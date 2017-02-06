zahar_
Захар - Вы просто кладезь талантов!
Это надо же, предоставить документ, согласно которому Киевгорадминистрация проиграла в суде и тут же обвинить меня в манипуляциях, хотя я тоже проинформировал Вас, что Киевгорадминистрация таки проиграла суд.
Следом, Вы выдвинули ряд предположений "а может быть аренда земли закончилась", "фуфельное решение", "собственность кооператива только две будки" и "оставив кооперативу положенные ему 20-25 м2 земли", посчитав свои личные домыслы истиной в последней инстанции. Гадские судьи все эти "явно неоспоримые" факты почему-то не учли (их купили, факты затерялись в ворохе документов, имел место подлог, юристы КГА просто забухали и не явились на суд - требуемое подчеркнуть)
Режим Бога в Вашем исполнении - это весьма забавно.
Наслаждаюсь постановкой из первого ряда