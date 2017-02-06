Недавно летал ночью, жена позвонила в парочку нормальных такси: за Академ - Борисполь запросили 500-570 грн . А ещё ж назад. Поехал на своей, 4 суток за стоянку в аэропорте 240 грн
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Додано: Чет 17 тра, 2018 08:24
Додано: Чет 17 тра, 2018 08:57
Всё логично: этап заливки бетона пройден, начался этап отделки и покупки мебели. На днях же написал кто-то, что увеличились продажи ламинированной ДСП.
Есть вариант 2: грузовиками, которые принадлежат предпринимателям, возят песок из нелегальных карьеров, и на заводах мешают его с цементом, купленным за наличку. Потом бетон везут на стройку. Деньги застройщик пересылает на обнал -контору, как за бетон. Нал получает, рассчитывается с поставщиком бетона. Налог на прибыль и НДС не обременяют всех участников процесса.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Чет 17 тра, 2018 09:23
Дешеветь будет первичное ?
Говорится уже года три, но у шаромыг цены только вверх.
Востаннє редагувалось vladimir07 в Чет 17 тра, 2018 09:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 17 тра, 2018 09:23
Сданный новострой будет стоить дешевле, чем предложения застройщиков на покупку воздуха над котлованом.
Аргументировать будут - типа раньше строили халтуру из говна, для лохов... а сейчас начнется настоящее качество... для элиты
Додано: Чет 17 тра, 2018 09:35
Писал пару месяцев назад.
Со стороны индивидуальных застройщиков (частные дома) спрос по отдельным позициям упал на 20-40%.
Сложилась ситуация, когда купить готовый дом, стало интереснее, чем строить новый.
Додано: Чет 17 тра, 2018 09:38
Додано: Чет 17 тра, 2018 09:40
Это где там такая стоянка ? Почасово получается 720 грн в сутки.
Додано: Чет 17 тра, 2018 09:46
Вычислять ботов на форуме стало еще проще!
В столичной мэрии наняли блогеров, чтобы оправдать повышение цены на проезд
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