Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Трібєка! Вопрос. Читай мій пост више. Іде покльов Мальвіной на цоколь.
Кста, кажєццо , що в юной ЦА стара совко мєбєль із бабушатніков нє котірується. А голий лофт нравіццо.
Жду камєнта.
Я даже не понимаю о чем тут тебе думать.
Сдавай конечно! Что она там угробит? Сральник?
Скорее наоборот - что-то улучшит и тебе это потом на шару достанется.
А за арендный кеш-фло либо снимешь комнату с дочкой хозяйки и холодильником в локации пешей доступности от работы, либо, если телепортнешься в Польщу - то будешь копить на карточке, подрачивая на постоянно растущий остаток в Приват24.
Минусов не вижу.
Да от в мене непонятно. Ніодна із знакомих Мольвін не в захваті от цокаля. Крутять носом. А тут файна, мила дівчина із тачілой (думаю ж не євробляха): "мені подобається". В мене непонятка і разрив шаблона. Чи то в молодьожі інший взгляд чим у 30..40 літніх ТП.
я от даже подумав, може їй прєдложить дєліть цоколь вмєстє і напрокуа "дочька хазяйкі" ???? кузнец не нужен (с)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Она своего бывшего в бетон замурует, а Флаю скажет, что ремонт сделала...
точно, то вона підозріло кругленька, може крім собачки і котика ще добавиться маленький мешканець. А потім спробуй їх на мороз виставити.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.