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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 тра, 2018 16:26
Просматривал...
обнаружил, что продажи ЖК "Покрова" (Укрбуд) остановлены. Там изначально были споры по территории.
И Кирилловский Гай на территории больнички...
и Солнечная ривьера по решению крымсеого суда в 2014....
И еще много чего УБ строит очень долго
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Serg-ik
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Додано: Чет 17 тра, 2018 16:43
Tribeca написав:
Флай, твои сомнения говорят о том, что ты морально не готов к арендному бизнесу.
Впускай квартирантов, бери залоговую сумму и не парься - пусть там хоть с конем еб@тся, лишь бы платили вовремя.
Если совсем на душе неспокойно - проверь ее профиль в соцсетях и погугли ФОИ и номер телефона.
Не превращайся в безумного пенса, который сдал квартирку и каждый день под дверью сторожит прихода квартирантов чтобы заглянуть внутрь квартиры и проверить 20тилетние обойки. Тем более что обоев у тебя нет вообще.
Максимум - оформи страховку на сральник.
нє, надо послухать Хперда
Оранжевый-хит сезона написав: flyman написав: Serg-ik написав:
Она своего бывшего в бетон замурует, а Флаю скажет, что ремонт сделала...
точно, то вона підозріло кругленька, може крім собачки і котика ще добавиться маленький мешканець.
А потім спробуй їх на мороз виставити.
требуй справку от гинеколога и флюрографию
, чтоб потом не говорила что в твоём цоколе туберкулёз заработала!
p/s/ и я бы ещё стправку от нарколога и психиатра попросил такую как на покупку оружия, что на учёте не состоит
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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