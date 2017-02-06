RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1107110811091110

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 854
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
23
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
134
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
132
Всього голосів : 854
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 22:32

zahar_
Захар - Вы просто кладезь талантов!
Это надо же, предоставить документ, согласно которому Киевгорадминистрация проиграла в суде и тут же обвинить меня в манипуляциях, хотя я тоже проинформировал Вас, что Киевгорадминистрация таки проиграла суд.
Следом, Вы выдвинули ряд предположений "а может быть аренда земли закончилась", "фуфельное решение", "собственность кооператива только две будки" и "оставив кооперативу положенные ему 20-25 м2 земли", посчитав свои личные домыслы истиной в последней инстанции. Гадские судьи все эти "явно неоспоримые" факты почему-то не учли (их купили, факты затерялись в ворохе документов, имел место подлог, юристы КГА просто забухали и не явились на суд - требуемое подчеркнуть)
Режим Бога в Вашем исполнении - это весьма забавно.
Наслаждаюсь постановкой из первого ряда :lol:
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 16 тра, 2018 22:37, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6849
З нами з: 30.11.11
Подякував: 657 раз.
Подякували: 1596 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 22:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://narodna-pravda.ua/2018/05/16/ne ... rozhchaty/
remark
 
Повідомлень: 283
З нами з: 25.12.15
Подякував: 94 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 22:58

  Vlad442 написав:Захару для "матчасти" чтобы не "сел в лужу" как в истории с сертификатом на 8 дом.
https://arkada.ua/ua/top/press/news/29731/33492/
Еще в Патриотике на Озерах Азов хочет поживиться. Может нужны будут пенсы за 200 гривен для массовки. Нужно ловить окно возможностей.

ура, процесс пошел!
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18592
З нами з: 20.04.08
Подякував: 350 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 23:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как только выдадут документы по Эврике всё сильно поменяется. Там около 10 домов готовые уже.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18592
З нами з: 20.04.08
Подякував: 350 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 23:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А вообще вы заметили как изменился рынок? Нет победных реляций от ПроПера о удачных спекуляциях! Народ берёт подешевевшую вторичку. А до сентября рынок разделится на две параллельные вселенные, как сейчас авторынок.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18592
З нами з: 20.04.08
Подякував: 350 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 00:03

  Оранжевый-хит сезона написав:А вообще вы заметили как изменился рынок? Нет победных реляций от ПроПера о удачных спекуляциях! Народ берёт подешевевшую вторичку. А до сентября рынок разделится на две параллельные вселенные, как сейчас авторынок.



Ты имеешь в виду что совкошлак и новострои не будут пересекаться вообще?

Как евробл@хи и новенькие Тоеты короллы из автосалона?
Tribeca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3178
З нами з: 07.01.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 635 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 06:32

  Vlad442 написав:Еще в Патриотике на Озерах Азов хочет поживиться. Может нужны будут пенсы за 200 гривен для массовки. Нужно ловить окно возможностей.

Методы Азова жесткие - но что делать если власть не хочет выполнять волю народа проголосовавшего посредством петиции чтобы на Осокорках был эко-парк. https://www.facebook.com/serhiifilimono ... tion=group
Азов форева - ветеран Азова попускает пецю шоколадного за его враньё и пиар на крови солдат
Ветеран полка "Азов" отказался пожать руку Порошенко Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/video/video-novini/ve ... henko.html
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23028
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 683 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 07:24

  hume написав:В общем:
1. То, что ещё продавалось осенью в Кардинале по 38 кгрн уже как бэ по 44 кгрн (однушки на высоких этажах). Такое себе небольшое подорожание.
2. То, что Гринвиль парк (он же ПП2) на предварительном бронировании предлагал подписать по 1100 уе уже по 1400 уе (10ые этажи с кошерным видом в уютный азерский дворик)
3. В Борисполе практически 100 метров с ремонтом не могут толкнуть за 55 куе (дом относительно
Если есть возможность купить хорошую вторичку - покупайте. Если есть возможность купить хорошую вторичку с хорошим ремонтом - покупайте. Застройщики ценники передвигают не по дням, а по часам. Продавцы вторички отчаялись за последние три года и упали, иногда до смешного

То о чём не раз говорилось - вторичка попустит аппетиты шаромыг и хапуг первички.
Будет дешеветь.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23028
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 683 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 07:35

  antey1969 написав:zahar_
Захар - Вы просто кладезь талантов!
Это надо же, предоставить документ, согласно которому Киевгорадминистрация проиграла в суде и тут же обвинить меня в манипуляциях, хотя я тоже проинформировал Вас, что Киевгорадминистрация таки проиграла суд.
Следом, Вы выдвинули ряд предположений "а может быть аренда земли закончилась", "фуфельное решение", "собственность кооператива только две будки" и "оставив кооперативу положенные ему 20-25 м2 земли", посчитав свои личные домыслы истиной в последней инстанции. Гадские судьи все эти "явно неоспоримые" факты почему-то не учли (их купили, факты затерялись в ворохе документов, имел место подлог, юристы КГА просто забухали и не явились на суд - требуемое подчеркнуть)
Режим Бога в Вашем исполнении - это весьма забавно.
Наслаждаюсь постановкой из первого ряда :lol:

Антей я вам ответил - но мои ответы были удалены.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23028
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 683 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
  #<1 ... 1107110811091110
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
104 83521
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 16:51
vladimir07
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1069, 1070, 1071
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10706 1946158
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 12:12
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 23339
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.