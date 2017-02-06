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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1111111211131114

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 855
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
134
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
132
Всього голосів : 855
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 16:26

Просматривал...
обнаружил, что продажи ЖК "Покрова" (Укрбуд) остановлены. Там изначально были споры по территории.
И Кирилловский Гай на территории больнички...
и Солнечная ривьера по решению крымсеого суда в 2014....
И еще много чего УБ строит очень долго
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 16:43

  Tribeca написав:Флай, твои сомнения говорят о том, что ты морально не готов к арендному бизнесу.

Впускай квартирантов, бери залоговую сумму и не парься - пусть там хоть с конем еб@тся, лишь бы платили вовремя.

Если совсем на душе неспокойно - проверь ее профиль в соцсетях и погугли ФОИ и номер телефона.

Не превращайся в безумного пенса, который сдал квартирку и каждый день под дверью сторожит прихода квартирантов чтобы заглянуть внутрь квартиры и проверить 20тилетние обойки. Тем более что обоев у тебя нет вообще.

Максимум - оформи страховку на сральник.


нє, надо послухать Хперда
  Оранжевый-хит сезона написав:
  flyman написав:
  Serg-ik написав:Она своего бывшего в бетон замурует, а Флаю скажет, что ремонт сделала...

точно, то вона підозріло кругленька, може крім собачки і котика ще добавиться маленький мешканець.
А потім спробуй їх на мороз виставити.

требуй справку от гинеколога и флюрографию, чтоб потом не говорила что в твоём цоколе туберкулёз заработала!
p/s/ и я бы ещё стправку от нарколога и психиатра попросил такую как на покупку оружия, что на учёте не состоит
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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