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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 855
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
134
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
132
Всього голосів : 855
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 16:26

Просматривал...
обнаружил, что продажи ЖК "Покрова" (Укрбуд) остановлены. Там изначально были споры по территории.
И Кирилловский Гай на территории больнички...
и Солнечная ривьера по решению крымсеого суда в 2014....
И еще много чего УБ строит очень долго
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 16:43

  Tribeca написав:Флай, твои сомнения говорят о том, что ты морально не готов к арендному бизнесу.

Впускай квартирантов, бери залоговую сумму и не парься - пусть там хоть с конем еб@тся, лишь бы платили вовремя.

Если совсем на душе неспокойно - проверь ее профиль в соцсетях и погугли ФОИ и номер телефона.

Не превращайся в безумного пенса, который сдал квартирку и каждый день под дверью сторожит прихода квартирантов чтобы заглянуть внутрь квартиры и проверить 20тилетние обойки. Тем более что обоев у тебя нет вообще.

Максимум - оформи страховку на сральник.


нє, надо послухать Хперда
  Оранжевый-хит сезона написав:
  flyman написав:
  Serg-ik написав:Она своего бывшего в бетон замурует, а Флаю скажет, что ремонт сделала...

точно, то вона підозріло кругленька, може крім собачки і котика ще добавиться маленький мешканець.
А потім спробуй їх на мороз виставити.

требуй справку от гинеколога и флюрографию, чтоб потом не говорила что в твоём цоколе туберкулёз заработала!
p/s/ и я бы ещё стправку от нарколога и психиатра попросил такую как на покупку оружия, что на учёте не состоит
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 17:38

  Vlad442 написав:
  Хомякоид написав:А с Жулянами, жулянами что ?
Или второй по загруженности аэропорт в Украине в пределах Киева не заслуживает транспортного сообщения с ж.д. вокзалом.

Зачем? Неужели люди, летающие на самолетах, не могут найти пару евро на такси? Это же не Борисполь, а в черте города.
  Хомякоид написав:


Как бы тогда нужно организовать какое-то приличное такси в Жулянах.
Много иностранцев не имеющих укр. моб. телефонов, такси возле аэропорта требуют 300 грн. и на торг не идут.
Такси вызванное по телефону стоит 90 гривен.

Вообще я в Дубаях прилетел ночью на аэропорт за городам, каждый час автобусное сообщение с метро в городе. Автобус подходит к самому выходу с аэропорта и везет до станции метро.

У нас это за пределами возможностей. Прилетел ночью, бери корыто возле аэропорта в 3 раза дороже. :D
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 17:55

  Хомякоид написав:
  Vlad442 написав:
  Хомякоид написав:А с Жулянами, жулянами что ?
Или второй по загруженности аэропорт в Украине в пределах Киева не засуживает транспортного сообщения с ж.д. вокзалом.

Зачем? Неужели люди, летающие на самолетах, не могут найти пару евро на такси? Это же не Борисполь, а в черте города.
  Хомякоид написав:
5


Как бы тогда нужно организовать какое-то приличное такси в Жулянах.
Много иностранцев не имеющих укр. моб. телефонов, такси возле аэропорта требуют 300 грн. и на торг не идут.
Такси вызванное по телефону стоит 90 гривен.

Вообще я в Дубаях прилетел ночью на аэропорт за городам, каждый час автобусное сообщение с метро в городе. Автобус подходит к самому выходу с аэропорта и везет до станции метро.

У нас это за пределами возможностей. Прилетел ночью, бери корыто возле аэропорта в 3 раза дороже. :D

Розклад рейсів приліт, ніч, жуляни.


Зображення

Метро вночі не працює.
Хомякоид, скажи чесно, ти клубніку збираєш вже скільки років?
Що таке 10 ойро для іноземця за таксі?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 18:06

  Первый написав:

Как бы тогда нужно организовать какое-то приличное такси в Жулянах.
Много иностранцев не имеющих укр. моб. телефонов, такси возле аэропорта требуют 300 грн. и на торг не идут.
Такси вызванное по телефону стоит 90 гривен.

Вообще я в Дубаях прилетел ночью на аэропорт за городам, каждый час автобусное сообщение с метро в городе. Автобус подходит к самому выходу с аэропорта и везет до станции метро.

У нас это за пределами возможностей. Прилетел ночью, бери корыто возле аэропорта в 3 раза дороже. :D

Розклад рейсів приліт, ніч, жуляни.


Зображення

Метро вночі не працює.
Хомякоид, скажи чесно, ти клубніку збираєш вже скільки років?
Що таке 10 ойро для іноземця за таксі?[/quote]

Нічого, хай надалі жлоби деруть три ціни за свої корита за та не платять податки.
Запустити громадський зручний транспорт як це робиться в всьому світі це не наші методи, кожен сам за себе.
Якщо ти ніколи не був в аеропорту пояснюю, після прильоту треба пройти паспортний контроль та огляд багажу, іноді особливо в українських умовах затягується до години.
Так що рахуй мінімум з 11 вечора :lol:
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 18:34

  Хомякоид написав: Как бы тогда нужно организовать какое-то приличное такси в Жулянах.
Много иностранцев не имеющих укр. моб. телефонов, такси возле аэропорта требуют 300 грн. и на торг не идут.
Такси вызванное по телефону стоит 90 гривен.

Пол убер иностранцы не слышали...
Таксисты у аэропортом мира не кидают, только в Киеве... :mrgreen:
Рука-лицо....
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 18:35

  flyman написав:точно, то вона підозріло кругленька, може крім собачки і котика ще добавиться маленький мешканець.
А потім спробуй їх на мороз виставити.

Флай, может лучше рыбок разводить в цоколе? :)
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 18:38

2 хомякоид.

Гиперлуп на трою вести или только до чабанов для 20 безлошадних пасажиров ночних рейсов?


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Все понятно. С такими консультантами аналитегами у гриценко шансов нет.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 18:43

  Tribeca написав:Флай, ну чем ты рискуешь?

Он не понимает, что для него открываются возможности. К примеру Argentina Visa- Rentier. По сути специальный заход с ВНЖ для тех, кто сдает недвигу в Киеве. :mrgreen:
7 цоколей = ВНЖ в замечательной стране.
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 18:48

  Первый написав:2 хомякоид.

Гиперлуп на трою вести или только до чабанов для 20 безлошадних пасажиров ночних рейсов?


Зображення

Все понятно. С такими консультантами аналитегами у гриценко шансов нет.


Понятно, первый сказал не надо общественного транспорта, значит не надо, все на убер.
Можешь попробовать на мера баллотироваться с такой программой, посмеемся вместе, Петя Бампер с своей передвыборной программой курит в сторонке.
Хомякоид
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