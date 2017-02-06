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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 тра, 2018 20:46
Долярчик
Колись було лежав у лiкарнi, ще малий був. Зле менi було.
Так був там такий персонаж, нав"язливий, його що з власноi кроватi збий, що шпиняй. Однако, воно лiзло та хотiло уваги.
Ось так i Долярчик хоче уваги.
Але тому засранцю було десь рокiв 10 i воно було нещасне дитя.
А Долярчик у нас "статечна людина, член суспiльства", а нещасним залишився доci
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pesikot
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Додано: Сер 16 тра, 2018 20:50
pesikot
... Я просто ділюсь своїм! - бо он люди на вторинку - невзмозі заробити..... - а Я зумів за 7 років заробити на первинку! (хоч ризикував, бо тоді було лише повітря над залитим котлованом!
А ви купіть собі ровер(велосипед) і станене добрішші!
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Долярчик
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Додано: Сер 16 тра, 2018 20:57
Статистики сделок по недвижке все еще нет, рынок аренды - тупо черный, рынок продаж новостроя - серый. Про какое сильное бл я ха - муха государство вы тут мечтаете, какие векторы хотите в кофейной гуще разглядеть?
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