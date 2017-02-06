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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1107110811091110>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 854
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
23
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
134
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
132
Всього голосів : 854
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 20:46

Долярчик
Колись було лежав у лiкарнi, ще малий був. Зле менi було.
Так був там такий персонаж, нав"язливий, його що з власноi кроватi збий, що шпиняй. Однако, воно лiзло та хотiло уваги.
Ось так i Долярчик хоче уваги.
Але тому засранцю було десь рокiв 10 i воно було нещасне дитя.
А Долярчик у нас "статечна людина, член суспiльства", а нещасним залишився доci
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 20:50

pesikot
... Я просто ділюсь своїм! - бо он люди на вторинку - невзмозі заробити..... - а Я зумів за 7 років заробити на первинку! (хоч ризикував, бо тоді було лише повітря над залитим котлованом!

А ви купіть собі ровер(велосипед) і станене добрішші! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 20:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Статистики сделок по недвижке все еще нет, рынок аренды - тупо черный, рынок продаж новостроя - серый. Про какое сильное бл я ха - муха государство вы тут мечтаете, какие векторы хотите в кофейной гуще разглядеть?
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 21:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Круглике в этом году дачи выставили на продажу на 15% дешевле
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 21:18

  Оранжевый-хит сезона написав:В Круглике в этом году дачи выставили на продажу на 15% дешевле

Что такое Круглик? Можно в личку? Псб
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 21:25

  Понаехал написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:В Круглике в этом году дачи выставили на продажу на 15% дешевле

Что такое Круглик? Можно в личку? Псб

в гугле забанили?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 21:28

Захару для "матчасти" чтобы не "сел в лужу" как в истории с сертификатом на 8 дом.
https://arkada.ua/ua/top/press/news/29731/33492/
Еще в Патриотике на Озерах Азов хочет поживиться. Может нужны будут пенсы за 200 гривен для массовки. Нужно ловить окно возможностей.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 21:51

  Оранжевый-хит сезона написав:в гугле забанили?

Сорри, думал это сленг. Не знал что это село.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 22:19

  antey1969 написав:
  zahar_ написав: альтернативная стоянка вместо этой есть. И идти туда не "хз куда". Просто руководство кооператива потеряет кормушку. Вот оно и сопротивляется полному переходу автолюбителей на альтернативную стоянку.
А вопросы места парковки автолюбителей новостроек решается постройкой паркингов в этих самых новостройках.
Пусть шаромыги не ломят цены за парка места - инвесторы могут инвестировать в паркоместа.

Парковка стоит там с советских времен (1981г), все документы на нее оформлены легально в начале 90-х. Суд отказал в принудительном расторжении договора.
Закон на стороне парковщиков и КМДА даже не стало обжаловать решение суда.

Антей не пишите чушь -"Суд отказал в принудительном расторжении договора."
Ознакомтесь с Решением суда

Зображення
Зображення
И что значит - " все документы на нее оформлены легально в начале 90-х. ". Ну был оформлен договор аренды комунальной земли. Может там аренда закончилась. Тогда всё - шишь кооперативу а не стоянку.
Собственнось кооператива только две будки, которые они умудрились ввести в эксплуатацию и оформить на них частную собственность. И земля под будками которую они умыкнули у города.оформив частную собственность на будки на комунальной земле
КМР надо было не фуфельное решение принимать, а участок делить оставив кооперативу положенные ему 20-25 м2 земли, а остальные 500 м2 (или сколько там) уже отдавать Спецжитлофонд.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 22:31

  Vlad442 написав:Захару для "матчасти"
https://arkada.ua/ua/top/press/news/29731/33492/

Гы. Очердное подтверждение что Аркада это фуфел - нарушены сроки подключения дома к городским коммуникациям.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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