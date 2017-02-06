Додано: Чет 17 тра, 2018 12:23

Вєсті з цоколєй Іпєнєй.



Четвертий просмотр самий інтєрєсний.

Дівчина сказала,що цоколь їй подобається, лише просила встановити бойлер, пралку та індукційну плиту.

Має власну машину та мебель, але шукає бюджетний варіант (в мене тут не вяжється лєгєнда, в чьом подвох?).

Каже що ще буде песик і котик (навчені, не гадять).

Поки що думає.

В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.