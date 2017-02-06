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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1110111111121113

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 854
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
23
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
134
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
132
Всього голосів : 854
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 12:56

  Tribeca написав:
Трібєка!
Вопрос. Читай мій пост више.
Іде покльов Мальвіной на цоколь.

Кста, кажєццо , що в юной ЦА стара совко мєбєль із бабушатніков нє котірується.
А голий лофт нравіццо.

Жду камєнта. :D


Я даже не понимаю о чем тут тебе думать.

Сдавай конечно! Что она там угробит? Сральник?

Скорее наоборот - что-то улучшит и тебе это потом на шару достанется.

А за арендный кеш-фло либо снимешь комнату с дочкой хозяйки и холодильником в локации пешей доступности от работы, либо, если телепортнешься в Польщу - то будешь копить на карточке, подрачивая на постоянно растущий остаток в Приват24.

Минусов не вижу.


Да от в мене непонятно.
Ніодна із знакомих Мольвін не в захваті от цокаля.
Крутять носом.
А тут файна, мила дівчина із тачілой (думаю ж не євробляха): "мені подобається". В мене непонятка і разрив шаблона.
Чи то в молодьожі інший взгляд чим у 30..40 літніх ТП.

я от даже подумав, може їй прєдложить дєліть цоколь вмєстє :?:
і напрокуа "дочька хазяйкі" ???? кузнец не нужен (с)
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 13:10

Флай, ну чем ты рискуешь?

Что Мальвина украдет сральник?

Что разведет в цоколе карпов или будет выращивать гидропонику?

Притон вряд-ли откроет, а если даже организует склад промтоваров для своей точки на Бучанском рынке - то какие проблемы?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 13:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:Флай, ну чем ты рискуешь?

Она своего бывшего в бетон замурует, а Флаю скажет, что ремонт сделала...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 13:33

В этой ситуации тоже девушке "с себя начать"?
https://focus.ua/society/397588/
Iskander
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 13:34

  Serg-ik написав:
  Tribeca написав:Флай, ну чем ты рискуешь?

Она своего бывшего в бетон замурует, а Флаю скажет, что ремонт сделала...

точно, то вона підозріло кругленька, може крім собачки і котика ще добавиться маленький мешканець.
А потім спробуй їх на мороз виставити.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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