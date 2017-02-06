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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 855
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
134
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
132
Всього голосів : 855
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 12:56

  Tribeca написав:
Трібєка!
Вопрос. Читай мій пост више.
Іде покльов Мальвіной на цоколь.

Кста, кажєццо , що в юной ЦА стара совко мєбєль із бабушатніков нє котірується.
А голий лофт нравіццо.

Жду камєнта. :D


Я даже не понимаю о чем тут тебе думать.

Сдавай конечно! Что она там угробит? Сральник?

Скорее наоборот - что-то улучшит и тебе это потом на шару достанется.

А за арендный кеш-фло либо снимешь комнату с дочкой хозяйки и холодильником в локации пешей доступности от работы, либо, если телепортнешься в Польщу - то будешь копить на карточке, подрачивая на постоянно растущий остаток в Приват24.

Минусов не вижу.


Да от в мене непонятно.
Ніодна із знакомих Мольвін не в захваті от цокаля.
Крутять носом.
А тут файна, мила дівчина із тачілой (думаю ж не євробляха): "мені подобається". В мене непонятка і разрив шаблона.
Чи то в молодьожі інший взгляд чим у 30..40 літніх ТП.

я от даже подумав, може їй прєдложить дєліть цоколь вмєстє :?:
і напрокуа "дочька хазяйкі" ???? кузнец не нужен (с)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 13:10

Флай, ну чем ты рискуешь?

Что Мальвина украдет сральник?

Что разведет в цоколе карпов или будет выращивать гидропонику?

Притон вряд-ли откроет, а если даже организует склад промтоваров для своей точки на Бучанском рынке - то какие проблемы?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 13:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:Флай, ну чем ты рискуешь?

Она своего бывшего в бетон замурует, а Флаю скажет, что ремонт сделала...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 13:34

  Serg-ik написав:
  Tribeca написав:Флай, ну чем ты рискуешь?

Она своего бывшего в бетон замурует, а Флаю скажет, что ремонт сделала...

точно, то вона підозріло кругленька, може крім собачки і котика ще добавиться маленький мешканець.
А потім спробуй їх на мороз виставити.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 14:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Сложилась ситуация, когда купить готовый дом, стало интереснее, чем строить новый.
:arrow:
Востаннє редагувалось Прохожий в Чет 17 тра, 2018 14:44, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 14:43

  antonivs3 написав:
  UA написав:Сложилась ситуация, когда купить готовый дом, стало интереснее, чем строить новый.

эта ситуация сложилась уже лет 10 как

Поделитесь реальным опытом удачных покупок?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 14:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:А с Жулянами, жулянами что ?
Или второй по загруженности аэропорт в Украине в пределах Киева не заслуживает транспортного сообщения с ж.д. вокзалом.

Зачем? Неужели люди, летающие на самолетах, не могут найти пару евро на такси? Это же не Борисполь, а в черте города.
  Хомякоид написав:А зачем бизнес авиация в черте города ? Что-бы жужала круглосуточно над головой ?
По хорошему согласен, надо выносить за город, вокруг Киева полно аэродромов.

Бизнес это маленькие тихие самолеты, небольшой поток. За это будут платить люди, для которых время-деньги.
Массовый клиент может потратить лишнее время и доехать до Борисполя, где взлетают-садятся каждые 5 мин большие самолеты.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 15:04

  flyman написав:
  Serg-ik написав:
  Tribeca написав:Флай, ну чем ты рискуешь?

Она своего бывшего в бетон замурует, а Флаю скажет, что ремонт сделала...

точно, то вона підозріло кругленька, може крім собачки і котика ще добавиться маленький мешканець.
А потім спробуй їх на мороз виставити.

Ви всерйоз думаєте, що жінка при ясному розумі буде жити з немовлям у цоколі в стані "гола цегла" з отим сральником та рукомийником що ви змонтували?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 15:10

  Первый написав:
  flyman написав:
  Первый написав:Зи. Аеропорт в том виде нужно убрать.

Застроїть мурашниками тчк


Для танкистов. ОСТАВИТЬ БИЗНЕС АВИАЦИЮ.

а Сейчас в Жулянах какая авиация? Социальная? Или Коммунальная?
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 15:20

  flyman написав:
  Serg-ik написав:
  Tribeca написав:Флай, ну чем ты рискуешь?

Она своего бывшего в бетон замурует, а Флаю скажет, что ремонт сделала...

точно, то вона підозріло кругленька, може крім собачки і котика ще добавиться маленький мешканець.
А потім спробуй їх на мороз виставити.

требуй справку от гинеколога и флюрографию, чтоб потом не говорила что в твоём цоколе туберкулёз заработала!
p/s/ и я бы ещё стправку от нарколога и психиатра попросил такую как на покупку оружия, что на учёте не состоит
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