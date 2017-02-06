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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1106110711081109

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 854
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
23
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
134
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
132
Всього голосів : 854
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 20:46

Долярчик
Колись було лежав у лiкарнi, ще малий був. Зле менi було.
Так був там такий персонаж, нав"язливий, його що з власноi кроватi збий, що шпиняй. Однако, воно лiзло та хотiло уваги.
Ось так i Долярчик хоче уваги.
Але тому засранцю було десь рокiв 10 i воно було нещасне дитя.
А Долярчик у нас "статечна людина, член суспiльства", а нещасним залишився доci
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 20:50

pesikot
... Я просто ділюсь своїм! - бо он люди на вторинку - невзмозі заробити..... - а Я зумів за 7 років заробити на первинку! (хоч ризикував, бо тоді було лише повітря над залитим котлованом!

А ви купіть собі ровер(велосипед) і станене добрішші! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 20:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Статистики сделок по недвижке все еще нет, рынок аренды - тупо черный, рынок продаж новостроя - серый. Про какое сильное бл я ха - муха государство вы тут мечтаете, какие векторы хотите в кофейной гуще разглядеть?
striped
 
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