От! - Те, що й треба було довести!!!
Як добре, що Я взяв повітря над котлованом минулої осені, яке вже перетворилось на от що:
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 тра, 2018 20:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
От! - Те, що й треба було довести!!!
Як добре, що Я взяв повітря над котлованом минулої осені, яке вже перетворилось на от що:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Сер 16 тра, 2018 20:16
вот они "ножницы" в действии
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Сер 16 тра, 2018 20:19
это рынок, так он и регулируется
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Сер 16 тра, 2018 20:24
Озвучивали уже предполагаемую стоимость проезда на будущей жд ветке. Прикинул, что на такси, если ехать вдвоем, выйдут те же деньги. Разве что без пробок доехать до Борисполя в час пик
Додано: Сер 16 тра, 2018 20:26
Долярчик
У вас же немае виторгу, за який кошт ремонт будете робити ?
Чи кошт за зрадофiльство допоможе ?
Додано: Сер 16 тра, 2018 20:30
antey1969
Один пишет - нет вообще сообщения. Другой пишет, ну будет, но дорого.
Додано: Сер 16 тра, 2018 20:35
виторг - то він є, то його немає.... - як коли, але - жити можна! (і на ремонт - ВЖЕ маю, або майже маю, бо будматеріали трохи подорожчали! - але, в мене ще 10 міс. в запасі для скирдування!)
А за зрадофільством - то не до мене! - бо мені що хутін, а що хрюшенко - один рогатий!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Сер 16 тра, 2018 20:36
К тому времени когда запустят поезд, такси до Борисполя будет стоить 500 грн. минимум.
Додано: Сер 16 тра, 2018 20:38
Додано: Сер 16 тра, 2018 20:38
airmax78
там построить небольшой кусок путей, если уже начали, то за год могут запустить
главное оружие рашистов - ложь
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