Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zahar_ Захар - Вы просто кладезь талантов! Это надо же, предоставить документ, согласно которому Киевгорадминистрация проиграла в суде и тут же обвинить меня в манипуляциях, хотя я тоже проинформировал Вас, что Киевгорадминистрация таки проиграла суд. Следом, Вы выдвинули ряд предположений "а может быть аренда земли закончилась", "фуфельное решение", "собственность кооператива только две будки" и "оставив кооперативу положенные ему 20-25 м2 земли", посчитав свои личные домыслы истиной в последней инстанции. Гадские судьи все эти "явно неоспоримые" факты почему-то не учли (их купили, факты затерялись в ворохе документов, имел место подлог, юристы КГА просто забухали и не явились на суд - требуемое подчеркнуть) Режим Бога в Вашем исполнении - это весьма забавно. Наслаждаюсь постановкой из первого ряда
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 16 тра, 2018 22:37, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442 написав:Захару для "матчасти" чтобы не "сел в лужу" как в истории с сертификатом на 8 дом. https://arkada.ua/ua/top/press/news/29731/33492/ Еще в Патриотике на Озерах Азов хочет поживиться. Может нужны будут пенсы за 200 гривен для массовки. Нужно ловить окно возможностей.
ура, процесс пошел!
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
А вообще вы заметили как изменился рынок? Нет победных реляций от ПроПера о удачных спекуляциях! Народ берёт подешевевшую вторичку. А до сентября рынок разделится на две параллельные вселенные, как сейчас авторынок.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона написав:А вообще вы заметили как изменился рынок? Нет победных реляций от ПроПера о удачных спекуляциях! Народ берёт подешевевшую вторичку. А до сентября рынок разделится на две параллельные вселенные, как сейчас авторынок.
Ты имеешь в виду что совкошлак и новострои не будут пересекаться вообще?
Как евробл@хи и новенькие Тоеты короллы из автосалона?
Vlad442 написав:Еще в Патриотике на Озерах Азов хочет поживиться. Может нужны будут пенсы за 200 гривен для массовки. Нужно ловить окно возможностей.
Методы Азова жесткие - но что делать если власть не хочет выполнять волю народа проголосовавшего посредством петиции чтобы на Осокорках был эко-парк. https://www.facebook.com/serhiifilimono ... tion=group Азов форева - ветеран Азова попускает пецю шоколадного за его враньё и пиар на крови солдат
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
hume написав:В общем: 1. То, что ещё продавалось осенью в Кардинале по 38 кгрн уже как бэ по 44 кгрн (однушки на высоких этажах). Такое себе небольшое подорожание. 2. То, что Гринвиль парк (он же ПП2) на предварительном бронировании предлагал подписать по 1100 уе уже по 1400 уе (10ые этажи с кошерным видом в уютный азерский дворик) 3. В Борисполе практически 100 метров с ремонтом не могут толкнуть за 55 куе (дом относительно Если есть возможность купить хорошую вторичку - покупайте. Если есть возможность купить хорошую вторичку с хорошим ремонтом - покупайте. Застройщики ценники передвигают не по дням, а по часам. Продавцы вторички отчаялись за последние три года и упали, иногда до смешного
То о чём не раз говорилось - вторичка попустит аппетиты шаромыг и хапуг первички. Будет дешеветь.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
antey1969 написав:zahar_ Захар - Вы просто кладезь талантов! Это надо же, предоставить документ, согласно которому Киевгорадминистрация проиграла в суде и тут же обвинить меня в манипуляциях, хотя я тоже проинформировал Вас, что Киевгорадминистрация таки проиграла суд. Следом, Вы выдвинули ряд предположений "а может быть аренда земли закончилась", "фуфельное решение", "собственность кооператива только две будки" и "оставив кооперативу положенные ему 20-25 м2 земли", посчитав свои личные домыслы истиной в последней инстанции. Гадские судьи все эти "явно неоспоримые" факты почему-то не учли (их купили, факты затерялись в ворохе документов, имел место подлог, юристы КГА просто забухали и не явились на суд - требуемое подчеркнуть) Режим Бога в Вашем исполнении - это весьма забавно. Наслаждаюсь постановкой из первого ряда
Антей я вам ответил - но мои ответы были удалены.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.