Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Всё логично: этап заливки бетона пройден, начался этап отделки и покупки мебели. На днях же написал кто-то, что увеличились продажи ламинированной ДСП. Есть вариант 2: грузовиками, которые принадлежат предпринимателям, возят песок из нелегальных карьеров, и на заводах мешают его с цементом, купленным за наличку. Потом бетон везут на стройку. Деньги застройщик пересылает на обнал -контору, как за бетон. Нал получает, рассчитывается с поставщиком бетона. Налог на прибыль и НДС не обременяют всех участников процесса.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Оранжевый-хит сезона написав: Народ берёт подешевевшую вторичку. А до сентября рынок разделится на две параллельные вселенные, как сейчас авторынок.
Сданный новострой будет стоить дешевле, чем предложения застройщиков на покупку воздуха над котлованом. Аргументировать будут - типа раньше строили халтуру из говна, для лохов... а сейчас начнется настоящее качество... для элиты
Писал пару месяцев назад. Со стороны индивидуальных застройщиков (частные дома) спрос по отдельным позициям упал на 20-40%. Сложилась ситуация, когда купить готовый дом, стало интереснее, чем строить новый.
Хомякоид написав:Меня просили сравнить ценs в Немецком метро и Киевском, дескать в Киеве все очень дешево. Так вот средняя зарплата в Украине 3200грн./22 рабочих дня/8 часов/ =18 грн. в час. 8 грн. это чуть меньше 50 процентов от часового зароботка.
Когда Хомякоид сообщил, что пишет аналитику для Гриценко по Германии в сравнении с Украиной, я уже начал представлять "уровень" это "аналитики". И я не ошибся Брать минимальную ЗП, которая была ранее, выдавать её за среднюю, а потом делить на будущую цену разовой поездки в метро - это очень "потужный уровень аналитики".
Некоторые поняли сразу что прошла опечатка, и речь идет о минимальной зарплате. Для некоторых это высшая математика. Пишите истчо эксперды.