер 16 тра, 2018 20:14, всього редагувалось 2 разів.
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Сер 16 тра, 2018 20:13
antey1969
А цифры, где цифры ? Одни эмоции.
“Если в первом квартале 2017 года строительная отрасль показала рост на 25%, а по итогам года – на 21%, то в этом году мы видим “минус” или “ноль”"
Цифры за 2017 год приводятся, за 2018 одни эмоции, без цифр.
А уж эксперт всем экспертам
Иван Салий
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pesikot
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