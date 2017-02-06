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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1106110711081109>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 854
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
23
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
134
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
132
Всього голосів : 854
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 20:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Если есть возможность купить хорошую вторичку - покупайте. Если есть возможность купить хорошую вторичку с хорошим ремонтом - покупайте. Застройщики ценники передвигают не по дням, а по часам.

Теперь вопрос стоит так - стоит ли покупать первичку по новым ценникам?

От! - Те, що й треба було довести!!! :D
Як добре, що Я взяв повітря над котлованом минулої осені, яке вже перетворилось на от що:
Зображення
Зображення
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 20:16

  Mazay256 написав:
  hume написав:Теперь вопрос стоит так - стоит ли покупать первичку по новым ценникам?


Для себя сделал вывод - нет. Кума тоже ищет только вторичку. Шаромыги оторвались от реальности с ценами

вот они "ножницы" в действии
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 20:19

  remark написав:
  Mazay256 написав:
  hume написав:Теперь вопрос стоит так - стоит ли покупать первичку по новым ценникам?


Для себя сделал вывод - нет. Кума тоже ищет только вторичку. Шаромыги оторвались от реальности с ценами

Если все последуют примеру вашей кумы, то цены подтянутся следом за шаромыгами.

это рынок, так он и регулируется
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 20:24

  pesikot написав:
  Первый написав:І тут така зрада

https://hmarochos.kiev.ua/2018/05/16/ak ... -borispil/

Тут один персонаж жаловался, что нет метро/жд сообщения c аэропортом. А вот оно чё :)

Озвучивали уже предполагаемую стоимость проезда на будущей жд ветке. Прикинул, что на такси, если ехать вдвоем, выйдут те же деньги. Разве что без пробок доехать до Борисполя в час пик
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 20:26

Долярчик
У вас же немае виторгу, за який кошт ремонт будете робити ? :-)
Чи кошт за зрадофiльство допоможе ? :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 20:30

antey1969
Один пишет - нет вообще сообщения. Другой пишет, ну будет, но дорого.
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 20:35

  pesikot написав:Долярчик
У вас же немае виторгу, за який кошт ремонт будете робити ? :-)
Чи кошт за зрадофiльство допоможе ? :)

виторг - то він є, то його немає.... - як коли, але - жити можна! (і на ремонт - ВЖЕ маю, або майже маю, бо будматеріали трохи подорожчали! - але, в мене ще 10 міс. в запасі для скирдування!)

А за зрадофільством - то не до мене! - бо мені що хутін, а що хрюшенко - один рогатий! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 20:36

  antey1969 написав:
  pesikot написав:
  Первый написав:І тут така зрада

https://hmarochos.kiev.ua/2018/05/16/ak ... -borispil/

Тут один персонаж жаловался, что нет метро/жд сообщения c аэропортом. А вот оно чё :)

Озвучивали уже предполагаемую стоимость проезда на будущей жд ветке. Прикинул, что на такси, если ехать вдвоем, выйдут те же деньги. Разве что без пробок доехать до Борисполя в час пик

К тому времени когда запустят поезд, такси до Борисполя будет стоить 500 грн. минимум.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 20:38

  airmax78 написав:К тому времени когда запустят поезд, такси до Борисполя будет стоить 500 грн. минимум.

Зимой отдал 400 за нормальную машину до Оболони, когда прилетал на Новый Год.
Значит достроят скоро :)
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 20:38

airmax78

там построить небольшой кусок путей, если уже начали, то за год могут запустить
главное оружие рашистов - ложь
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