Додано: Чет 17 тра, 2018 16:26

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обнаружил, что продажи ЖК "Покрова" (Укрбуд) остановлены. Там изначально были споры по территории.

И Кирилловский Гай на территории больнички...

и Солнечная ривьера по решению крымсеого суда в 2014....

И еще много чего УБ строит очень долго

"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери