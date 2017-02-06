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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 тра, 2018 11:03
pesikot написав:antey1969
Один пишет - нет вообще сообщения. Другой пишет, ну будет, но дорого.
А с Жулянами, жулянами что ?
Или второй по загруженности аэропорт в Украине в пределах Киева не заслуживает транспортного сообщения с ж.д. вокзалом.
Кто хоть что-то начал делать в правительстве так это Омелян. Раньше дело дальше разговоров про транспортное сообщение с Борисполем не заходило.
Востаннє редагувалось Хомякоид
в Чет 17 тра, 2018 11:08, всього редагувалось 1 раз.
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Хомякоид
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Додано: Чет 17 тра, 2018 11:08
Хомякоид написав: pesikot написав: Хомякоид написав:
Меня просили сравнить ценs в Немецком метро и Киевском, дескать в Киеве все очень дешево.
Так вот средняя
зарплата в Украине 3200грн./22 рабочих дня/8 часов/ =18 грн. в час.
8 грн. это чуть меньше 50 процентов от часового зароботка.
Когда Хомякоид
сообщил, что пишет аналитику для Гриценко по Германии в сравнении с Украиной, я уже начал представлять "уровень" это "аналитики".
И я не ошибся
Брать минимальную ЗП, которая была ранее, выдавать её за среднюю, а потом делить на будущую цену разовой поездки в метро - это очень "потужный уровень аналитики".
Некоторые поняли сразу что прошла опечатка, и речь идет о минимальной зарплате.
Для некоторых это высшая математика. Пишите истчо эксперды.
Как же тебя понять то аналитег? Минимальная зп то 3723.
Всім процвітання!
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Додано: Чет 17 тра, 2018 11:17
Первый написав:
Когда Хомякоид
сообщил, что пишет аналитику для Гриценко по Германии в сравнении с Украиной, я уже начал представлять "уровень" это "аналитики".
И я не ошибся
Брать минимальную ЗП, которая была ранее, выдавать её за среднюю, а потом делить на будущую цену разовой поездки в метро - это очень "потужный уровень аналитики".
Некоторые поняли сразу что прошла опечатка, и речь идет о минимальной зарплате.
Для некоторых это высшая математика. Пишите истчо эксперды.[/quote]
Как же тебя понять то аналитег? Минимальная зп то 3723.[/quote]
Растем, я взял данные за 2017 год.
За 2018 год получается часовая оплата 21 гривна.
Проезд в метро выходит около 40% от минимального часового зароботка.
Все равно в Германии выгоднее людям на минималке ездить на метро (30% от минимального часового зароботка.)
Так когда метро доведут в Жуляны ? Или хотя-бы круглосуточное автобусное сообщение между аэропортом и ж.д. вокзалом.
Или опять надо начинать с себя.
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Хомякоид
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Додано: Чет 17 тра, 2018 11:32
Хомякоид.
Ти просто жжешь. Минимальная почасовая 22,41
Тариф не 8 ,а 6,50.
Минзар в комунальном транспорте не есть основой для рассчета.
Основа - среднее по региону.
Короче. Твой уровень газета ВВ. Пиши аналитег:-)
Зи. Аеропорт в том виде нужно убрать. Оставить только бизнесавиацию. Имхо.
Зи. Скопипасть хоть с ньюсван, если сам не способен.
аналитег
Востаннє редагувалось Первый
в Чет 17 тра, 2018 11:40, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Додано: Чет 17 тра, 2018 11:38
Первый написав:
Зи. Аеропорт в том виде нужно убрать.
Застроїть мурашниками тчк
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Чет 17 тра, 2018 11:40
UA написав:
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Додано: Чет 17 тра, 2018 11:41
flyman написав: Первый написав:
Зи. Аеропорт в том виде нужно убрать.
Застроїть мурашниками тчк
Для танкистов. ОСТАВИТЬ БИЗНЕС АВИАЦИЮ.
Всім процвітання!
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