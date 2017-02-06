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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1108110911101111

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 854
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
23
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
134
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
132
Всього голосів : 854
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 08:24

  airmax78 написав:К тому времени когда запустят поезд, такси до Борисполя будет стоить 500 грн. минимум.


Недавно летал ночью, жена позвонила в парочку нормальных такси: за Академ - Борисполь запросили 500-570 грн :). А ещё ж назад. Поехал на своей, 4 суток за стоянку в аэропорте 240 грн
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 08:57

  antey1969 написав:Продажи стройматериалов в начале года сократились по всем позициям
https://news.finance.ua/ru/news/-/42643 ... pozitsiyam

Всё логично: этап заливки бетона пройден, начался этап отделки и покупки мебели. На днях же написал кто-то, что увеличились продажи ламинированной ДСП.
Есть вариант 2: грузовиками, которые принадлежат предпринимателям, возят песок из нелегальных карьеров, и на заводах мешают его с цементом, купленным за наличку. Потом бетон везут на стройку. Деньги застройщик пересылает на обнал -контору, как за бетон. Нал получает, рассчитывается с поставщиком бетона. Налог на прибыль и НДС не обременяют всех участников процесса.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 09:23

  zahar_ написав:То о чём не раз говорилось - вторичка попустит аппетиты шаромыг и хапуг первички.
Будет дешеветь.


Дешеветь будет первичное ?
Говорится уже года три, но у шаромыг цены только вверх.
Востаннє редагувалось vladimir07 в Чет 17 тра, 2018 09:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 09:23

  Оранжевый-хит сезона написав: Народ берёт подешевевшую вторичку. А до сентября рынок разделится на две параллельные вселенные, как сейчас авторынок.

Сданный новострой будет стоить дешевле, чем предложения застройщиков на покупку воздуха над котлованом.
Аргументировать будут - типа раньше строили халтуру из говна, для лохов... а сейчас начнется настоящее качество... для элиты :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 09:35

  antey1969 написав:Продажи стройматериалов в начале года сократились по всем позициям
https://news.finance.ua/ru/news/-/42643 ... pozitsiyam

Писал пару месяцев назад.
Со стороны индивидуальных застройщиков (частные дома) спрос по отдельным позициям упал на 20-40%.
Сложилась ситуация, когда купить готовый дом, стало интереснее, чем строить новый.
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 09:38

  vladimir07 написав:
Дешеветь будет первичное ?
Говорится уже года три, но у шаромыг цены только вверх.

У шаромыг издержки только вверх.
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 09:40

  Mazay256 написав:
  airmax78 написав:К тому времени когда запустят поезд, такси до Борисполя будет стоить 500 грн. минимум.


Недавно летал ночью, жена позвонила в парочку нормальных такси: за Академ - Борисполь запросили 500-570 грн :). А ещё ж назад. Поехал на своей, 4 суток за стоянку в аэропорте 240 грн


Это где там такая стоянка ? Почасово получается 720 грн в сутки.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 09:46

https://www.capital.ua/ru/news/113585-v ... -na-proezd


Вычислять ботов на форуме стало еще проще!

В столичной мэрии наняли блогеров, чтобы оправдать повышение цены на проезд

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/113585-v ... z5Fk85cHlk
Tribeca
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  #<1 ... 1108110911101111
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