Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик Колись було лежав у лiкарнi, ще малий був. Зле менi було. Так був там такий персонаж, нав"язливий, його що з власноi кроватi збий, що шпиняй. Однако, воно лiзло та хотiло уваги. Ось так i Долярчик хоче уваги. Але тому засранцю було десь рокiв 10 i воно було нещасне дитя. А Долярчик у нас "статечна людина, член суспiльства", а нещасним залишився доci
Статистики сделок по недвижке все еще нет, рынок аренды - тупо черный, рынок продаж новостроя - серый. Про какое сильное бл я ха - муха государство вы тут мечтаете, какие векторы хотите в кофейной гуще разглядеть?
Захару для "матчасти" чтобы не "сел в лужу" как в истории с сертификатом на 8 дом. https://arkada.ua/ua/top/press/news/29731/33492/ Еще в Патриотике на Озерах Азов хочет поживиться. Может нужны будут пенсы за 200 гривен для массовки. Нужно ловить окно возможностей.
zahar_ написав: альтернативная стоянка вместо этой есть. И идти туда не "хз куда". Просто руководство кооператива потеряет кормушку. Вот оно и сопротивляется полному переходу автолюбителей на альтернативную стоянку. А вопросы места парковки автолюбителей новостроек решается постройкой паркингов в этих самых новостройках. Пусть шаромыги не ломят цены за парка места - инвесторы могут инвестировать в паркоместа.
Парковка стоит там с советских времен (1981г), все документы на нее оформлены легально в начале 90-х. Суд отказал в принудительном расторжении договора. Закон на стороне парковщиков и КМДА даже не стало обжаловать решение суда.
Антей не пишите чушь -"Суд отказал в принудительном расторжении договора." Ознакомтесь с Решением суда
И что значит - " все документы на нее оформлены легально в начале 90-х. ". Ну был оформлен договор аренды комунальной земли. Может там аренда закончилась. Тогда всё - шишь кооперативу а не стоянку. Собственнось кооператива только две будки, которые они умудрились ввести в эксплуатацию и оформить на них частную собственность. И земля под будками которую они умыкнули у города.оформив частную собственность на будки на комунальной земле КМР надо было не фуфельное решение принимать, а участок делить оставив кооперативу положенные ему 20-25 м2 земли, а остальные 500 м2 (или сколько там) уже отдавать Спецжитлофонд.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Гы. Очердное подтверждение что Аркада это фуфел - нарушены сроки подключения дома к городским коммуникациям.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.