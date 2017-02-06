Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Просматривал... обнаружил, что продажи ЖК "Покрова" (Укрбуд) остановлены. Там изначально были споры по территории. И Кирилловский Гай на территории больнички... и Солнечная ривьера по решению крымсеого суда в 2014.... И еще много чего УБ строит очень долго
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Tribeca написав:Флай, твои сомнения говорят о том, что ты морально не готов к арендному бизнесу.
Впускай квартирантов, бери залоговую сумму и не парься - пусть там хоть с конем еб@тся, лишь бы платили вовремя.
Если совсем на душе неспокойно - проверь ее профиль в соцсетях и погугли ФОИ и номер телефона.
Не превращайся в безумного пенса, который сдал квартирку и каждый день под дверью сторожит прихода квартирантов чтобы заглянуть внутрь квартиры и проверить 20тилетние обойки. Тем более что обоев у тебя нет вообще.
Максимум - оформи страховку на сральник.
нє, надо послухать Хперда
Оранжевый-хит сезона написав:
flyman написав:
Serg-ik написав:Она своего бывшего в бетон замурует, а Флаю скажет, что ремонт сделала...
точно, то вона підозріло кругленька, може крім собачки і котика ще добавиться маленький мешканець. А потім спробуй їх на мороз виставити.
требуй справку от гинеколога и флюрографию, чтоб потом не говорила что в твоём цоколе туберкулёз заработала! p/s/ и я бы ещё стправку от нарколога и психиатра попросил такую как на покупку оружия, что на учёте не состоит
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Хомякоид написав:А с Жулянами, жулянами что ? Или второй по загруженности аэропорт в Украине в пределах Киева не заслуживает транспортного сообщения с ж.д. вокзалом.
Зачем? Неужели люди, летающие на самолетах, не могут найти пару евро на такси? Это же не Борисполь, а в черте города.
Хомякоид написав:
Как бы тогда нужно организовать какое-то приличное такси в Жулянах. Много иностранцев не имеющих укр. моб. телефонов, такси возле аэропорта требуют 300 грн. и на торг не идут. Такси вызванное по телефону стоит 90 гривен.
Вообще я в Дубаях прилетел ночью на аэропорт за городам, каждый час автобусное сообщение с метро в городе. Автобус подходит к самому выходу с аэропорта и везет до станции метро.
У нас это за пределами возможностей. Прилетел ночью, бери корыто возле аэропорта в 3 раза дороже.
Хомякоид написав:А с Жулянами, жулянами что ? Или второй по загруженности аэропорт в Украине в пределах Киева не засуживает транспортного сообщения с ж.д. вокзалом.
Зачем? Неужели люди, летающие на самолетах, не могут найти пару евро на такси? Это же не Борисполь, а в черте города.
Хомякоид написав:
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Как бы тогда нужно организовать какое-то приличное такси в Жулянах. Много иностранцев не имеющих укр. моб. телефонов, такси возле аэропорта требуют 300 грн. и на торг не идут. Такси вызванное по телефону стоит 90 гривен.
Вообще я в Дубаях прилетел ночью на аэропорт за городам, каждый час автобусное сообщение с метро в городе. Автобус подходит к самому выходу с аэропорта и везет до станции метро.
У нас это за пределами возможностей. Прилетел ночью, бери корыто возле аэропорта в 3 раза дороже.
Розклад рейсів приліт, ніч, жуляни.
Метро вночі не працює. Хомякоид, скажи чесно, ти клубніку збираєш вже скільки років? Що таке 10 ойро для іноземця за таксі?
Как бы тогда нужно организовать какое-то приличное такси в Жулянах. Много иностранцев не имеющих укр. моб. телефонов, такси возле аэропорта требуют 300 грн. и на торг не идут. Такси вызванное по телефону стоит 90 гривен.
Вообще я в Дубаях прилетел ночью на аэропорт за городам, каждый час автобусное сообщение с метро в городе. Автобус подходит к самому выходу с аэропорта и везет до станции метро.
У нас это за пределами возможностей. Прилетел ночью, бери корыто возле аэропорта в 3 раза дороже.
Розклад рейсів приліт, ніч, жуляни.
Метро вночі не працює. Хомякоид, скажи чесно, ти клубніку збираєш вже скільки років? Що таке 10 ойро для іноземця за таксі?[/quote]
Нічого, хай надалі жлоби деруть три ціни за свої корита за та не платять податки. Запустити громадський зручний транспорт як це робиться в всьому світі це не наші методи, кожен сам за себе. Якщо ти ніколи не був в аеропорту пояснюю, після прильоту треба пройти паспортний контроль та огляд багажу, іноді особливо в українських умовах затягується до години. Так що рахуй мінімум з 11 вечора
Хомякоид написав: Как бы тогда нужно организовать какое-то приличное такси в Жулянах. Много иностранцев не имеющих укр. моб. телефонов, такси возле аэропорта требуют 300 грн. и на торг не идут. Такси вызванное по телефону стоит 90 гривен.
Пол убер иностранцы не слышали... Таксисты у аэропортом мира не кидают, только в Киеве... Рука-лицо....
Гиперлуп на трою вести или только до чабанов для 20 безлошадних пасажиров ночних рейсов?
Все понятно. С такими консультантами аналитегами у гриценко шансов нет.
Понятно, первый сказал не надо общественного транспорта, значит не надо, все на убер. Можешь попробовать на мера баллотироваться с такой программой, посмеемся вместе, Петя Бампер с своей передвыборной программой курит в сторонке.