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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1107110811091110

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 854
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
23
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
134
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
132
Всього голосів : 854
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 22:32

zahar_
Захар - Вы просто кладезь талантов!
Это надо же, предоставить документ, согласно которому Киевгорадминистрация проиграла в суде и тут же обвинить меня в манипуляциях, хотя я тоже проинформировал Вас, что Киевгорадминистрация таки проиграла суд.
Следом, Вы выдвинули ряд предположений "а может быть аренда земли закончилась", "фуфельное решение", "собственность кооператива только две будки" и "оставив кооперативу положенные ему 20-25 м2 земли", посчитав свои личные домыслы истиной в последней инстанции. Гадские судьи все эти "явно неоспоримые" факты почему-то не учли (их купили, факты затерялись в ворохе документов, имел место подлог, юристы КГА просто забухали и не явились на суд - требуемое подчеркнуть)
Режим Бога в Вашем исполнении - это весьма забавно.
Наслаждаюсь постановкой из первого ряда :lol:
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 16 тра, 2018 22:37, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 22:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://narodna-pravda.ua/2018/05/16/ne ... rozhchaty/
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 22:58

  Vlad442 написав:Захару для "матчасти" чтобы не "сел в лужу" как в истории с сертификатом на 8 дом.
https://arkada.ua/ua/top/press/news/29731/33492/
Еще в Патриотике на Озерах Азов хочет поживиться. Может нужны будут пенсы за 200 гривен для массовки. Нужно ловить окно возможностей.

ура, процесс пошел!
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 23:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как только выдадут документы по Эврике всё сильно поменяется. Там около 10 домов готовые уже.
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 23:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А вообще вы заметили как изменился рынок? Нет победных реляций от ПроПера о удачных спекуляциях! Народ берёт подешевевшую вторичку. А до сентября рынок разделится на две параллельные вселенные, как сейчас авторынок.
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 00:03

  Оранжевый-хит сезона написав:А вообще вы заметили как изменился рынок? Нет победных реляций от ПроПера о удачных спекуляциях! Народ берёт подешевевшую вторичку. А до сентября рынок разделится на две параллельные вселенные, как сейчас авторынок.



Ты имеешь в виду что совкошлак и новострои не будут пересекаться вообще?

Как евробл@хи и новенькие Тоеты короллы из автосалона?
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